Therian en Colombia: experta descarta que sea una patología y pidió diálogo abierto con los adolescentes

La docente abordó los puntos claves que se deben saber sobre esta tendencia - crédito AFP

En febrero de 2026, en Latinoamérica ha sido tendencia todo lo ligado a los therian, que son personas que se identifican como animales, adoptando comportamientos, sonidos y movimientos específicos de la especie.

Se han vuelto tendencia los videos en los que, en parques, foros y otros espacios públicos, son vistas las personas con disfraces del animal con el que se identifican. A la par, este tema ha generado debates sobre los límites de la autoexpresión y la identidad, siendo motivo de controversias en escuelas, universidades y otros contextos, donde algunas personas solicitan reconocimiento o ajustes según su identidad therian.

Bajo ese contexto, en diálogo con Infobae Colombia, la directora de profesores e investigación de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de la Sabana, Ángela Trujillo, analizó todo lo ligado a esta comunidad.

Trujillo indicó que un padre no debe juzgar a su hijo si adopta este tipo de comportamientos, puesto que esto empeoraría la situación - crédito EFE

En primer lugar, la docente explicó las diferencias entre los therian y los furries, ya que, aunque comparten un interés por los animales, los segundos son miembros de un grupo o cultura que aprecian a los animales, sobre todo a los que tienen rasgos humanos, por lo que tienen una conexión artística y creativa, es decir, diseñan personajes y hacen cosplay sobre ellos.

“Los therian sienten identidad con un animal que no es para nada humano. No es un pasatiempo, es lo que ellos son. Los therian indican que es algo innato que viene con ellos. El objetivo del furry es un juego, pero el del therian es buscar autenticidad; actúan como animales”.

En segundo lugar, Trujillo indicó que no se debe afirmar que estas personas tienen una enfermedad, puesto que considera que no hay ningún tipo de patología en lo que se ha conocido sobre esta comunidad hasta el momento.

“La respuesta es que es una etapa de identidad que está influida por las redes sociales, pero no es un problema médico. Es más un problema de no saber quiénes son. No es la primera vez que aparecen, solo que ahora son visibles. Les da un sentido de pertenencia y es una comunidad que acepta las cosas diferentes, algo que es importante en la adolescencia. En otras épocas salían los punk, los emos, cosas experimentales. Para muchos adolescentes es un desafío, pero puede ser un problema cuando aparezca un síntoma que vuelva a la persona algo desadaptado, que sería algo que interceda en su vida, digamos, normal”.

Esta tendencia ha provocado que creadores de contenido asuman identidades de animales - crédito @Culotauro/Instagram

La docente declaró que se podría considerar algo patológico cuando esto le impida llevar una vida normal al individuo. También se puede llegar a definir como un problema cuando la persona pone en riesgo su integridad física o la de otros solo por imitar al animal.

“Es un trastorno cuando se cruza esa línea hacia la pérdida de contacto con la realidad o la incapacidad de funcionar de forma normal, de forma adaptativa con la sociedad. La identidad por sí sola no es una patología. Si se presenta, por ejemplo, licantropía clínica o pérdida de la realidad, esto ya es un criterio médico; se considera un trastorno. Ellos saben que no son animales, ellos saben que son humanos”.

En ese sentido, argumentó que puede ser una respuesta del adolescente ante problemas de su entorno. “La persona trata de evadir la realidad a través de ella. Como cuando hay acoso escolar, cuando hay fobia social, cuando hay abuso, aparecen este tipo de conductas”.

Cartel que anuncia la caminata en manada y meditación de luna llena organizada por la comunidad therian en el parque Olaya Herrera, Pereira, el 21 de febrero - crédito @MuyEnojadoSoy /X

Al preguntar sobre lo que debería hacer un padre en estos casos, Trujillo pidió que los adultos se instruyan sobre las generalidades de la tendencia y que no juzguen al menor.

“Lo importante es tener una comunicación con el adolescente completamente abierta para que no se escondan en ese mundo. Es importante que los padres se eduquen para saber si esta es una forma, digamos, creativa del adolescente cuando está atravesando una etapa de expresar cosas, de manejar su ansiedad social o si está en una búsqueda de su identidad”.

De la misma forma, indicó que es prudente saber qué tipo de contenido consume un hijo en Internet, puesto que en algunos casos podría estar siguiendo una tendencia que observó por parte de terceros.

“Hay que hacer un seguimiento de sus redes sociales, porque a veces ahí aparecen cosas que los llevan a portarse así; no necesariamente es una identidad, sino una exigencia o un proceso mismo. Saber si lo están aislando por el hecho de ser así, porque esto empeora la situación”.