Petro habla de posible fraude y la MOE responde: así funciona el sistema que vigila las elecciones del 8 de marzo

Faltan pocos días para que Colombia vuelva a las urnas y, en medio del ambiente preelectoral, surgió una controversia inesperada. El presidente Gustavo Petro habló de un posible fraude en las elecciones legislativas del 8 de marzo y pidió revisar los formularios E-14, documentos clave en el conteo de votos. La afirmación encendió el debate y llevó a que la Misión de Observación Electoral (MOE) saliera a explicar cómo funciona el sistema.

Según cifras recientes de la Registraduría Nacional, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar dentro y fuera del país. La magnitud del censo hace que cualquier duda sobre la transparencia del proceso tenga un eco inmediato. Por eso, la MOE decidió detallar cuáles son las salvaguardas que rodean el conteo y el escrutinio.

Alejandra Barrios, directora de la organización, explicó en entrevista a El Tiempo el sistema electoral colombiano está diseñado para ser auditado en varias capas. “Son muchos los ojos que están viendo el proceso, no solamente el conteo de los votos, sino también del escrutinio”, afirmó. Su mensaje apunta a desmontar la idea de que el resultado dependa de un único actor o de un procedimiento opaco.

El formulario E-14, centro de la discusión, es el acta donde los jurados registran manualmente los votos obtenidos por cada candidato y lista. Para la MOE, no se trata de un simple papel. Es, en palabras de Barrios, el eje de cinco garantías fundamentales. “Aquí no hay un ejercicio de fe ciega, sino de garantías electorales”, sostuvo.

La primera barrera está en la conformación de los jurados de votación. Cada mesa cuenta con seis personas seleccionadas de manera aleatoria y provenientes de “diferentes nichos”, como el sector público, partidos políticos y universidades. Al no conocerse entre sí y tener orígenes diversos, “es muy difícil que se pongan de acuerdo para poder alterar los resultados”, explicó la directora.

A ese filtro se suma el papel de los testigos electorales. Representantes de campañas y partidos pueden presenciar el conteo, revisar el diligenciamiento del E-14 y, una vez firmado, tomar fotografías del acta. Si detectan inconsistencias, tienen la facultad de presentar reclamaciones en el mismo puesto de votación. Esa vigilancia política y social constituye la segunda garantía.

La tercera capa es la observación técnica permanente. La MOE no llega el día de las elecciones como un actor improvisado. Según Barrios, la organización lleva un año de seguimiento al proceso, con diálogo constante con la Registraduría, la Procuraduría y las fuerzas armadas. El objetivo es que, durante la jornada, “la información fluya de manera correcta”.

El componente tecnológico también juega un papel clave. Todos los formularios E-14 son escaneados tras el conteo. La máquina “jala la información y eso ayuda a hacer una base de datos”, detalló la directora. Ese escaneo permite publicar resultados preliminares y, al mismo tiempo, facilita que la MOE realice verificaciones aleatorias inmediatas, comparando lo que aparece en pantalla con lo que quedó consignado físicamente en el acta.

Finalmente, está la etapa de escrutinio. A partir de las 4:00 p. m. del día electoral y durante aproximadamente una semana, los resultados son revisados por comisiones integradas por “jueces y notarios”. En ese espacio formal, los testigos pueden solicitar reconteos si existen dudas razonables. Es un proceso judicializado que busca corregir posibles errores materiales.

Para la MOE, la fortaleza del sistema radica en su componente humano. “Hay tantos pasos de verificación del proceso electoral realizado por personas, no por máquinas, que en cualquier momento se puede levantar una bandera de alerta”, recordó Barrios. La posibilidad de cuestionar, revisar y contrastar información es, precisamente, lo que le da solidez al modelo.