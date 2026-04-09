Desmienten a Gustavo Petro y confirman por qué el aumento del salario mínimo es el culpable del alto precio de la carne en Colombia

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que “lo que sí hay que hacer es evitar la especulación en el precio de la carne” - crédito Fedegán

El anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre el congelamiento de exportaciones de carne en Colombia para contrarrestar, entre otras cosas, el efecto de la subida de 100 puntos en la tasa de interés del Banco de la República, así como el encarecimiento de los fertilizantes ante la guerra entre EE. UU e Irán, desató una fuerte controversia entre el Gobierno y los ganaderos del país.

La reacción de la Federación Colombiana de Ganaderos, por medio de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, no se hizo esperar. Un día después del anuncio, la respuesta del dirigente incluyó críticas al diagnóstico del mandatario y a la medida adoptada.

Consumo interno es la clave

Lafaurie criticó el anuncio de suspender las exportaciones de carne en Colombia porque considera que la subida del precio de la carne se debe a un mayor consumo interno, impulsado por el incremento del ingreso, y el poder adquisitivo de los colombianos, debido al aumento del salario mínimo para 2026, que fue de 23,7% y lo llevó a $2.000.000, y no a las exportaciones, que representan una fracción mínima de la producción nacional.

El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia fue de 23,7% y benefició a 2,4 millones de trabajadores - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Sostuvo el dirigente que la explicación oficial sobre la razón detrás del alza en el precio de la carne es incorrecta. “Los precios de la canasta básica de alimentos han subido por una razón elemental: porque los colombianos se dotaron de mayor ingreso y, por tanto, de mayor capacidad para aumentar la compra de un insumo básico como es la carne de res”, afirmó.

Añadió que, cuando mejoran los ingresos, los hogares tienden a consumir más alimentos esenciales.

Resaltó que el aumento del salario mínimo en 2026 incrementó de manera decisiva la capacidad de compra y esto impulsó la demanda de carne. Según cifras de la Federación, en 2025 el sacrificio de bovinos aumentó cerca del 6,3%, por lo que pasó de 3.278.823 a 3.485.571 animales, una tendencia que se mantuvo en el primer bimestre de 2026.

Respuestas de Fedegán a las declaraciones de Gustavo Petro

En la respuesta, Fedegán estructuró varios puntos para aclarar las imprecisiones que atribuye al presidente:

El mayor consumo se demuestra con las cifras de sacrificio. En el año 2025 el sacrificio de bovinos se incrementó en cerca del 6,3% (pasó de 3.278.823 animales a 3.485.571 bovinos y bufalinos) y dicha actividad en el primer bimestre de 2026 se mantiene en niveles similares a los de 2025.

A febrero de 2026, según el Dane, además de la carne de res también ha subido el precio del pollo (2,44%), del queso (3,66%) y el de la leche (3,71%).

El presidente Gustavo Petro indicó que, ante las altas tasas de interés y factores externos, la estrategia oficial se centra en apoyar la producción agrícola y facilitar el acceso al financiamiento, con el objetivo de reducir costos para los productores - crédito Presidencia

Las exportaciones de carne, 30.456 toneladas el año pasado, equivalen a menos del 4% de la producción nacional (que en 2025 fue de 811.846 toneladas de carne en canal) y las de bovinos en pie, que llegaron a 227.429 novillos, igualmente a menos del 1% del total del inventario colombiano (que a finales del año pasado totalizó 29.702.709 animales de acuerdo con el ICA).

Estos niveles tan bajos de exportación de carne y de bovinos en pie no generan distorsión alguna sobre el precio interno. De acuerdo con Lafaurie, lo que se vende al exterior son los cortes finos porque son bien pagados en los mercados internacionales. El resto de la res es comercializado en Colombia.

En Colombia no se exportan grandes cantidades de hembras. En 2025 fueron vendidas 6.217 vacas a Venezuela en septiembre, noviembre y diciembre por USD4,2 millones. Esas exportaciones se llevaron a cabo a partir de la zona binacional creada por el Gobierno Petro para ayudar al vecino país a recuperar el hato bovino, que cayó a la mitad por malas decisiones en materia de fijación de precios. “Sin embargo, fui el primero que protestó ante la gerente del ICA y la ministra de Agricultura (Martha Carvajalino). Exportar nuestras hembras es una absoluta equivocación”, afirmó el alto ejecutivo.

La tasa de cambio que se ha mantenido estable y a la baja castiga las exportaciones del sector ganadero. Se tuvo el peor febrero y el peor bimestre de exportaciones en muchos años. En el primer bimestre de 2026 el sector exportó USD44 millones (USD36,7 millones en carne, vísceras y animales vivos y USD7,3 millones en lácteos). En los dos primeros meses de 2025 se registraron exportaciones por USD93,8 millones (USD84,2 millones en carne, vísceras y animales vivos y USD9,6 millones en lácteos). Es decir, un decrecimiento del 53%.

Las exportaciones de carne de 2025, que alcanzaron las 30.456 toneladas, representaron menos del 4% del total producido en el país - crédito Agustin Marcarian/Reuters

En Argentina durante 2021 la inflación estaba disparada. El gobierno de la época prohibió la exportación de carne y ese mismo año el precio de esta proteína terminó con un alza superior al 80%. Perdieron USD1.084 millones por esa decisión. La medida fracasó a pesar de que ya otros presidentes de izquierda habían anunciado decisiones similares como Néstor Kirchner en 2006 y luego su esposa Cristina Kirchner.

Lo que sí hay que hacer es evitar la especulación en el precio de la carne. Aquí se requiere un llamado a los comercializadores para que no estén subiendo el precio de manera desproporcionada afectando a las clases populares.

“Los anuncios que permanentemente hace el presidente Petro son aprovechados por los comercializadores informales para incrementar el valor de la proteína y hacerla inalcanzable en los hogares con menos recursos”, concluyó José Félix Lafaurie.