Mejoró la percepción de seguridad en TransMilenio: autoridades han tomado medidas para garantizar la protección de los usuarios

La inseguridad es un problema que persiste en Bogotá y que pone en riesgo la integridad y la vida de la ciudadanía diariamente. Robos, atracos a mano armado, actos de violencia y acoso son algunas de las situaciones que las personas que se mueven por la capital suelen denunciar.

Sin embargo, el panorama parece estar mejorando en TransMilenio, puesto que la percepción de inseguridad en el sistema de transporte disminuyó. De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 62,7% de los usuarios considera inseguro el sistema, lo que representa una reducción de ocho puntos porcentuales respecto a 2024, año en el que la percepción de inseguridad fue del 70,6%. Este resultado es el mejor registro alcanzado desde 2022.

El informe de la Cámara de Comercio hace énfasis en la evolución favorable en la percepción que tienen las mujeres sobre la seguridad del sistema. La medición indica que el porcentaje de usuarias que considera que TransMilenio es inseguro o muy inseguro cayó hasta el 66,6% en 2025, después de haber alcanzado un pico de 74,5% en 2024.

Según la empresa TransMilenio, este resultado revierte la tendencia al alza registrada entre 2022 y 2024 y representa el mejor nivel obtenido hasta el momento. Las autoridades atribuyen la mejora del indicador al acompañamiento institucional en estaciones, portales y buses.

“Este avance es resultado del trabajo permanente en territorio, la articulación con las autoridades y la consolidación de una estrategia integral de seguridad basada en prevención, control y gestión de información”, indicó TransMilenio en una comunicación oficial.

Medidas implementadas para mejorar la seguridad en TransMilenio

En 2025, se ejecutaron más de 2.400 acciones concretas en el sistema de transporte para garantizar una experiencia más segura a los usuarios que diariamente se movilizan en los buses de TransMilenio. Estas medidas incluyeron la realización de 1.332 tomas integrales en estaciones, portales y zonas aledañas, así como 75 megatomas ejecutadas en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y otras entidades distritales. A estas se suman 1.014 operaciones focalizadas en rutas y sectores priorizados, diseñadas para responder a las particularidades de cada zona.

Adicionalmente, se estableció una interacción constante con entidades como la Policía de Bogotá, el Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social, además de organismos como Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Migración Colombia y redes de apoyo local. Estas articulaciones se materializaron en 35 Consejos Locales de Seguridad y en 36 mesas de coordinación con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad, sumado a reuniones operativas permanentes con concesionarios y equipos.

Para fortalecer la seguridad también se implementó un tablero de control digital que permite hacer seguimiento de incidentes ocurridos en el sistema de transporte, así como focalizar “esfuerzos operativos”.

Recursos humanos y cobertura operativa

Por otro lado, según la empresa, la estructura de seguridad de TransMilenio integra a más de 2.200 personas. Este grupo de personas está compuesto por 300 integrantes de la Policía, 251 gestores y 1.565 vigilantes, que cuentan con el respaldo de un equipo administrativo.

Este despliegue permitió abordar directamente problemáticas identificadas en túneles peatonales, paraderos en vía pública y puentes de acceso, que aún representan retos para el sistema en materia de seguridad. Las acciones adelantadas por el personal posibilitaron la liberación de más de 17.000 metros cuadrados, mejorando las condiciones de visibilidad y movilidad para los usuarios.

“Estos resultados reflejan avances concretos y confirman que la presencia institucional visible, la cercanía con la comunidad usuaria y el trabajo articulado con las autoridades están impactando positivamente la percepción de seguridad en TransMilenio”, detalló la empresa.