Bucaramanga se habría quedado sin entrenador en la Liga BetPlay: Leonel Álvarez no continuará en el Leopardo

Leonel Álvarez pasaba por un mal momento con el Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay, al salir de los ocho primeros puestos - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga es uno de los equipos con problemas en el tramo final de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, debido a que salió del grupo de los ocho primeros equipos de la tabla, acumula varias fechas sin ganar y fue eliminado de la Copa Sudamericana, en la ronda clasificatoria.

Todas esas situaciones habrían sido determinantes para la salida del técnico Leonel Álvarez, que llevaba un año en el cargo, en reemplazo de Gustavo Florentín, que salió en marzo de 2025, pese a algunos logros importantes en la institución como pasar a Copa Sudamericana ese mismo año, tras disputar la Libertadores.

De esta manera, el Leopardo afrontaría las últimas cuatro jornadas en la Liga BetPlay con un entrenador interino, a la espera de que la junta directiva elija a la persona que asumirá las riendas de la plantilla para el segundo semestre de 2026, con la Copa Colombia y la reclasificación como objetivos a cumplir.

Posible adiós a Leonel Álvarez

Los santandereanos pasan por momentos duros porque ven muy cerca la eliminación en la Liga BetPlay, pues actualmente suman 19 puntos, a tres del octavo, y con cuatro fechas para definir su clasificación a los playoffs, que era lo único que salvaría el proyecto deportivo actual.

Sin embargo, se conoció que Leonel Álvarez tomó la decisión de renunciar como técnico del Atlético Bucaramanga, pues los últimos resultados en el campeonato colombiano significaron su salida definitiva, sumado a las críticas de los aficionados y malestar en la dirigencia.

Leonel Álvarez renunció como técnico del Bucaramanga, que no deberá pagar la rescisión del contrato pendiente - crédito Aymer Andrés Álvarez/Colprensa

La información fue dada por el periodista Andrés Marocco en el canal deportivo Espn, sin más datos al respecto y a la espera de que el club haga el anuncio oficial, que sacudiría el fútbol colombiano por la trayectoria del timonel y en un momento delicado en el semestre.

Leonel Álvarez llevaba seis partidos seguidos sin ganar con Bucaramanga, con dos empates y cuatro derrotas, lo que provocó que bajara a la posición 12 con 19 unidades, siendo su último triunfo el 10 de marzo, con goleada 3-0 sobre el Deportivo Pereira en el estadio Américo Montanini.

Bucaramanga, por ahora, tendrá técnico interino, pero sin saber su nombre hasta el anuncio oficial - crédito Atlético Bucaramanga

A la espera de la confirmación de la salida del entrenador antioqueño, el Leopardo sería dirigido de forma interina el domingo 12 de abril, cuando reciba a Boyacá Chicó en la capital santandereana y obligado a sumar los tres puntos para mantener vivo el sueño de clasificar a los playoffs.

“Aquí hay un solo responsable”

En rueda de prensa en Medellín, tras perder 2-1 ante Águilas Doradas, el técnico Leonel Álvarez reconoció el mal momento del club: “Aquí hay un solo responsable, que soy yo. Quisimos venir como siempre a ganar, pero no se dio el resultado. Ya son cuatro fechas sin conseguir lo que queremos. Nos preocupa, desde luego, pero nos quedamos con todas las cosas buenas en cuanto a actitud, compromiso y responsabilidad”.

“Hay dolor, hay tristeza, pero la vida no termina acá. El camerino está muy triste porque queríamos darle una victoria a los hinchas que nos acompañaron, pero no fue suficiente con lo que hicimos”, añadió el entrenador a los medios.

Águilas Doradas superó al Bucaramanga por 2-1, en duelo de la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor / VizzorImage

Con respecto al partido, Álvarez explicó que “tuvimos un inicio que nos costó. No se podía jugar, debíamos lanzar y recuperar la segunda pelota. Ellos aprovecharon esos primeros 15 minutos, el gol de una desconcentración nuestra y ya después ajustamos un poquito, fuimos más arriba y el equipo generó sin tener claridad”.

“En el segundo tiempo fuimos al frente a buscar el resultado, hicimos los cambios precisamente para eso, pero nos sigue faltando en el sentido de que nos siguen haciendo goles en las transiciones. Había que cortar el balón mucho antes y ellos aprovecharon. Esto es de goles, son merecedores del resultado”, finalizó.