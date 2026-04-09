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Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

La banda bogotana cerrará el ‘Asuntos Pendientes Tour’ con dos fechas especiales en el prestigioso festival celebrado en Indio, California

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Morat llevará por primera vez su música al reconocido festival de Coachella, cerrando así su 'Asuntos Pendientes Tour' - crédito Amanda Imm
Morat llevará por primera vez su música al reconocido festival de Coachella, cerrando así su 'Asuntos Pendientes Tour' - crédito Amanda Imm

La edición 25 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley está a la vuelta de la esquina y se prepara para recibir a lo más destacado de la música a nivel mundial en sus siete escenarios.

A nombres que incluyen entre otros a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, The XX, Disclosure, Turnstile, Teddy Swims, Katseye, Blood Orange, Royel Otis, Addison Rae, The Strokes, Young Thug, Major Lazer, Wet Leg o Little Simz, se suma una cuota musical latinoamericana encabezada por Karol G, y complementada por nombres como Luísa Sonza, Gigi Pérez, Los Retros, Mochakk, Los Hermanos Flores, Cachirula & Loojan, RØZ, el DJ Gordo, Carolina Durante, y la agrupación bogotana Morat, una de las responsables de imponer las reglas en el pop rock hecho en castellano.

La agrupación bogotana hará su aparición en uno de los eventos en vivo más prestigiosos del planeta, se presentará durante dos fines de semana consecutivos, los días 11 y 18 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California.

Morat se presentará en el escenario Gobi, los días 11 y 18 de abril - crédito Daniel Cole/REUTERS
Morat se presentará en el escenario Gobi, los días 11 y 18 de abril - crédito Daniel Cole/REUTERS

La presencia de Morat en Coachella marca un momento clave en su carrera y en la expansión del pop/rock en español a nivel global, y coincide con un momento en el que su reconocimiento en la industria musical sigue en alza. En 2025, Morat obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por su larga duración Ya Es Mañana, mismo que se llevó el galardón de “Álbum Pop del Año” en los Premios Lo Nuestro celebrados en febrero pasado.

Según dio a conocer el entorno de Morat, las dos fechas en Coachella marcarán el cierre oficial del Asuntos Pendientes Tour, que arrasó en convocatoria en Latinoamérica y España durante su realización. A su vez, marcarán el preámbulo para el arranque de su próxima gira, el Ya Es Mañana World Tour, diseñada para realizarse en arenas y con el que ya acumularon 24 fechas agotadas en países como Colombia (donde arrancará la gira en agosto próximo), Chile, Argentina y España, a lo que se suma el reciente anuncio de conciertos en las principales ciudades de México.

'Ya Es Mañana', la quinta placa de Morat, se publicó en plataformas digitales el 23 de mayo de 2025 - crédito Universal Music
'Ya Es Mañana', la quinta placa de Morat, se publicó en plataformas digitales el 23 de mayo de 2025 - crédito Universal Music

Me emociona mucho sentir que la banda está en un punto en el cual podemos soñar con locuras para nuestro concierto y pensar que hay un buen chance de que sí las podamos hacer. Eso siempre es divertido. Siento que también es parte de la razón por la cual terminamos haciendo esto”, manifestó Simón Vargas en un reciente diálogo con Teleshow, acerca de la recepción y los sold out que vienen acumulando con esta gira.

Ya Es Mañana, su quinta producción discográfica, en la que sigue apostando por la evolución sin perder su sello distintivo, apostando por un sonido más guitarrero que lo visto en trabajos anteriores. Los cortes de difusión elegidos como Faltas Tú, Por Si No Te Vuelvo A Ver, La Policía y Me Toca a Mí (en colaboración con Camilo) ofrecen un vistazo de lo que es esta nueva era en la historia de la banda.

En la charla con Teleshow, la banda reconoció que esta colección de temas representa un punto de inflexión en su carrera, pero también un reflejo de cómo encaran colectivamente el hecho de ser Morat. “Conceptualmente, sí. Nosotros toda la vida hemos hablado de que el objetivo máximo es durar. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad”, apuntó Vargas.

Para el primer fin de semana, su show está programado el domingo 12 de abril a las 12:10 a.m. (hora colombiana), en el escenario Gobi. El mismo podrá seguirse a través del canal oficial de Coachella en YouTube, que una vez más transmitirá las actuaciones más destacadas del evento en sus tres canales de streaming especialmente habilitados.

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