Gustavo Petro respondió a la directora de la MOE frente por cuestionamientos sobre denuncias de fraude electoral: “Fue amiga mía”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que Alejandra Barrios, directora de la MOE, fue su amiga

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirmó que las versiones sobre un posible fraude electoral “fracturan las democracias”, en respuesta a los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro hacia la empresa Thomas Greg & Sons.

“Todo tiene un procedimiento, todo tiene que ser auditado, todo tiene que ser acompañado. La Registraduría ha dado acceso a los contratos, a esas mesas técnicas, ha invitado a reuniones de socialización de la información, ha contestado las preguntas y derechos de petición que ha presentado la MOE. Eso significa que, hasta ahora, en el acompañamiento que hemos hecho, no tenemos preocupaciones frente a las garantías que el mismo sistema da”, indicó Barrios a El Tiempo.

Tras estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro afirmó que Alejandra Barrios fue su amiga y lanzó duras críticas contra la MOE.

“Alejandra Fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo (sic)”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano indicó que solicitó a la Misión de Observación Electoral exigir a Thomas Greg & Sons la entrega del código fuente del software, pero que hasta el momento solo ha recibido silencio como respuesta.

“Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas and Greg que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro afirmó que Alejandra Barrios fue su amiga y lanzó duras críticas contra la MOE

El 19 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro dejó clara su posición respecto a la directriz de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el llenado de los formularios E-14, documentos fundamentales en las próximas elecciones legislativas.

El mandatario considera que permitir espacios sin completar en estos formularios puede facilitar alteraciones en el conteo de votos y favorecer a determinados intereses.

El presidente ha hecho públicas sus preocupaciones sobre el riesgo de fraude electoral si no se exige llenar todas las casillas de los formularios. Petro sostiene que la omisión de esta medida podría afectar la integridad del proceso electoral y aumentar la posibilidad de irregularidades en la transmisión de resultados.

Según el mandatario, parte de estas vulnerabilidades provienen de fallas en el sistema informático de Thomas Greg & Sons, empresa encargada de la logística y seguridad electoral.

El presidente Gustavo Petro dejó clara su posición respecto a la directriz de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el llenado de los formularios E-14

Petro puntualizó que el software utilizado para la transmisión de datos no es el mismo que opera Indra, sino uno desarrollado por Thomas Greg & Sons, sobre el cual recaen señalamientos de deficiencias.

¿Qué dijo Alejandra Berrios?

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que las narrativas sobre fraude electoral pueden fracturar la democracia.

En entrevista con El Tiempo, Barrios analizó las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en los comicios de Colombia, declaraciones que no cuentan con evidencia, según remarcó el medio.

Según Barrios, la controversia sobre el diligenciamiento del formulario E-14 tiene antecedentes directos en los comicios realizados hace cuatro años.

Para la MOE, la instrucción de la Registraduría Nacional del Estado Civil de dejar las casillas vacías es la más conveniente. “Como en una hoja de matemáticas, una casilla en blanco con los números exactos facilita el conteo y la transmisión adecuada de los votos”, sostuvo la directora, según recogió El Tiempo.

Barrios descartó la existencia de riesgo real de fraude en el procesamiento de votos y señaló que los peligros más latentes para la integridad electoral en Colombia están relacionados con la participación indebida de funcionarios públicos, la compra de votos y las amenazas de grupos armados. “El proceso logístico es robusto, pero requiere auditoría, acompañamiento y transparencia”, afirmó.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que las narrativas sobre fraude electoral pueden fracturar la democracia

Consultada sobre la denuncia de Petro respecto a la empresa Thomas Greg & Sons, Barrios explicó que esta firma digitaliza y transmite los datos del E-14, pero el proceso de escrutinio lo realizan jueces y notarios. La empresa Indra procesa los resultados, en tanto la seguridad del software está garantizada por auditorías independientes contratadas por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Barrios concluyó que sembrar dudas infundadas sobre la transparencia del proceso electoral, como se ha visto en otros países, erosiona la confianza ciudadana y daña la legitimidad democrática. Instó a respetar las reglas y evitar replicar información sin verificar.