BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

Ante las quejas e indignación por el ofrecimiento de boletería en plataformas de reventa, Ticketmaster Colombia se pronunció y advirtió a los consumidores sobre las "entradas especulativas" - crédito BIGHIT Music

La alta demanda de entradas para las dos fechas del BTS World Tour 2026–2027 en Colombia desbordó las expectativas de la organización, tras el inicio de la preventa exclusiva para la comunidad Army Membership (Global).

La tiquetera asignada para el evento, Ticketmaster Colombia, puso a disposición el 90% del aforo, lo que representó más de 40.000 boletos para cada fecha. Esta fase de preventa fue destinada de manera exclusiva a los seguidores que se registraron en la plataforma WeVerse antes del 2 de abril.

La totalidad de estas entradas se agotó en apenas tres horas, dejando a miles de fans fuera de la primera fase de venta y restringiendo el acceso al 10% restante para el público general.

Sin embargo, en las horas posteriores se dieron a conocer reacciones de malestar e indignación por parte de quienes no pudieron asegurar su entrada, denunciando problemas con la plataforma, largos tiempos de espera y cuestionamientos a la implementación de los controles para la compra de boletos.

Algunos seguidores sugirieron que la verificación del código de membresía de la Army —requisito para acceder a la compra de la entrada— debía realizarse al momento de ingresar a la plataforma y no posterior, con el fin de asegurar el desbloqueo de los asientos a los que hicieron el registro y no dejar margen para la aparición de revendedores.

Diversos creadores de contenido apuntaron que había entradas habilitadas para las dos fechas de BTS en plataformas de reventa como Viagogo por precios de hasta 19 millones de pesos, lo que alimentó todavía más la percepción de ciertos sectores de la comunidad Army sobre posibles fallas en el proceso de control y validación de membresías, así como el descontento ante la presencia de boletos en plataformas externas pese a las restricciones anunciadas por Ticketmaster.

Una joven que se identifica como Army fue la primera en criticas los altos costos de las entradas por los revendedores - crédito @amaritauu/IG

“¿Alguien me puede explicar esta puta mierda? ¿Cómo es posible que tienen en todas las zonas? 2 millones, 8 millones, 10 millones, 11, 12, 19 millones de pesos. ¿Qué es esta porquería? Esta es de otra fecha. ¿Cómo es posible que una entrada que estaba a trescientos mil pesos esté en dos millones seiscientos mil? ¿Qué le pasa a esta gente?”, denunció una Army identificada como Amari en su cuenta de TikTok, mientras mostraba entradas disponibles en Viagogo.

En este panorama, Ticketmaster Colombia hizo algunas claridades sobre el proceso y, en declaraciones para Infobae Colombia, expresaron a los compradores que el proceso de la preventa estuvo limitada a quienes completaron exitosamente el registro y contaban con la membresía oficial.

BTS brindará dos fechas en el estadio El Campín de Bogotá, hecho que generó una demanda de boletería considerable que puso en jaque a Ticketmaster - crédito X

La empresa enfatizó que cada transacción permitía un máximo de cuatro entradas, con el objetivo de dificultar maniobras de acaparamiento y reventa. “La venta de tiquetes solo fue para los usuarios que tuvieran la membresía y hayan seguido los pasos en los tiempos indicados”, aseguró la compañía.

Por otra parte, y ante la aparición de boletas en plataformas de reventa, la tiquetera alertó sobre el riesgo de las denominadas entradas especulativas, que “aún no existen o no están en poder del vendedor”, advirtiendo que es un proceso si bien no está permitido en su plataforma, hay espacios digitales que sí admiten y promueven este tipo de publicaciones, a menudo sin las debidas verificaciones.

La compañía explicó que las entradas especulativas suelen aparecer en sitios de reventa o en redes sociales apenas se anuncia una gira, presentándose como opciones reales, cuando en realidad los vendedores apuestan a conseguir boletos posteriormente. Esta práctica, conocida internacionalmente como “spec listing”, genera una sensación artificial de urgencia y puede llevar a los fans a pagar precios elevados por boletos que ni siquiera existen en el mercado.

Advirtiendo sobre esta situación alrededor de uno de los conciertos más esperados del año en el país, Ticketmaster recomendó a los consumidores verificar siempre los puntos de venta oficiales y abstenerse de adquirir boletos en sitios no autorizados. Además, advirtió que algunas páginas acostumbran a ofrecer supuestas reservas adelantadas, que en realidad encubren listados especulativos y pueden inducir a error a los seguidores.