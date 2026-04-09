En imágenes: manifestación de taxistas en el aeropuerto El Dorado terminó en fuertes disturbios tras la intervención del Undmo

Agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden intervinieron en la principal terminal aérea tras bloqueos y protestas de conductores, lo que causó suspensión de servicios y alteró el ingreso de miles de pasajeros - crédito @PasaenBogota / X

Una jornada de protestas de taxistas derivó en enfrentamientos con agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, lo que dejó escenas de caos, bloqueos vehiculares y suspensión temporal de servicios de transporte público.

La tensión escaló la tarde del miércoles 8 de abril, cuando los manifestantes, inconformes por la regulación de aplicaciones móviles y por la divulgación de cifras sobre antecedentes judiciales, bloquearon los accesos al primer piso de la terminal aérea, obligando a los viajeros a buscar rutas alternativas.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los conos del carril exclusivo para taxis volaron por los aires mientras agentes de la Undmo activaron bombas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. La intervención se produjo después de que los gestores de Diálogo Social y de Convivencia de la Alcaldía de Bogotá intentaran mediar para evitar el uso de la fuerza.

Impacto en la movilidad y servicios de transporte

Manifestaciones del gremio de taxis por regulaciones y antecedentes judiciales derivaron en choques con la fuerza pública, afectando la circulación y provocando desvíos en las rutas de acceso al principal aeropuerto de Colombia - crédito @PasaenBogota / X

La protesta generó congestión en la calle 26, principal vía de acceso al aeropuerto El Dorado. La Secretaría de Movilidad informó que el bloqueo se concentró a la altura del monumento Reyes Católicos, donde se restringió el paso por la calzada rápida, aunque se mantuvo habilitado el ingreso por la calzada lenta.

El sistema Transmilenio suspendió temporalmente la ruta dual K86 y el servicio de alimentador, lo que afectó al menos a 12.010 usuarios, según cifras entregadas por la empresa de transporte.

Las autoridades recomendaron a los viajeros salir con mayor anticipación y utilizar vías alternas, como la avenida La Esperanza, para evitar retrasos. Muchos pasajeros y acompañantes tuvieron que ingresar al aeropuerto por el segundo piso, debido al cierre de los accesos principales en el primero.

El detonante: antecedentes judiciales y estigmatización del gremio

El origen de la protesta se relaciona con la divulgación de un tamizaje realizado por el Gaula de la Policía, el cual indicó que el 60% de los taxistas revisados tenía alguna anotación judicial.

La controversia por un reciente tamizaje detonó movilizaciones y bloqueos en el principal terminal aéreo de la capital, lo que generó complicaciones para usuarios y puso en debate la imagen de los conductores - crédito @PasaenBogota / X

La muestra, que incluyó a 500 conductores, se dio a conocer en el contexto de investigaciones por delitos recientes que involucran a taxis en Bogotá, como el secuestro de una mujer y el asesinato de un profesor universitario. Estos resultados fueron presentados en una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad tras la desarticulación de una banda dedicada al llamado paseo millonario.

El gremio de taxistas rechazó la cifra y sostuvo que se trata de una generalización injusta. Voceros del sector argumentaron que “tener una anotación judicial no equivale a una condena penal”, y que muchas de esas anotaciones se relacionan con procesos que no implican culpabilidad. Solicitaron al Distrito mayor claridad sobre la metodología utilizada en el estudio y defendieron los controles internos de las empresas para verificar la idoneidad de sus conductores.

Frente a la polémica, la administración distrital aclaró que los datos provienen del Gaula y no de la Secretaría de Seguridad, y señaló las limitaciones de la muestra para evitar interpretaciones erróneas sobre el conjunto de los conductores.

La protesta de taxistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó bloqueos viales y suspensión de servicios de transporte público - crédito @PasaenBogota / X

Es preciso mencionar que, hacia las 7:20 p. m., aún se reportaban problemas de orden público en el aeropuerto, con miembros de la Undmo intentando dispersar a los taxistas que bloqueaban el carril exclusivo. Durante la jornada, también se reportaron choques vehiculares en otros puntos de la ciudad, lo que agravó la congestión.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación mientras los taxistas insisten en sus demandas y rechazan las cifras que, según el gremio, afectan su reputación. La evolución de la protesta definirá el comportamiento del tránsito y la normalización del acceso al aeropuerto en las próximas horas.