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Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”

El recordado exvolante y extécnico de clubes como Deportivo Cali y Millonarios, empezó tratamiento para afrontar la enfermedad y envió un mensaje de tranquilidad a los aficionados

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Norberto Peluffo
Norberto Peluffo afronta uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a que tiene cáncer de colon - crédito Colprensa

Norberto Peluffo es recordado por ser un volante de mucho talento en el fútbol colombiano, alcanzó a salir campeón como jugador y entrenador, y en los últimos años se desempeñó como comentarista deportivo en algunos partidos de la selección Colombia, tanto de mayores como juveniles.

Sin embargo, el exfutbolista ahora afronta un duro momento en su vida, pues fue diagnosticado con cáncer de colon y empezó tratamiento para acabar con la enfermedad, siendo un camino largo y lleno de retos.

Pese a eso, Peluffo se encuentra motivado para luchar por su salud y dedicó un mensaje a los aficionados y personas cercanas, para que lo sigan apoyando en ese reto y espera volver a sus labores de manera normal, ya que es alguien de mucho reconocimiento en el fútbol colombiano.

“Con fe en Dios”

El exjugador y director técnico Norberto Peluffo fue diagnosticado recientemente con cáncer de colon y ya inició tratamiento con quimioterapia en Bucaramanga, informaron medios como El País. Permanece bajo supervisión médica y cuenta con el respaldo de su entorno en este proceso.

Peluffo, de 67 años, recibió la noticia tras una revisión médica rutinaria en la capital de Santander, donde luego de evidenciarse la presencia de esta enfermedad, inició con el proceso y controles periódicos para controlarlo, esperando que rindan frutos en las próximas semanas.

Higuita reveló que un conflicto con el entrenador Norberto Peluffo fue el detonante de su salida de Junior - crédito Colprensa
Norberto Peluffo ha sido una de las figuras más recordadas del fútbol colombiano entre el siglo XX y XXI - crédito Colprensa

El impacto del diagnóstico fue inmediato para el exfutbolista, pero reaccionó poniéndose bajo el cuidado de los médicos de la ciudad. Consultado por el medio, expresó: “Estoy bien, gracias, con fe en Dios de que vamos a salir adelante”.

Varios hinchas y personalidades del fútbol enviaron su mensaje de apoyo a Peluffo, así como el medio Gol Caracol, en el que estaba trabajando como comentarista deportivo, al escribir lo siguiente: “Desde acá, le enviamos una voz de aliento a Norberto Peluffo, un hombre que le ha dedicado la vida al balompié, que es su pasión y el tema del que habla a mañana, tarde y noche”.

Trayectoria de Norberto Peluffo en el fútbol colombiano

Nacido en Bucaramanga, Peluffo inició su carrera profesional en su ciudad natal, consolidándose como mediocampista técnico y destacado en el fútbol nacional. Representó a Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, obteniendo títulos nacionales y el reconocimiento de la prensa especializada.

Durante su paso por Nacional, compartió equipo con referentes como Hernán Darío Herrera, Francisco Maturana, Pedro Sarmiento y Carlos Ricaurte. En América, coincidió con figuras como Willington Ortiz, Sergio Santín y Julio César Falcioni. Más tarde, en Millonarios, jugó junto a Alberto Vivalda, Carlos López, Esteban Barberón y Nolberto Molina.

A inicios de la década del 80 Peluffo inició su carrera en Atlético Nacional - crédito @peluffo_08/IG
A inicios de la década del 80 Peluffo inició su carrera en Atlético Nacional - crédito @peluffo_08/IG

Tras su etapa como futbolista, Peluffo fue director técnico de equipos como el Deportivo Cali en 2004 y del Atlético Junior en 2005, además de dirigir selecciones juveniles de Colombia en distintas oportunidades.

Se recuerda mucho su paso por el banquillo de Millonarios, al que dirigió entre 2003 y 2004, alcanzó a pelear en cuadrangulares semifinales y disputó la Copa Sudamericana 2004, además de ser director deportivo de 2015 a 2019 y salió campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018.

Norberto Peluffo
Norberto Peluffo tuvo paso como técnico por clubes como Millonarios, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, entre otros - crédito Colprensa

Apoyo y expectativas de la comunidad futbolística

La noticia sobre el diagnóstico de Peluffo generó múltiples muestras de apoyo de parte de aficionados y excompañeros. La atención del ámbito deportivo y la expectativa ante su recuperación se mantienen vigentes.

Hoy, Peluffo enfrenta uno de los desafíos más relevantes de su vida fuera de las canchas, en medio de un amplio respaldo de la comunidad del fútbol colombiano. Su trayectoria, marcada por éxitos y superación, es ahora un referente de fortaleza en este nuevo reto.

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