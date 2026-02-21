Cayeron dos sicarios de La Cordillera en Pereira: en el operativo se incautaron armas de fuego y municiones

En un operativo estratégico en el sector conocido como 'La Churria', la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de dos presuntos sicarios, integrantes de la estructura criminal 'La Cordillera', y la incautación de dos armas de fuego - crédito Policía Metropolitana de Pereira

Las acciones policiales contra el crimen organizado han intensificado su presión en Bogotá, según el Coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez. Durante una intervención reciente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá dió detalles del operativo.

“En horas de la mañana y parte de la tarde incautamos dos armas de fuego, dos sicarios que se encontraban aquí apostados en La Churria. Información inicial, integrantes de La Cordillera, lo que esto significa, que estamos actuando directamente contra esta estructura”, una declaración que refuerza el compromiso de combatir estos grupos en puntos neurálgicos de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mando policial afirmó que los operativos no se limitan a esa zona, pues indicó que “tenemos varios puestos de control: Samaria, Cuba, sus conexiones con La Virginia y un trabajo especial en Dos Quebradas”. El enfoque en áreas estratégicas obedece a la necesidad de frenar la expansión de organizaciones delictivas como La Cordillera.

Ochoa Spachez precisó que la persecución continúa abierta: “Seguimos con el principal objetivo, vamos por esos integrantes de La Cordillera y otros más de otras organizaciones”.

Entre las medidas adoptadas destacan patrullajes, requisas y registros, además de acciones específicas en puntos que conectan distintas localidades. La presencia policial, según remarcó el coronel, se ha fortalecido especialmente en sectores considerados críticos, como La Churria, donde recientemente se desplegaron recursos para dar con el paradero de alias El Flaco.

Golpe a La Cordillera en Pereira por medio de operativos, dos sicarios capturados - crédito Policía de Pereira

Hombre fue capturado con kit personal para falsificar billetes

La Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la falsificación de dinero con la captura de un individuo que transportaba más de 6.600 billetes apócrifos en la vía entre Cencar y el aeropuerto de Palmira, una acción que refuerza los operativos contra el tráfico ilícito de moneda en el Valle del Cauca.

En el operativo más reciente, la intervención se realizó dentro de un bus intermunicipal que cubría la ruta Cali-Medellín, como parte de la estrategia “Corredores Seguros”. Durante una revisión de rutina, los agentes hallaron el paquete con billetes falsos —principalmente de cincuenta mil pesos colombianos— junto con insumos químicos y herramientas necesarias para producir moneda falsa, detalló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante en el departamento del Valle del Cauca.

En un operativo de control, la Policía Nacional de Colombia desmantela una operación de falsificación de dinero, incautando una gran cantidad de papel preparado para convertirse en billetes. El video muestra la inspección con luz ultravioleta que revela el fraude - crédito @PoliciaColombia/X

Los billetes incautados sumaban la cifra de $330 millones y estaban acompañados de un kit químico diseñado para transformar papel en moneda nacional falsificada. La Policía Nacional informó que el individuo, además de poseer antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar, habría recibido $2 millones por trasladar el dinero.

Esta operación policial destaca el modo en que las rutas intermunicipales son utilizadas para el traslado de billetes falsificados, extendiendo el fenómeno criminal más allá de fábricas clandestinas y espacios urbanos.

En el marco de la estrategia 'Corredores Seguros', la Policía del Valle del Cauca logró la captura de una persona en un bus intermunicipal. El detenido transportaba más de 6.600 cortes de papel y el equipo químico necesario para falsificar billetes, avaluados en más de 330 millones de pesos - crédito Policía del Valle

Fábrica clandestina y mercado en expansión

Días antes, otro golpe a la falsificación de moneda se produjo en el municipio de Sabaneta, Valle de Aburrá, luego de que una denuncia ciudadana por un supuesto secuestro derivara en la localización de una estructura organizada para la producción de billetes falsos. Según datos de la Policía, la intervención culminó con la incautación de más de $80 millones en moneda apócrifa y la detención de un hombre de 48 años.

Entre el material confiscado, figuraban armas de fuego con munición, prensas manuales, luces ultravioleta y máquinas contadoras de billetes, elementos esenciales para la fabricación y verificación de billetes. “Dentro del inmueble hallaron una estructura organizada para la fabricación sistemática de dinero falso, que incluía tanto pesos colombianos como dólares”, reportó la Policía Nacional.

Los agentes contabilizaron 1.300 billetes de $50.000, 222 de $100.000 y 75 billetes de 100 dólares estadounidenses, suma que equivale a unos 7.500 dólares (aproximadamente 29 millones de pesos colombianos).