Colombia

Carolina Corcho se despachó contra María Fernanda Cabal por la crisis del sistema de salud: “No ha permitido avanzar la reforma”

La exministra cuestionó la falta de debate sobre los recursos perdidos en el sector y responsabilizó a sectores legislativos de frenar los decretos impulsados por el Gobierno

Carolina Corcho arremetió contra María
Carolina Corcho arremetió contra María Fernanda Cabal en X - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Camila Díaz/Colprensa/Montaje Infobae

La médica y exministra de Salud, Carolina Corcho, cuestionó en la red social X a la senadora María Fernanda Cabal por la situación del sistema de salud en Colombia.

En un mensaje dirigido a la congresista, Corcho señaló que la crisis hospitalaria y los retrasos en la entrega de medicamentos requieren una transformación estructural.

La exfuncionaria afirmó que la reforma al sector busca “resolver ese problema”, en referencia a los obstáculos que, según su postura, impiden el acceso eficiente a los servicios médicos en el país.

Corcho enfatizó que existe “un negocio enquistado en las farmacéuticas para no entregar medicamentos” y responsabilizó a sectores del Congreso por dificultar la aprobación de la reforma propuesta por el Gobierno.

Carolina Corcho a María Fernanda
Carolina Corcho a María Fernanda Cabal: “El Congreso ha bloqueado soluciones para la crisis hospitalaria” - crédito @carolinacorcho

La exministra, quien encabezó la cartera de Salud en la administración de Gustavo Petro, sostuvo que los opositores han “obstruido en el Congreso de la República, con mentiras, durante tres años, la solución para que se pueda resolver esos negocios”.

De acuerdo con la médica, el informe de la Contraloría General de la República reveló que “hay 14.2 billones de pesos embolatados en los últimos cuatro años”.

Corcho remarcó que ese hallazgo no ha recibido la misma atención pública que otros casos de presunta corrupción, como el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra 25 mil millones de pesos.

El único dato que les llama la atención es el inaceptable robo de la Ungrd por 25 mil millones de pesos, pero el de 14.2 billones de pesos, quedémonos callados”, sostuvo.

La exjefa de la cartera sanitaria acusó a los congresistas de ignorar deliberadamente estas irregularidades y de centrar el debate público en los señalamientos contra el Ejecutivo.

“Incluido quienes dicen aquí que les gustan los datos, ese dato no les llama la atención”, mencionó, haciendo referencia a algunos legisladores.

Carolina Corcho reclamó a María Fernanda Cabal por bloquear la reforma que busca resolver la crisis de salud - crédito @carolinacorcho/X

La discusión sobre la reforma a la salud mantiene divididas las posiciones en el Congreso. Los promotores del proyecto argumentan que su aprobación permitiría mejorar el acceso y la calidad de los servicios médicos, mientras que los críticos advierten sobre posibles impactos negativos en la sostenibilidad financiera y la gestión hospitalaria.

El mensaje de Carolina Corcho refleja el clima de confrontación política en torno a la política sanitaria de Colombia y la pugna por la responsabilidad frente a la crisis.

Bogotá: el 86% de la deuda hospitalaria pública se concentra en tres EPS bajo intervención

La Secretaría Distrital de Salud alertó sobre el riesgo que enfrenta la red hospitalaria pública de Bogotá, debido a una concentración del 86% de las deudas en solo tres Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal: Nueva EPS, Famisanar y Coosalud.

El documento oficial, firmado por Gerson Orlando Bermont Galavis y dirigido al superintendente Nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho, reveló que la deuda total reconocida por las EPS con las Subredes Integradas de Servicios de Salud (SISS) alcanzó $307.561 millones hasta noviembre de 2025, de los cuales apenas $58.466 millones corresponden a anticipos y giros directos, dejando una cartera pendiente de $249.096 millones.

Carlos Fernando Galán afirmó que el servicio de salud está en peligro por la deuda del Gobierno Petro que asciende a $300 millones solo en la capital del país - crédito Alcaldía de Bogotá

La situación se agravó por la existencia de $46.500 millones en facturación sin radicar, cifra que no ha ingresado al sistema formal de pago y que aumentó la incertidumbre sobre la operatividad hospitalaria.

El informe advirtió que este escenario impactó la adquisición de medicamentos e insumos, así como el cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios.

El reporte subrayó que la presión financiera recayó principalmente sobre las subredes públicas, que quedaron expuestas a eventuales incumplimientos de pago por parte de las EPS intervenidas.

Problemas en autorizaciones y validaciones, junto a cambios en los lineamientos operativos, retrasaron los ciclos de cobro y dificultaron la sostenibilidad de los hospitales.

La Secretaría solicitó a la Supersalud medidas urgentes, como giros directos y acuerdos calendarizados, para sanear obligaciones y fortalecer la estabilidad financiera de la red.

