Katherine Miranda puso en jaque los datos presentados por Petro sobre la prevención de muertes infantiles: “¿Cuál es la cifra real?”

La muerte de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años con hemofilia que falleció el 13 de febrero debido a un trauma craneoencefálico, mantiene vivo el debate sobre la efectividad del sistema de salud en Colombia.

La tragedia, que se vio agravada por la falta de acceso al medicamento vital para su tratamiento desde diciembre de 2025, es una piedra angular de las críticas al Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta a la implementación de su modelo de salud.

Es en medio de esta disputa nacional que la representante a la Cámara Katherine Miranda, perteneciente al Partido Verde, conocida por su oposición a la reforma a la salud del Gobierno, no tardó en responder al presidente Petro luego de sus declaraciones sobre la reducción de muertes infantiles bajo su administración.

El presidente Petro hizo un pronunciamiento en redes sociales donde defendió los avances de su Gobierno en la lucha contra la mortalidad infantil. El jefe de Estado afirmó que su administración salvó la vida de miles de menores de edad, al destacar que “hemos salvado de morir 7.770 niños y niñas menores de 5 años comparado con todos los anteriores gobiernos”.

Según el mandatario, el número de muertes evitadas en su gestión supera los logros alcanzados en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Esto a manera de respuesta de las palabras del candidato presidencial Mauricio Cárdenas para la revista Semana, en la que señaló que “la petrosalud mató a Kevin Acosta”.

El presidente Petro escribió en su cuenta en la red social X: “Este tipo de entrevistas se estrella contra la realidad. Aunque el caso Kevin está en investigación, los datos sobre mortalidad infantil son contundentes”. Además, el presidente compartió un gráfico en el que se proyecta una reducción de 6.768 muertes evitadas hasta la fecha, lo que, según el presidente, demuestra un avance en la política de salud pública en Colombia.

Sin embargo, la respuesta de la congresista Katherine Miranda no se hizo esperar y, por medio de la misma plataforma digital, criticó las cifras del presidente y los métodos de presentación utilizados por su administración.

En un extenso mensaje, la congresista cuestionó tanto la veracidad de los números como la manera en que estos se habían presentado. “Presidente, su propia gráfica habla de 6.768 y ahora usted dice 7.770. ¿Cuál es la cifra real? Además, esa ‘reducción acumulada’ no son niños adicionales salvados cada año. Es la misma comparación contra 2022 repetida y sumada”, expresó Miranda.

La representante señaló que la cifra de muertes evitadas no era un reflejo fiel de la realidad, ya que incluía una proyección a futuro, más precisamente hasta 2025. De acuerdo con Miranda, la reducción real entre 2022 y el año actual sería de solo 3.105 muertes evitadas, una cifra mucho menor que la presentada por el presidente.

“Si el modelo es tan exitoso, publique también la mortalidad por cáncer, VIH, hemofilia y diabetes. Las cifras deben ser completas, no selectivas”, añadió, al destacar que la información proporcionada por el Gobierno no es lo suficientemente clara ni abarcativa.

Miranda, que es una crítica constante del Gobierno, sobre todo en temas de salud, pese a que fue una de las lideresas que ayudó al ascenso de Petro a la Casa de Nariño en 2022, también cuestionó el uso de los datos al asegurar que las cifras presentadas por la administración gubernamental no ofrecen una imagen completa del estado del sistema de salud en Colombia.

En sus declaraciones, la congresista destacó que el gobierno debía ser más transparente y evitar la manipulación de los datos para mejorar la percepción pública de sus políticas. Para Miranda, las proyecciones a futuro no deben ser la base de los informes sobre salud, ya que no reflejan el impacto inmediato de las medidas implementadas por el gobierno en los primeros años de su mandato.

De esta manera, la crítica de Miranda apuntó a la necesidad de revisar la efectividad del sistema de salud en su totalidad, no solo en términos de prevención de muertes infantiles, sino en su capacidad para abordar otras enfermedades crónicas y complejas que afectan a la población.