Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

El reconocido actor Jorge Enrique Abello, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, contó que en algún momento de su vida la situación económica que enfrentó fue muy grave. Alcanzó a entrar en quiebra, por lo que necesitaba con urgencia algún trabajo que le permitiera tener dinero adicional.

La oportunidad se presentó, pero no fue lo que esperaba. Así lo reveló en entrevista con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva. Según contó, aunque tenía serios problemas económicos, prefirió no aceptar una gran oferta laboral que le ofrecieron; la razón se centró en la imagen que dejaría de su país: Colombia.

“Claro, yo he rechazado la mejor propuesta de mi vida, sabiendo que estaba sentado sobre cero, cero dinero, y no la acepté porque hablaba de narcotráfico en mi país”, detalló el actor.

A Jorge Enrique Abello le ofrecieron interpretar al excapo Carlos Lehder - crédito Colprensa

Según detalló, se trata de la novela Narcos. Él esperaba que su papel se enfocara en las autoridades, que se encargaban de hacer frente a los narcotraficantes. Sin embargo, los personajes que le ofrecieron para interpretar fueron justamente los de los capos.

“Me llamaron de Los Ángeles para hacer un casting. Primero me invitaron a ser Lehder, después Los Ochoa, y yo dije: “No, yo quiero los policías”. Los policías era Pedro Pascal y otro man. “No, no, eso ya están”, le dije: “Lo siento, no puedo. Yo no, yo no, yo no”“, detalló.

Desde su labor de actuación, quería no afectar la imagen del país. Esto, teniendo en cuenta lo que logró actuando en Yo soy Betty, la fea, que tuvo un gran reconocimiento a nival mundial. “Yo he sido, a través de Betty la Fea, el embajador de lo mejor de este país. No podía, y créeme, necesitaba ese dinero con toda”, indicó.

Jorge Enrique Abello aseguró que fue "el embajador de lo mejor" de Colombia con Yo soy Betty, la fea - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En ese sentido, advirtió que, aunque no descartaría representar a un narco, pero sí aclaró que le gustaría que la producción en la que participe muestre otro punto de vista de la seria problemática que permea al país.

“Yo hago todo tipo de personajes. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico ha tocado demasiadas vidas en este país. Es un tema que sí lo tocaría, pero desde otro point of view. No te digo que no haría un narcotraficante, pero eso de seguir jugando a los malos y a los buenos, pues me parece que no demuestra la humanidad y el gran drama de este país", dijo en la entrevista.

El actor dio su opinión sobre el papel que interpretó Sofía Vergara, que también tiene un reconocimiento internacional, de Griselda Blanco. La producción también está relacionada con el narcotráfico. “Yo me imagino que habrá sido feliz haciendo ese personaje”, detalló.

El actor indicó que lo primero que realizó al acabarse la producción fue tirar al suelo la peluca de Pablo Escobar - crédito Montaje Infobae

Contrario a Abello, el actor Andrés Parra sí se sumó a representar a un narcotraficante: Pablo Escobar, el capo del cartel de Medellín. Su trabajo en la producción Escobar, el patrón del mal le significó un importante reconocimiento en el mundo de la televisión. Sin embargo, según reveló en una conversación con el comediante bogotano Gabriel Murillo, el mismo papel de narco y las extenuantes jornadas de grabación fueron todo un reto para él.

Indicó que, incluso, en algún momento se desquitó con el vestuario que portaba para interpretar el personaje, el cual tenía un alto costo en dólares. "Yo me acuerdo que lo que hice fue que me quité la peluca y al tiré al piso, huevón, para uno de actor eso es como muy irrespetuoso, pero yo la boté al hijueputa piso y me dieron ganas de pisarla, aunque no podía, porque valía como dos mil dólares y me la iban a cobrar”, contó.