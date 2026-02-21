Colombia

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: por este motivo el alcalde Federico Gutiérrez canceló viaje a EE. UU.

Federico Gutiérrez suspendió su desplazamiento a Estados Unidos para asistir a la sentencia de Michael Jaime Inofuentes, acusado de explotación sexual infantil en Medellín, y reiteró su ofensiva contra estos delitos

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, canceló su viaje a Estados Unidos, donde tenía previsto asistir a la lectura de la sentencia contra Michael Jaime Inofuentes, ciudadano estadounidense detenido en la capital antioqueña por su presunta vinculación con delitos de explotación sexual infantil. La decisión fue confirmada durante su participación en El Debate, según informó Semana.

El mandatario local explicó que su desplazamiento buscaba acompañar el proceso judicial en el que se definirá la condena del extranjero, capturado en septiembre de 2025 tras una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses. No obstante, indicó que asuntos prioritarios de seguridad en Medellín le impidieron cumplir con la agenda internacional programada.

En su intervención pública reiteró la postura de su administración frente a los delitos sexuales que afectan a la ciudad y sostuvo que “es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”. Con esa declaración reafirmó su compromiso de enfrentar las redes y conductas asociadas a la explotación de menores.

- crédito @FicoGutierrez/X
- crédito @FicoGutierrez/X

Inofuentes fue capturado luego de una investigación en la que, según las autoridades, se recopilaron elementos probatorios como conversaciones en chats, registros de transferencias económicas y evidencias de encuentros presenciales. Dichos materiales lo señalan como parte relevante de redes de abuso. La sentencia será emitida la próxima semana y, de acuerdo con lo informado, podría ubicarse en un rango que va de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

El viaje del alcalde estaba previsto para el jueves 26 de febrero, fecha en la que pretendía estar presente durante la audiencia de lectura de la condena. Sin embargo, explicó que su agenda coincidía con compromisos locales relacionados con la seguridad de Medellín, lo que motivó la cancelación de su desplazamiento.

La asistencia a esa diligencia judicial tenía un carácter simbólico dentro de la estrategia institucional contra la explotación sexual. La administración distrital ha señalado que no permitirá que Medellín sea percibida como un destino para depredadores sexuales ni como escenario de turismo que involucre a menores de edad. En ese contexto, la presencia del alcalde buscaba respaldar las acciones judiciales y enviar un mensaje frente a estos delitos.

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Durante la actual administración, entre su inicio y febrero de 2026, se han reportado 55 capturas por delitos sexuales, de las cuales 18 corresponden a ciudadanos extranjeros. Estas cifras forman parte del balance presentado por la Alcaldía en el marco de la ofensiva contra la explotación y otras conductas asociadas.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra la desarticulación, en mayo de 2025, de la banda denominada el Ghetto. Según la información oficial, esta estructura operaba en el sector del Parque Lleras y estaba vinculada a actividades como extorsión, secuestro, tortura y explotación infantil. En esa operación fueron detenidas 10 personas, incluida quien era identificada como su líder, alias ‘La Madrina’.

El caso de Inofuentes también se relaciona con otros precedentes de cooperación internacional. Uno de ellos es el de Stefan Andrés Correa, capturado en el marco de la denominada ‘Operación Cazador’ y posteriormente condenado a cadena perpetua en Miami por tráfico sexual y abuso de menores. Este antecedente ha sido citado como parte de los esfuerzos conjuntos para judicializar a responsables de estos delitos.

El alcalde explicó que, aunque no podrá estar presente en la audiencia en territorio estadounidense, mantiene su respaldo a las autoridades judiciales de ese país y su compromiso con el seguimiento de los procesos. Asimismo, reiteró que la prioridad de su administración es atender los asuntos de seguridad que impactan directamente a la ciudad.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La decisión de cancelar el viaje se produjo en medio de una agenda que, según manifestó, incluye acciones y coordinaciones para enfrentar distintos fenómenos delictivos. En ese marco, señaló que debía permanecer en Medellín para atender responsabilidades institucionales vinculadas a la protección de la ciudadanía.

La administración distrital ha insistido en que la cooperación entre autoridades locales e internacionales es fundamental para enfrentar las redes de explotación sexual. Los operativos, capturas y procesos judiciales mencionados forman parte de una estrategia que combina acciones policiales, articulación con agencias extranjeras y seguimiento a investigaciones en curso.

