Ciro Quiñonez tampoco se perdió la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López: “Bienvenido”

La inesperada llegada del cantante al viaje familiar se convirtió en un fenómeno viral - crédito Jhonny Rivera / TikTok

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López que se adelanta en Madrid (España) resultó ser todo menos tradicional, teniendo en cuenta que los protagonistas vivieron un episodio lleno de humor y sorpresas que cautivó a sus seguidores en redes sociales.

Y es que el viaje de la pareja se volvió viral tras compartir videos en los que relataron, con un tono divertido, cómo su luna de miel fue acompañada por numerosos familiares y, finalmente, por la aparición inesperada del cantante Ciro Quiñonez, lo que demostró cómo, en lugar de un momento privado, la pareja celebró junto a su familia y amigos, lo que desató una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales.

Jhonny Rivera compartió la última aparición en su luna de miel con el siguiente mensaje: “Mi gente, hay un tema del que les quiero hablar de verdad que es un poco incómodo. Estuvimos leyendo los comentarios acerca de que nuestra familia pues se pegó para la luna de miel, los suegros, mi hermana, mi, mi sobrino, mi cuñado”. En ese momento, Jenny López intervino para confirmar que todos sus allegados fueron a viajar con ellos: “Todo el mundo”. Y el cantante añadió, entre risas: “Hasta mi mamá”.

El viaje no ha pasado desapercibido por los compañeros que tiene la pareja - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Manteniendo el tono de seriedad, el intérprete de El intenso continuó: “Y yo les digo la verdad, pues me puse a ver los comentarios y ¿a qué conclusión llegamos, amor?” López respondió: “Que tienen la razón”, y Rivera continuó bromeando: “La gente tiene toda la razón porque la luna de miel es para estar en familia, ¿cierto? Se supone que es en familia, digo, en pareja”, cosa que recalcó su esposa: “En pareja”.

El famoso artista de la música popular concluyó: “Mejor dicho, amor, a esta luna de miel es que se nos pegaron fue todos. Lo único que nos faltó fue que nos pegara Ciro Quiñonez”, lo que López apoyó con la palabra: “Total”.

Ente risas, los dos optaron por hacer frente a la opinión pública con humor, dramatizando la situación y convirtiendo su experiencia en un momento espontáneo, pues sus seguidores se sorprendieron en el momento en el que Ciro Quiñonez apareció inesperadamente en el video con un tono jocoso: “Maestro, maestro, maestro, venga. ¿Cuántos días es que nos falta de luna de miel? Ya tengo la maletita y todo. ¿Cuántos días nos quedan? ¿Ah?”, dijo el artista.

En ese momento, Jhonny Rivera celebró su llegada: “Bienvenido, bienvenido”. Ciro Quiñonez cerró la escena con la siguiente frase: “Ah, bueno, nos vamos de luna de miel”.

El video fue compartido por el artista oriundo de Pereira que escribió en sus cuentas de redes sociales el siguiente mensaje: “Lo que nos faltaba Jenny López, nos resultó otro pegao a nuestra luna de miel: Ciro Quiñonez”, palabras que desataron risas entre sus seguidores.

Los seguidores aseguran que a Ciro Quiñonez lo ven involucrado en muchos proyectos y hasta situaciones personales de sus colegas - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

Entre los comentarios de los internautas por “En todo lado quiere estar Ciro”, “Jajaja Ciro también pagó por salir en este video”, “Me encantan y Ciro claro no podía faltar”, “Jajajaja la verdad últimamente no es raro ver a Ciro en todo lado” y “Se va a disfrutar más la luna de miel Ciro”.

Las críticas no se hicieron esperar con reacciones como: “Ustedes no han tenido luna de miel, van a tener que planificar otro viaje para su verdadera luna de miel, porque ustedes no han tenido privacidad para vivir el verdadero amor como parejas”.

La pareja sigue dando de qué hablar aún después de su matrimonio - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Ante los comentarios negativos, los internautas volvieron a defender a la pareja: “No entiendo por qué la gente sufre tanto por la vida de los demás, ya dejen quieto al maestro Jhonny que disfrute su vida a su manera con su pareja. La humildad del maestro no se la quita es nadie, bendiciones maestro” y “Jhonny le saca gracia a todos los comentarios malos jajaja esa es la clave del éxito, bendiciones para los dos”.