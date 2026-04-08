Expareja de Maluma se despachó contra el cantante durante un “reality show”: ”Yo para ti no fui nada"

Durante una actividad realizada en 'El Internado', la colombojaponesa abrió su corazón y reflexionó acerca de su pasado sentimental - crédito @mega.tv/Instagram

Maluma continúa inmerso en su carrera musical, tras haber publicado recientemente Apambichao, su más reciente colaboración con Manuel Turizo, mientras se prepara para presentar un nuevo álbum de estudio y volver a irse de gira.

A la par, divide su tiempo con su familia, conformada por su pareja Susana Gómez y su hija Paris, nacida en marzo de 2024. De hecho, en semanas recientes aseguró que le gustaría aumentar su familia.

Sin embargo, el paisa tuvo previamente otra relación con Akemi Nakamura, modelo y actriz colombojaponesa. Aunque se trató de una relación manejada de forma discreta y alejada del ojo público, esta se desarrolló durante unos ocho años en medio de rumores de infidelidades del cantante.

La separación definitiva se concretó en 2018, luego de un breve noviazgo del cantante con la mexicana Susana Rentería, sobre el cual Akemi afirmó sentirse “humillada”. Maluma lanzó ese año su canción Marinero, que fue atribuida a su ruptura con Akemi por la letra con tono de despedida. Al respecto, la modelo aseguró no sentirse identificada con la letra del tema, considerando que no representaba la realidad de su relación.

Aunque la modelo se ha referido a la separación en varias oportunidades en entrevistas, hasta ahora se había mostrado reservada al contar detalles de lo vivido con Maluma.

Eso cambió con su participación en El Internado, programa de telerrealidad chileno de la cadena Mega y en el que también participó Juan David Zapata, recordado por su paso en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. El espacio se caracteriza por mezclar convivencia en aislamiento del mundo exterior, gastronomía y pruebas físicas.

Akemi Nakamura se sumó a 'El Internado' y esta cerca de asegurar un lugar en el Top 10 - crédito @akecita/Instagram

Durante una actividad en la que los participantes recibieron la consigna de escribir cartas dirigidas a personas a quienes extrañaban, Akemi dedicó un extenso y emotivo mensaje a Maluma, rememorando una relación que, según sus palabras, tuvo una influencia profunda y duradera en su vida personal, para bien y para mal.

“Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis”, inició Akemi, siguiendo con una serie de descargos dirigidos al cantante y al vínculo que compartieron. “Extraño una relación así, que me haga vibrar. Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras y me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido”, apuntó con firmeza.

A pesar de los episodios complicados, Nakamura no dejó de reconocer el esfuerzo y la dedicación de Maluma en su carrera musical. “Igual mereces estar ahí donde estás, porque sé todo lo que luchaste por eso, por eso te admiro. Lo luchaste con cada sudor, con cada sacrificio, con esa perseverancia”, reconoció.

La modelo aseguró que, más allá de las infidelidades de Maluma, la falta de lealtad y el sentimiento de humillación marcaron el final de su vínculo con el cantante - crédito @akecita/Instagram

En su intervención, Nakamura afirmó que extrañaba al hombre del que se enamoró. “Me hace demasiada falta el Juan Luis que conocí y eso será quizá lo que más me duele. Eres una de las personas que más marcó mi vida”, dijo. A su vez, reflexionó sobre su propio papel en la relación, dando a entender que en un punto dejó de ser algo recíproco. “Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada, me perdono por haber permitido tanto y te agradezco por sacar lo mejor de mí”, agregó la modelo, mostrando una postura de autoaceptación y aprendizaje personal tras el proceso vivido.

Como cierre de su carta, Akemi Nakamura compartió una anécdota íntima que ilustró la cotidianidad de su convivencia con el artista. Reveló que aún extrañaba los platillos que Maluma solía cocinarle, asegurando que “nadie cocina como Juancho cocina”.

Hasta el momento, el cantante no se ha referido a lo dicho por su expareja.