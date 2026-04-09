Abelardo de la Espriella promete mano dura: este es el plan para recuperar la seguridad de Colombia en 90 días

Abelardo de la Espriella propone un plan de seguridad en Colombia para recuperar el control territorial en 90 días con fuerza pública y medidas de choque - crédito Infobae Colombia

El abogado Abelardo de la Espriella delineó la que sería su hoja de ruta en los primeros meses de un eventual gobierno, con un énfasis marcado en la seguridad y una apuesta por medidas de choque que, según afirmó, permitirían recuperar el control del territorio en un corto plazo. En entrevista con Infobae Colombia, el también aspirante presidencial aseguró que su plan no se desarrollaría en 100 días, sino en 90, periodo en el que buscaría implementar decisiones contundentes frente a los principales problemas del país.

“La inseguridad: un plan de choque en 90 días para retornar a los territorios con presencia total de la fuerza pública”, afirmó, al detallar que su estrategia incluiría acciones simultáneas contra distintas fuentes de violencia. Entre ellas, mencionó la erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación, así como operaciones militares directas contra estructuras armadas ilegales.

El aspirante presidencial presenta una estrategia integral contra el narcotráfico, enfocada en la erradicación de cultivos ilícitos y operaciones militares directas - crédito Colprensa

En su diagnóstico, el narcotráfico sigue siendo el eje central de la violencia en Colombia. Por eso, planteó “empezar a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que son las más de 330.000 hectáreas de coca”, al tiempo que propuso “bombardear los campamentos de los narcoterroristas” como parte de una ofensiva integral.

El plan también contempla una fuerte presencia de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales. De la Espriella insistió en que la intervención no solo sería en áreas históricamente afectadas por el conflicto, también en ciudades, con un enfoque en la seguridad cotidiana. “Tomarnos las ciudades en cada cuadra, en cada parque, en cada pueblo, para que la gente esté tranquila cuando sus hijos van al parque”, explicó, al referirse a delitos como el microtráfico, el hurto y la violencia urbana.

En ese sentido, aseguró que su propuesta incluye un aumento del pie de fuerza y el uso de capacidades adicionales. “Vamos a recuperar la seguridad en los primeros 90 días, retomando los territorios, bombardeando, fumigando y haciendo presencia con ampliación del pie de fuerza de la Policía”, señaló. A esto sumó la participación de veteranos y reservistas, así como la creación de redes de apoyo comunitario.

“Tener un frente conformado por la Policía, por los veteranos y reservistas y por la comunidad, que nos va a informar, con esa red de informantes ciudadanos, lo que está ocurriendo”, dijo, al plantear un modelo de colaboración entre Estado y ciudadanía para fortalecer la inteligencia y la prevención del delito.

La seguridad urbana se fortalecería con la presencia de Ejército en ciudades críticas, frente a problemas de microtráfico, hurto y violencia urbana en Colombia - crédito Ejército Nacional

Además, dejó abierta la posibilidad de involucrar al Ejército en tareas de seguridad urbana en los casos más críticos. “Hay ciudades que tienen graves problemas y eso lo vamos a resolver también sacando el Ejército a la calle”, afirmó en Infobae Colombia.

Otro de los puntos clave de su propuesta es el combate directo contra las estructuras criminales. Según indicó, en ese mismo periodo inicial se buscaría neutralizar a líderes de organizaciones ilegales. “En los primeros 90 días también vamos a dar de baja o capturar a diez cabecillas importantes del narcoterrorismo, de las bandas extorsivas, los bandidos del gota a gota”, aseguró.

Más allá de la seguridad, De la Espriella mencionó otros frentes de acción que complementarían su estrategia de gobierno. En materia de salud, planteó un plan de choque con recursos por diez billones de pesos para garantizar atención y pago al personal médico. “Para que nadie se quede sin tratamiento ni medicamentos, para que la gente no se vuelva a morir por falta de atención”, sostuvo.

La estrategia del abogado incorpora un plan de choque en salud con recursos por diez billones de pesos para garantizar el pago y atención del personal médico - crédito Infobae Colombia

También anunció una ofensiva contra la corrupción, con un discurso crítico frente a la clase política tradicional. “Eso no lo hacen los de siempre (…) no venimos a hacer la política de siempre, venimos a cambiar la política para siempre”, afirmó.

En el plano económico y educativo, aunque no profundizó en medidas específicas, anticipó que adoptaría decisiones desde el primer día de gobierno. “El mismo día de la posesión voy a expedir más 90 decretos en materia de seguridad, educación y economía, porque Colombia necesita resultados”, señaló.

Finalmente, respondió a las críticas sobre su falta de experiencia en el sector público, defendiendo su trayectoria en el ámbito privado. “Todos los que han tenido experiencia nos han traído este desastre. Yo tengo experiencia en ser exitoso”, dijo, al insistir en que su propuesta apunta a transformar el país. Con un discurso centrado en acciones rápidas y de alto impacto, De la Espriella planteó un modelo de gobierno basado en resultados inmediatos, con la seguridad como eje principal.