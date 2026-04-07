Ministro de Defensa desmintió al presidente Petro, que afirmó que ‘Iván Mordisco’ compra a comandantes militares

Sánchez indicó que siguen tras los pasos del cabecilla del Estado Mayor Central - crédito EFE/Colprensa

El 4 de abril, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación en la que afirmó que el motivo por el que las autoridades no han capturado a “Iván Mordisco” es que el criminal tendría infiltradas a las Fuerzas Militares.

“El que no se encuentre a Iván Mordisco solo tiene un nombre, no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero, como hace ‘Chiquito Malo’ con la policía, la compra en sus zonas; Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo; así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo“, escribió el mandatario colombiano.

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En la misma publicación, el presidente de Colombia indicó que los cabecillas de las estructuras criminales no son los principales problemas de la lucha contra el narcotráfico.

“Si no se acuerda que EEUU castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería; los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia”.

El mandatario aseguró que 'Iván Mordisco' tenía "comprados" a altos mandos militares - crédito @PetroGustavo/X

Ministro de Defensa desmintió al presidente

El 7 de abril, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre los temas coyunturales que están siendo debatidos en el país, entre ellos la presunta intromisión de “Iván Mordisco” en los operativos en su contra.

“Nosotros hemos hecho un análisis muy riguroso de las operaciones que hemos adelantado contra este criminal, alias Iván Mordisco, y en ninguna de ellas tenemos evidencia que nos muestre alguna filtración por parte de los mandos militares, del alto mando o de quienes están directamente dirigiendo la operación contra este criminal”.

Pedro Sánchez recordó los resultados de los operativos que se han registrado contra la seguridad del cabecilla del Estado Mayor Central para reafirmar que no hay ningún tipo de vínculos entre “Iván Mordisco” y uniformados.

“Los resultados dan fe de que hemos afectado críticamente esta estructura criminal. En la última operación fue afectado ese anillo cercano de seguridad. También hemos capturado a cuatro hermanos; también se neutralizó a una compañera muy cercana de alias Mordisco. La afectación que le hemos hecho a este criminal, que en los últimos meses se ha movido alrededor de unos 2.500 kilómetros, que a pesar de las dificultades de poderlo capturar o ubicarlo en la selva, le hemos causado mucho daño”.

El ministro de Defensa indicó que no hay indicios de que 'Iván Mordisco' tenga información sobre los operativos en su contra - crédito Europa Press

El ministro alertó sobre el accionar que tienen las disidencias para anticiparse a las acciones militares y aseguró que se han tomado cartas en el asunto para evitar que “lunares” afecten el trabajo de las unidades.

“Estos criminales buscan conocer las actividades de la fuerza pública y emplean redes de apoyo al terrorismo. Muchos de sus integrantes se visten de civil, están cerca de las unidades militares y reportan cualquier movimiento. Frente a ello, la contrainteligencia ha actuado y también nosotros al interior de la fuerza pública hemos depurado en algunos sectores unos pequeños lunares de los que hemos tenido indicios de que están obrando en contra de la ley y a favor de los criminales”.

El ministro de Defensa indicó que no hay ceses al fuego con ningún grupo armado - crédito AFP

Pedro Sánchez reaccionó a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener la suspensión de la orden de captura de “Calarcá”, el cabecilla de la otra facción del Estado Mayor Central.

“Que la justicia debe operar con total autonomía y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales. Si la Fiscalía ha encontrado esto, pues será un tema que valorará el Gobierno nacional, pero de parte de la fuerza pública la orden es atacar con total contundencia esta estructura criminal. No hay ningún cese al fuego y hay que aplicar todos los protocolos. En el caso de alias Calarcá, que está suspendida la orden de captura, si se encuentra en flagrancia, debe ser capturado. Y si se levanta la orden de captura, que es una decisión que ya adoptará el Gobierno nacional, actuaremos con total contundencia contra los criminales”.