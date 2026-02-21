Colombia

Crisis en el sistema de salud colombiano resuena a nivel internacional: apareció como caso de estudio en una investigación

El artículo fue publicado en The London School of Economics and Political Science y expone debates sobre la reforma a la salud del Gobierno y el funcionamiento del sistema

El sistema de salud colombiano
El sistema de salud colombiano tiene una amplia cobertura, pero presenta problemas de acceso, según el estudio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El sistema de salud colombiano resuena a nivel internacional. La politóloga e investigadora Tine Hanrieder publicó una investigación en The London School of Economics and Political Science sobre el modelo de salud del país, llamada: The politics of evidence in health system crises: the case of Colombia, que traduce: “La política de la evidencia en las crisis del sistema de salud: el caso de Colombia”.

Las indagaciones de la experta, que ha investigado sobre la salud global, el trabajo y la migración, se centraron en “la política de la crisis del sistema de salud y su interpretación conflictiva en Colombia”, donde, según indicó, el tema está permeado por la polarización. En su estudio analizó cómo los defensores y opositores de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han pronunciado sobre la iniciativa, que no ha sido aprobada por el Congreso, pero que ha sido implementada parcialmente en algunas EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El artículo rescata algo positivo del sistema de salud del país: la cobertura. “Casi todos los ciudadanos están ahora afiliados a una EPS, ya sea por el régimen contributivo o el subsidiado, con derechos que en su mayoría son similares entre ambos. Esta situación no solo representa una historia de progreso, sino que ubica a Colombia entre los países con mejores resultados a nivel mundial”, indica la investigación.

La investigación se enfoca en
La investigación se enfoca en el debate sobre la reforma a la salud el Gobierno de Gustavo Petro, que no ha sido aprobada, pero que ha sido implementada parcialmente - crédito Presidencia/Joel González

Sin embargo, esa cobertura no excluye los “problemas reales de acceso” que tiene la población para recibir la atención en salud que demanda y por la que contribuye al sistema. Las fuentes que consultó la investigadora aclararon que las barreras de acceso son más evidentes en los territorios rurales, marcados por la pobreza, la violencia y la falta de infraestructura.

“Entrevistados, tanto a favor como en contra de una reforma mayor, señalaron que entre el 15% y el 20% de la población no tiene, en la práctica, acceso a los servicios“, se lee en el artículo, que también advierte que este problema también lo padecen en alguna medida las personas que tienen empleo y que viven en las zonas urbanas.

De igual manera, indica que, según algunos críticos de la reforma de Petro, que busca evitar que las EPS administren los recursos de la salud, el Estado no está capacitado para manejar un sistema de salud sin las entidades promotoras de salud. “Los partidarios cautelosos de la reforma advierten que está diseñada para un país ideal, con un gobierno fuerte y en paz“, precisa el texto.

El estudio indica que hay
El estudio indica que hay personas que cuestionan la capacidad del Estado para administrar el sistema de salud colombiano - Corte Constitucional

Sin embargo, las personas encuestadas por la investigadora que están a favor de la reforma aseguran que una mayor presencia estatal en materia de salud es prioritaria.

El estudio, que concluye que los indicadores y referentes globales sobre sistemas de salud forman parte de las narrativas de desarrollo en Colombia, fue utilizado por la congresista y candidata al Senado Norma Hurtado Sánchez para cuestionar la gestión del Gobierno del presidente Petro en materia de salud.

Según indicó, el modelo de salud que ha tratado de implementar la administración resalta por tener buenos resultados. “Ministro @GA_Jaramillo, veo que su modelo de salud ya es conocido en el mundo. No precisamente por fortalecer la salud y el bienestar de los colombianos y mucho menos por resolver la crisis. Es conocido por profundizarla”, indicó.

La senadora y candidata Norma
La senadora y candidata Norma Hurtado Sánchez criticó el modelo de salud del Gobierno Petro por estudio publicado en una revista científica - crédito @normahurtados/X

Aseguró que los pacientes afiliados a distintas EPS siguen esperando el suministro de medicamentos, la atención en salud y sus tratamientos. Esto, mientras el Gobierno toma decisiones económicas con los recursos del aseguramiento, las cuales considera “cuestionables”.

La historia no juzga discursos, juzga resultados. Y los resultados hoy son nefastos y lo peor es que cuestan vidas”, señaló.

