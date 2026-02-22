La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Producto del afán, la pareja de creadores de contenido llegó a la iglesia para la ceremonia en la fecha equivocada - crédito @la_liendraa/Instagram

Una de las bodas del año en la farándula colombiana es la de Jhonny Rivera, quien se casará el próximo domingo 22 de febrero con la cantante Jenny López.

La noticia tiene en vilo a los seguidores y a las redes sociales, que siguieron de cerca cada paso de su relación, incluso con las dudas y señalamientos que afrontaron por la diferencia de edad entre ambos.

Pese a ello, todo parece estar listo para la ceremonia en Pereira. La Liendra y Dani Duke llegaron un día antes a la capital risaraldense para la ceremonia, pensando que la boda era este sábado.

Así lo reveló entre risas la pareja en las historias de Instagram del creador de contenido quindiano. La pareja fue invitada por el cantante de música popular a la ceremonia, y relataron lo sucedido todavía vestidos con sus trajes de gala.

“No sabemos si reír o llorar con lo que les vamos a contar”, admitió La Liendra entre risas. Acto seguido, Dani Duke apeló al sarcasmo: “¿Nos sorprende?" [se ríe] Lo esperábamos. ¿Algo que nos sucede a nosotros?

Luego de mostrar los outfits de ambos, La Liendra contó que la urgencia de ambos por estar en la boda los llevó a no fijarse en la fecha, especialmente debido a la falta de alternativas de transporte. “No habían vuelos, no habían tiquetes, nos vinimos por carretera, manejamos ocho horas, nos arreglamos rápido, la novia se hizo el pelo y nos vinimos rápido. O sea, casi hasta nos estrellamos porque en la iglesia era a las cuatro”, relató.

Pero cuando llegaron al lugar de la boda, se llevaron una sorpresa: “Y llegamos a la iglesia y la iglesia estaba cerrada”, dijo La Liendra, a lo que Dani Duke añadió “Dijimos ‘Llegamos tarde, ¿no? Se había ido todo el mundo’“.

En ese momento, La Liendra revela el insólito giro de la trama: “Y nosotros: ‘No, qué pena con Johnny’. ¡Y resulta que la boda es mañana, nena! Nos arreglamos para nada, ¡la boda es mañana!“, contó entre risas.

La pareja le cuenta al cantante de música popular lo sucedido, y este se tomó con humor la situación hasta el punto que sugirió cambiar la fecha del matrimonio - crédito @la_liendraa/Instagram

En una historia posterior, se vio a La Liendra en una videollamada con Jhonny Rivera para contarle lo ocurrido. El cantante de música popular no podía creerlo, pero les hizo una propuesta: “No, entonces yo me caso hoy. Así van arreglados”, dijo, provocando las risas de la pareja.

Los detalles del matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López

La pareja se casará en Pereira y luego se irá de luna de miel a Europa - crédito Jenny López / Instagram

Aunque en un inicio la idea era realizar una ceremonia muy íntima, rodeados únicamente de familiares cercanos, los planes cambiaron hasta el punto que la pareja decidió abrirse a la posibilidad de recibir a colegas y amigos del ámbito de la farándula, como es el caso de La Liendra y Dani Duke. Según reportó La Red de Caracol Televisión, el evento tendría unos 350 invitados.

La boda se celebrará en la capilla de Arabia, Risaralda, el pueblo natal de Jhonny, en un gesto que el intérprete de Soy Soltero consideró significativo por tratarse de un regreso a sus raíces.

El citado programa dio a conocer que la capilla estará adornada con abundantes arreglos florales y un elegante tapete. En cuanto a la fiesta, esta se realizará en otro punto del mismo pueblo, con una decoración más sutil, con predominio del color verde y flores, evitando excesos en la decoración

La celebración contará con música en vivo y se sabe que además de la pareja se subirán a la tarima Andy Rivera (hijo de Jhonny), la orquesta Las Estrellas y el DJ Alex Sensation. Tras la ceremonia, la pareja disfrutará de su luna de miel, de la cual se especula que podría ser en Europa, debido a que estarán de gira allí.