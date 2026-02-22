Álvaro Uribe dijo tenerle “pánico” al comunismo, al ser consultado si le tenía “más miedo” a Gustavo Petro o a Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aprovechó para lanzarle pullas a sus dos contendores políticos más fuertes: el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

En declaraciones que causaron toda clase de comentarios y que calentaron aun más el espectro político en la víspera de las elecciones al Congreso de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre los riesgos que representa para el país la continuidad del proyecto político que lidera el actual mandatario, Gustavo Petro; en especial, lo que podría ser la victoria del hoy senador Iván Cepeda, con el que ha protagonizado una serie importante de desencuentros.

En una entrevista con El Colombiano, el expresidente reveló su profundo rechazo al comunismo, al asociar de manera directa sus temores personales con ambos líderes de izquierda. “Yo le tengo pánico, yo le tengo pánico al comunismo, doctora Luz María, y le voy a confesar una cosa: en la Universidad de Antioquia, cuando mis compañeros admiraban al Che Guevara, yo era anti eso. A mí me horrorizaba. O sea que yo he estado en la orilla contraria desde siempre”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente Álvaro Uribe se inscribió en el puesto 25 de la lista cerrada del Centro Democrático al Senado - crédito Colprensa

Uribe, el juicio y el “infierno político” con su candidatura al Senado

Sobre la posibilidad de regresar al Senado expresó las dudas que tiene, sobre todo por el caso en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. “Hombre, si supero el problema judicial, sí”, señaló Uribe tras relatar una conversación con el asesinado senador Miguel Uribe Turbay sobre su eventual candidatura; aunque luego resumió su posición sobre la dinámica de las listas. “Yo quiero es empujar liderazgo jóvenes, no poner a que me empujen”, dijo.

De hecho, en otro de los apartes del diálogo, Uribe –que se ubica en el puesto 25 de la lista cerrada al Senado–, utilizó la metáfora del “infierno” para reflejar la presión política que representa la posibilidad de “quemarse” en esta contienda. “Estoy en las puertas del infierno. Vamos a ver si mis compatriotas me ayudan y me sacan de las mechas para no irme...”, relató Uribe a El Colombiano. “No me dejen hundir en esta borrasca”, agregó de manera jocosa el exmandatario.

El senador Iván Cepeda Castro es considerado un "peligro" para la estabilidad política del país, según el expresidente Álvaro Uribe - crédito Colprensa

A su vez, relató como su imagen ha mejorado, pues en el pasado fue blanco de los señalamientos de Petro. “Hace cuatro años habían afectado mucho mi reputación. No estaba bien popularmente, el discurso de Petro era: “La Ley 100 de Uribe, ¡Uribe, paraco! ¡Uribe, falsos positivos!, los fondos de pensiones privatizados por Uribe”. Todo eso (...) Lo que hice fue recorrer el país con un papelito, pidiéndoles que no abandonaran nuestras listas del Congreso", recordó el expresidente.

Su enemistad con Iván Cepeda y el “peligro” de que sea presidente

El antagonismo de Uribe hacia Cepeda no sólo se expresa en el plano político, sino también en sus comparaciones, pues al ser consultado sobre la diferencia entre el congresista y Fidel Castro fue tajante. “Fidel servía de todo y era uno inútil. Uno hablaba con Fidel y él le decía a uno: ¿cuántos bombillos led necesita Cuba? Le hacía a uno unas cuentas enormes. No, pero era un inútil. La diferencia es que Cepeda ha sido útil para el terrorismo y no sabe de nada más”, reseñó.

El expresidente Álvaro Uribe sigue recorriendo el país, a 15 días de las elecciones legislativas - crédito Colprensa

En la misma línea, Uribe expuso duras acusaciones sobre el papel de Cepeda durante los diálogos de paz y la implementación del Acuerdo de La Habana, en lo referente a la supuesta cercaní del senador con jefes disidentes de la antigua guerrilla: “Fue el edecán de Santrich y de Iván Márquez. Yo lo recuerdo muy bien presentado, llevándolos del bracito y los sacó a Venezuela. Él había ayudado a conseguir la impunidad total”, denunció el exjefe de Estado.

El trasfondo judicial de este enfrentamiento es de la opinión pública bastante conocido, pues el expresidente ha calificado a Cepeda como un “mensajero de la guerrilla” y “destructor”, al asegurar que “ha dedicado una década a perseguirlo judicialmente”. En su defensa, el senador del Pacto Histórico ha acusado a Uribe como el máximo responsable de un régimen que vulneró derechos humanos y ha afirmado, en diferentes ocasiones, que su lucha es por la verdad.