Cali se despidió de Willie Colón: Bulevar del río vibró con música, cantantes y baile hasta la madrugada

Una multitud se congregó en el Bulevar del Río en Cali para rendir un vibrante homenaje al legendario salsero Willie Colón. Músicos en vivo y el público coreando sus grandes éxitos crearon una noche inolvidable - crédito Jacaranda Bar Cali

En la noche del 21 de febrero de 2026, la noticia del fallecimiento de Willie Colón transformó el pulso habitual de Cali.

La ciudad, conocida como la Sucursal del Cielo, vivió una de sus manifestaciones musicales más genuinas. Las calles se llenaron de sonidos de trombones, timbales y voces que, lejos de guardar silencio, se alzaron en un tributo espontáneo y multitudinario a uno de los grandes íconos de la salsa.

Sin convocatorias oficiales ni tarimas monumentales, el homenaje surgió de la propia comunidad. Decenas de caleños llevaron sus parlantes, instrumentos y recuerdos a los espacios públicos, donde la salsa se convirtió en el lenguaje común de la despedida. La efervescencia fue especialmente intensa en el Bulevar del Río y en el histórico Barrio Obrero, puntos neurálgicos de la cultura salsera local.

El tributo más concurrido se vivió en el Bulevar del Río, donde el bar Jacaranda encabezó una velada en la que la nostalgia y la alegría se mezclaron en partes iguales. Los asistentes corearon himnos como Pedro Navaja, Gitana, Idilio y Calle Luna, Calle Sol, piezas inseparables del repertorio de Colón y símbolos de varias generaciones en Cali.

Una multitud se congrega en Cali para rendir un emocionante homenaje al legendario salsero Willie Colón. La música, el baile y la energía de la gente demuestran por qué Cali es la capital mundial de la salsa - crédito Jacaranda Bar Cali / Instagram

Al homenaje se sumaron talentos emergentes como Gary Key y Óscar Cortez (Giofral), quienes ofrecieron interpretaciones en vivo de clásicos del “malo del Bronx”. El público respondió con coros y palmas, y muchos aportaron el ritmo de claves, campanas y bongós, reforzando el carácter colectivo de la celebración.

En paralelo, el Barrio Obrero acogió escenas similares. Las salsotecas de la zona, abrieron sus puertas para sumarse al homenaje. No solo programaron la música de Colón, sino que también invitaron a músicos locales para revivir en directo la obra del trombonista y productor neoyorquino.

El homenaje no se limitó a la música grabada: el baile fue parte esencial. Entre los presentes destacó Luis Fernando Cabezas, conocido como “El Gran Tony”, quien improvisó pasos emblemáticos al ritmo de la salsa, dando muestra del arraigo social y emocional que une a Cali con la obra de Colón.

El eco de la despedida colectiva solo puede entenderse a la luz de la historia de Willie Colón. El trombonista y cantante, nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña, edificó una carrera fundamental para el desarrollo del llamado Sonido de Nueva York. A los 15 años, firmó con el entonces incipiente sello Fania Records, abriendo una etapa decisiva para la música latina.

Cientos de caleños se congregaron en el Bulevar del Río, coreando los clásicos de Willie Colón bajo la luz de la noche - crédito @YaCelacanto / X

Su alianza artística con Héctor Lavoe consolidó el estilo urbano y crudo de la salsa, mientras que su colaboración con Rubén Blades dio origen a Siembra, un álbum que rompió récords de ventas y se convirtió en un pilar del género. Temas como El gran varón y Talento de televisión trascendieron la pista de baile para convertirse en crónicas sociales.

Durante su vida, Colón reconoció en reiteradas ocasiones el papel de Colombia y, en particular, de Cali en la expansión y vitalidad de la salsa. Agradeció públicamente ese respaldo, e incluso lo plasmó en sus canciones, lo que explica la fuerza con la que la ciudad respondió ante la noticia de su partida.

La reacción colectiva de la ciudad fue, en sí misma, un mensaje a toda la región. Cali demostró que la salsa no es solo un género musical, sino un elemento identitario que une y da sentido a la vida cotidiana. La despedida a Colón fue un acto de resistencia cultural, una afirmación de que, en palabras de los melómanos locales, “la salsa es una religión viva”.

Los homenajes se realizaron en la calle - crédito @YaCelacanto / X

En la madrugada, las redes sociales se inundaron de transmisiones, videos y fotografías que documentaron la magnitud del homenaje. Las imágenes mostraron a una ciudad despierta, cantando, bailando y celebrando el legado de un artista que, aunque ya no está físicamente, seguirá resonando en cada esquina de Cali.