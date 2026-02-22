Colombia

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

La pareja de influenciadores está entre la lista de invitados a la ceremonia en la que el cantante de música popular se casará con Jenny López

Guardar
Producto del afán, la pareja de creadores de contenido llegó a la iglesia para la ceremonia en la fecha equivocada - crédito @la_liendraa/Instagram

Una de las bodas del año en la farándula colombiana es la de Jhonny Rivera, quien se casará el próximo domingo 22 de febrero con la cantante Jenny López.

La noticia tiene en vilo a los seguidores y a las redes sociales, que siguieron de cerca cada paso de su relación, incluso con las dudas y señalamientos que afrontaron por la diferencia de edad entre ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a ello, todo parece estar listo para la ceremonia en Pereira. La Liendra y Dani Duke llegaron un día antes a la capital risaraldense para la ceremonia, pensando que la boda era este sábado.

Así lo reveló entre risas la pareja en las historias de Instagram del creador de contenido quindiano. La pareja fue invitada por el cantante de música popular a la ceremonia, y relataron lo sucedido todavía vestidos con sus trajes de gala.

“No sabemos si reír o llorar con lo que les vamos a contar”, admitió La Liendra entre risas. Acto seguido, Dani Duke apeló al sarcasmo: “¿Nos sorprende?" [se ríe] Lo esperábamos. ¿Algo que nos sucede a nosotros?

Luego de mostrar los outfits de ambos, La Liendra contó que la urgencia de ambos por estar en la boda los llevó a no fijarse en la fecha, especialmente debido a la falta de alternativas de transporte. “No habían vuelos, no habían tiquetes, nos vinimos por carretera, manejamos ocho horas, nos arreglamos rápido, la novia se hizo el pelo y nos vinimos rápido. O sea, casi hasta nos estrellamos porque en la iglesia era a las cuatro”, relató.

Pero cuando llegaron al lugar de la boda, se llevaron una sorpresa: “Y llegamos a la iglesia y la iglesia estaba cerrada”, dijo La Liendra, a lo que Dani Duke añadió “Dijimos ‘Llegamos tarde, ¿no? Se había ido todo el mundo’“.

En ese momento, La Liendra revela el insólito giro de la trama: “Y nosotros: ‘No, qué pena con Johnny’. ¡Y resulta que la boda es mañana, nena! Nos arreglamos para nada, ¡la boda es mañana!“, contó entre risas.

La pareja le cuenta al cantante de música popular lo sucedido, y este se tomó con humor la situación hasta el punto que sugirió cambiar la fecha del matrimonio - crédito @la_liendraa/Instagram

En una historia posterior, se vio a La Liendra en una videollamada con Jhonny Rivera para contarle lo ocurrido. El cantante de música popular no podía creerlo, pero les hizo una propuesta: “No, entonces yo me caso hoy. Así van arreglados”, dijo, provocando las risas de la pareja.

Los detalles del matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López

La pareja se casará en
La pareja se casará en Pereira y luego se irá de luna de miel a Europa - crédito Jenny López / Instagram

Aunque en un inicio la idea era realizar una ceremonia muy íntima, rodeados únicamente de familiares cercanos, los planes cambiaron hasta el punto que la pareja decidió abrirse a la posibilidad de recibir a colegas y amigos del ámbito de la farándula, como es el caso de La Liendra y Dani Duke. Según reportó La Red de Caracol Televisión, el evento tendría unos 350 invitados.

La boda se celebrará en la capilla de Arabia, Risaralda, el pueblo natal de Jhonny, en un gesto que el intérprete de Soy Soltero consideró significativo por tratarse de un regreso a sus raíces.

El citado programa dio a conocer que la capilla estará adornada con abundantes arreglos florales y un elegante tapete. En cuanto a la fiesta, esta se realizará en otro punto del mismo pueblo, con una decoración más sutil, con predominio del color verde y flores, evitando excesos en la decoración

La celebración contará con música en vivo y se sabe que además de la pareja se subirán a la tarima Andy Rivera (hijo de Jhonny), la orquesta Las Estrellas y el DJ Alex Sensation. Tras la ceremonia, la pareja disfrutará de su luna de miel, de la cual se especula que podría ser en Europa, debido a que estarán de gira allí.

Temas Relacionados

La LiendraDani DukeJhonny RiveraBoda Jhonny RiveraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Capturaron a hincha que le robó la medalla de campeón a futbolista del Atlético Bucaramanga

La víctima del ladrón en esa ocasión, quien otorgó la primera estrella al Atlético Bucaramanga en la historia del fútbol profesional colombiano, fue el defensor Carlos Henao

Capturaron a hincha que le

Pacto Histórico apoyó críticas de Petro por supuesto fraude electoral y exigió publicación del código fuente: “La democracia no se defiende con fe”

Las preocupaciones sobre la supuesta vulnerabilidad de los sistemas informáticos y la falta de respuestas institucionales motivaron nuevas peticiones ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para garantizar la revisión independiente del proceso de escrutinio

Pacto Histórico apoyó críticas de

Colombia explorará energía nuclear: Gobierno Petro firmó acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica

El Ministerio de Minas y Energía suscribió un memorando de entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica para fortalecer la cooperación técnica, intercambiar información y evaluar alternativas de desarrollo nuclear en el país

Colombia explorará energía nuclear: Gobierno

Real Madrid vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el polémico partido que define un cupo a los octavos de final de la Champions League

El duelo marcado por las denuncias de actos racistas de Gianluca Prestianni a Vinicius Jr en la previa se jugará con estrictas medidas de seguridad en el estadio Santiago Bernabeu

Real Madrid vs. Benfica: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta se refirió a

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Emmanuel Esparaza anunció que se casará con Esiden Aponte: quién es la novia del reconocido actor español

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Real Madrid vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el polémico partido que define un cupo a los octavos de final de la Champions League

Ramón Jesurún se refirió al posible interés de un ‘gigante’ sudamericano en Néstor Lorenzo: “Es normal que lleguen ofertas”

La selección Colombia ya tiene definido su rival para el partido de despedida antes del Mundial 2026: Ramón Jesurún dio nuevos detalles

Figura del fútbol colombiano le envió mensaje a Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Jhon Janer Lucumí y aseguró que peleará por un puesto en la Selección: “No se las dejaré fácil”