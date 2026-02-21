Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

La Nappi mostró durante un directo los comentarios que supuestamente recibió del comediante, durante los días que anunciaba que sería padre de su hija con Sheila Gandara - crédito @Andresjimenez426 /TikTok

Con seis semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, no cabe duda para los televidentes que Juanda Caribe es el villano de la tercera temporada.

El humorista barranquillero no mostró reparos a la hora de las confrontaciones, como la que mantiene desde hace días con Alexa Torrex y lo tiene en la mira de las plataformas digitales. Sin embargo, no es el único aspecto por el que los usuarios mencionan su nombre durante la semana.

Ajeno a la situación, el barranquillero enfrenta una nueva polémica tras la filtración de supuestos mensajes privados con la influenciadora Emily Pérez, conocida como ‘La Nappi’, en medio de su participación en el programa de telerrealidad del Canal RCN.

Antes de entrar al programa, Juanda era conocido por su faceta como humorista y cantante, a lo que se sumaba el modo en que priorizaba su vida familiar, especialmente cuando anunció que iba a ser padre de su hija Victoria junto a su pareja, Sheila Gandara.

Los supuestos mensajes de Juanda Caribe tuvieron lugar mientras su pareja Sheila Gandara estaba embarazada - crédito cortesía RCN

La divulgación de los chats ocurrió durante un en vivo de TikTok realizado por ‘La Nappi’, que mostró capturas de pantalla donde el comediante aparentemente le hace invitaciones tanto a Barranquilla como a Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto en la transmisión de TikTok, entre los mensajes compartidos por la influenciadora, figura el ofrecimiento de Juanda Caribe para invitarla a viajar: “Vamos a Bogotá”, se le atribuyó al comediante en las capturas citadas.

El agravante de la denuncia radica en que los mensajes mostrados por la creadora de contenido se habrían enviado en el periodo en que se desarrolló el embarazo de Sheila, lo que no tardó en generar preguntas y reclamos contra Juanda.

Esta revelación ha generado opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios sostienen que ‘La Nappi’ busca notoriedad a partir de la fama de Juanda Caribe y su presencia en La casa de los famosos, y otros interpretan las conversaciones como indicio de una posible infidelidad.

Diversos usuarios en redes sociales han solicitado claridad respecto a la autenticidad y contexto de los mensajes, mientras que otros refuerzan la idea de esperar una postura oficial por parte del humorista barranquillero así como de su pareja. Por lo pronto, la situación sigue generando debate y especulaciones acerca de sus posibles consecuencias familiares y profesionales para Juanda, una vez termine su participación en el formato.

La situación dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Maiker Smith fue eliminado en una votación sorpresa de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Luego del cruce entre Juanda Caribe y Alexa Torrex por el que esta última señaló un comportamiento indebido del comediante, la situación escaló a tal punto que los productores del programa decidieron reunir a los concursantes para revisar la escena y analizar el gesto motivo del conflicto.

A pesar de la defensa de Juanda, que argumentó que su acción era una expresión típica de la costa Atlántica, la polémica se mantuvo e incluso derivó en exigencias públicas de retractación.

A la par, se produjo el ingreso de dos nuevos participantes, Lady Noriega y Juan Carlos Arango, que se suman a Karola como los participantes que ingresaron luego de iniciar la convivencia en la casa estudio.

Sumado a lo anterior estuvo sorpresa por la eliminación de Maiker Smith. El creador de contenido, pese a no estar nominado, fue votado por el público en una elección sorpresa en la que fue elegido como el participante “más mueble”. A su salida, le puso “candado a Nicolás Arrieta, por lo que no podrá ser retirado de la placa de eliminación antes del domingo 22 de febrero.

Por otra parte, la presentadora Carla Giraldo comunicó durante la misma jornada que Melissa Gate, finalista de la temporada pasada, volverá a ingresar a la competencia a partir del lunes 23 de febrero.