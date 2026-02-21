Colombia

Policía realizó intervención a establecimientos de la avenida Primero de Mayo, en el sur de Bogotá: sellaron una docena

Cuatro personas fueron capturadas por delitos relacionados con automotores. El operativo que movilizó a más de 300 uniformados y puso en la mira la legalidad de cientos de motocicletas y negocios de la zona

Las autoridades sellaron 12 establecimientos en el sur de la capital - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá intensificó sus operativos en Bogotá con una intervención de gran escala en la zona de la avenida Primero de Mayo, en el suroccidente de Bogotá, donde sellaron 12 establecimientos y detuvieron a cuatro personas por delitos relacionados con vehículos.

Más de 300 uniformados participaron en el despliegue durante la jornada del 20 de febrero de 2026, que incluyó inspecciones a 145 locales y compraventas de automotores. Durante la intervención, los agentes capturaron a cuatro individuos en flagrancia, de los cuales tres enfrentan cargos por falsedad marcaria y uno por receptación. Los procedimientos permitieron también la recuperación de tres motocicletas reportadas como hurtadas.

De acuerdo con la información emitida por la Policía capitalina, la operación se centró en la verificación de cerca de 2.740 motocicletas que permanecían en los establecimientos intervenidos.

Motociclistas en Bogotá acuden a los locales de la avenida Primero de Mayo - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades procedieron a la suspensión temporal de la actividad económica en 12 de estos locales, por no contar con la documentación que exige la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Policía y Convivencia, y regula la actividad comercial y el cumplimiento normativo en los establecimientos públicos. Su aplicación busca garantizar entornos seguros y el respeto a la normatividad vigente.

La avenida Primero de Mayo es una de las principales vías comerciales de Bogotá, donde operan decenas de negocios relacionados con la compra y venta de vehículos y motocicletas. Las acciones de la Policía Nacional en este sector forman parte de una estrategia más amplia para contener los delitos de mayor impacto en la ciudad.

El megaoperativo, realizado en coordinación con varias entidades distritales, respondió a la preocupación creciente por la circulación de vehículos robados y la comercialización irregular de autopartes.

En esta parte de la avenida Primero de Mayo se concentra la mayor parte de locales de motos del sur de Bogotá - crédito Google Maps

Este tipo de intervenciones buscan reducir la incidencia de delitos como la falsedad marcaria, que consiste en la alteración ilegal de los números de identificación de los vehículos.

Las autoridades advirtieron que este tipo de controles continuarán en distintas zonas de la capital. El objetivo, según afirmaron, es garantizar la legalidad en la actividad comercial y proteger a la ciudadanía frente al delito.

La institución insistió su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad en la capital. Sus voceros afirmaron que “seguirán adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana”, según el comunicación oficial.

Caen los hurtos y crece la sensación de seguridad en Bogotá, según la mayor encuesta ciudadana del país

La Encuesta de Percepción y Victimización 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una baja en los hurtos y una mejora significativa en la percepción de seguridad en la capital y sus barrios.

Estos resultados, socializados el 17 de febrero de 2026 con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, marcan un giro en la manera en que la ciudadanía evalúa la convivencia y la protección en la ciudad.

La encuesta confirmó que en 2025 se registró un descenso en el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó: pasó de 69,3% en 2024 a 66% en 2025.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Al mismo tiempo, la tasa de victimización por delitos se redujo de 15,3% a 14,9%. La encuesta, considerada la más grande del país en su tipo, también evidenció un avance en barrios del sur y occidente, donde la percepción de seguridad mejoró en 14 de las 20 localidades medidas.

Carlos Fernando Galán destacó la importancia de estos datos para la política pública: “Esta herramienta nos da luces sobre lo que está pasando y nos permite complementar el análisis de herramientas de seguridad a partir de la información que también tenemos por parte de la Policía Metropolitana, la Fiscalía y otras herramientas”.

Para el mandatario ditrital, el avance en la percepción general es clave: “Lograr una mejora en la percepción general es un avance muy importante. El reto ahora es mantener esa tendencia y consolidarla en los barrios”.

En particular, Galán resaltó el incremento de ciudadanos que consideran seguro su entorno inmediato: “Pasar del 31% de personas que manifestaban que su barrio es seguro a un 43% representa un aumento cercano al 35% en el número de ciudadanos que expresan sentirse seguros en su entorno.

