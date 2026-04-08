Carla Giraldo habló sobre su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no la saqué”

Carla Giraldo se refirió a la salida de Cristina Hurtado luego de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia', tras su ingreso a la casa estudio - crédito La casa de los famosos/Facebook

El reciente ingreso de Carla Giraldo a La casa de los famosos Colombia durante la prueba de presupuesto de la semana 13 dio de qué hablar entre los televidentes. La presentadora y actriz hizo gala de su personalidad interactuando con los participantes que siguen en competencia, y hasta llevando a que el “Jefe” les diera beneficios adicionales a los participantes.

Con lo que los televidentes no contaban es que su ingreso a la casa estudio sirviese para que abordara una vez más los rumores relacionados con el paso de Cristina Hurtado como su compañera en la presentación, durante la primera temporada emitida en 2024.

En el desarrollo de las grabaciones, varias interacciones de las dos paisas al aire desataron dichas especulaciones, amplificadas por distintas voces que trabajaban en el formato, y se ratificaron cuando se anunció que Cristina Hurtado no volvería para la segunda temporada, siendo reemplazada por Marcelo Cezán.

Durante una charla con el resto de celebridades, Carla manifestó que la oportunidad de ser presentadora del reality show del Canal RCN la sacó de un momento complejo en lo profesional.

La presentadora se refirió a la salida de su excompañera luego de la primera temporada, y a los rumores de conflictos entre ambas - crédito Canal RCN

“Yo recuperé mi carrera, y se lo debo al canal, obviamente”, apuntó inicialmente. “Cuando más perdida me sentía, cuando más en el vacío estaba, cuando estaba en la negación completa, apareció este juego en mi vida. Y además no podía creer que me estuvieran llamando no para hacer una temporada y ya, como voy, participo y chao, y de pronto me lo gano y me saco a todos; sino a presentar. Yo dije: ‘¿Por qué?’. Yo jamás he presentado. Y eso se notó. Eso se notó en la primera temporada. Eso fue lo que hizo que yo recuperara un público perdido”, expresó.

Eso dio pie a que surgiera el tema de Cristina Hurtado y señalaran que por competitividad esta desistió de seguir en el formato. Ante esto, Carla afirmó: “Yo no la saqué. Yo creo que la gente se saca sola, baby. Y la gente hace bien o mal su trabajo y te da lo que tiene. Y está bien”.

Acto seguido, Giraldo dejó en claro que su entonces compañera se comportó de manera profesional.

“Ella hizo muy bien su trabajo. Es una vieja muy disciplinada y además preciosa. Porque es como una aparición”, remarcó, buscando así dejar de lado los señalamientos con los que tuvo que lidiar durante el último año debido a la ausencia de Hurtado.

Cabe recordar que días atrás, la propia Cristina Hurtado que hoy continúa su labor de presentadora en A otro nivel de Caracol Televisión, afirmó que el motivo por el que no siguió para una segunda temporada se debió a diferencias económicas con RCN.

Cristina Hurtado reveló que el motivo por el que no siguió en 'La casa de los famosos Colombia' fueron diferencias económicas con RCN y no su relación con Carla Giraldo - crédito @crisshurtado/Instagram

Según relató durante una entrevista con Vibra, la exigencia de estar pendiente todo el tiempo de lo que sucedía con los participantes le restó chances de estar con su familia, por lo que exigió un aumento que no fue aceptado, motivo por el que decidió dar un paso al costado.

“Si las condiciones ya no son mutuas, un ciclo debe cerrarse”, apuntó. “Para nadie es un secreto que yo no la pasé muy bien allá. Entonces como que dije ‘si voy a estar aquí, pues que me paguen esto’. No les pareció y pues a mí tampoco y bueno, ¡chao!”.

En la charla, también habló de su relación con Carla Giraldo durante esa primera temporada en La casa de los famosos Colombia, a raíz de sus interacciones en las galas en vivo. Hurtado admitió que, aunque se trataba de personalidades opuestas, el trabajo en conjunto se desarrolló con rigor profesional hasta el último día. Rechazó, por tanto, que la discordia personal motivara su decisión.