Así se vería el video de intro del famoso programa animado ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’, con puro sabor costeño

Un video que se conoció el viernes 20 de febrero de 2026 ha causado sensación en las redes sociales luego de que una cuenta en Instagram mostró lo que sería, con ayuda de la inteligencia artificial (IA), una versión más colombiana del intro –también conocido como opening (la secuencia de apertura que tienen los programas)– de una de las series animadas más famosas en la historia reciente de la televisión colombiana: Cuentos de los Hermanos Grimm.

La producción es un programa de culto —y a la que le dio vida el estudio de animación japonés Nippon Animation— debido a que acompañado por más de 20 años a varias generaciones colombianas, y que sigue siendo uno de los preferidos durante la franja matutina de los fines de semana por televisión nacional en el país latinoamericano.

En esta ocasión los creadores detrás de este video, una cuenta conocida como Pumaro, y que se presenta en la red social Instagram como “Ingeniería rápida y vídeos virales (Prompt engineering & reels virales) (sic)”, recreó la pieza que da inicio al programa cuya temática adapta las historias de los hermanos alemanes Jacob y Wlhelm Grimm.

Para este fin, la grabación se intervino, pero tuvo dos detalles: se cambió el formato de la animación y también se agregaron varios elementos de la idiosincrasia del Caribe colombiano.

Los usuarios hicieron de las suyas por medio de los comentarios y le pusieron la cuota de humor en sus reacciones luego de la publicación del video elaborado con ayuda de la IA

Pero lo que más causa gracia, es que todos estos elementos, como las bolsas naranjas del ARA, la camiseta del Junior de Barranquilla, o una bebida alcohólica tradicional como el aguardiente, se conjuguen con el baile de la champeta que es otra adaptación que se hizo con el soundtrack original, además de una segunda canción: “Soy Un Pajarito - Versión Champeta por Andry Ortiz”, menciona la publicación.

Por supuesto, los barranquilleros en las red social respondieron con humor al video, cuya leyenda que lo acompaña menciona: “¿Y si los Hermanos Grimm hubieran crecido en Malambo? Preguntas de un martes de @carnavalbaq”, el etiquetar la cuenta del Carnaval de Barranquilla 2026, que se celebró del 14 al 17 de febrero.

La tusa carnavalera dejó comentarios como estos: “Pensó que le quedaría épico y le quedó legendario, cule risa”; “Muero con las princesas que salen a bailar cada noche”; “Los costeños somos mucho nivel pa’ este pais” y “¿Desde cuándo tengo Instagram premium?”

La recreación mezcló elementos de otros dibujos y personajes, como las princesas de Disney o Dragon Ball, y uno de los guiños a estas serie lo dejó ver otro de los usuarios, que afirmó: “Hasta la casa de Gokú salió casi al final, qué belleza”.

El caso hizo recordar la versión de anime de ‘Yo soy Betty, la fea’

La recreación en versión anime de una de las escenas más memorables de Yo soy Betty, la fea impulsó un fenómeno viral en redes sociales y abrió el debate sobre el impacto cultural de la telenovela colombiana a más de 25 años de su estreno.

La iniciativa, difundida por la cuenta de Instagram @lapizgeek, utilizó inteligencia artificial para transformar el icónico momento televisivo en animación japonesa.

¿El resultado? Una avalancha de comentarios y peticiones para que más momentos clásicos se animen bajo este formato.

Los videos publicados por @lapizgeek recrearon dos momentos fundamentales de la producción creada por Fernando Gaitán.

El primero, difundido el 18 de noviembre, presentaba el instante cuando Armando Mendoza, presidente de Ecomoda, aborda en tono romántico a su secretaria Beatriz Pinzón Solano, le dice “Betty, mi Betty, la amo” y busca su complicidad en el manejo de los estados financieros de la empresa.

La recepción fue tal que marcó la pauta para demandas masivas de adaptar nuevas escenas.

El segundo video, viralizado el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025, llevó a los usuarios nuevamente al punto de máxima tensión dramática de la serie: la junta directiva de Ecomoda donde se presenta el balance real.

En ese episodio, animado ahora como tradicional anime japonés, se expone la crisis de la empresa ante familiares y socios, y es el escenario de frases convertidas ya en parte del acervo popular en Colombia y América Latina.

En la transformación de la junta de Ecomoda en la que se revelan los estados financieros y la empresa la familia de Armando Mendoza, integrada por su medio hermano Daniel Valencia, su padre Roberto y su madre Margarita, interviene en la reunión al ser parte del directorio.

Este grupo se suma a Beatriz Pinzón, Mario Calderón, Marcela Valencia, Hugo Lombardi y Saúl Gutiérrez, que completan el elenco central de Ecomoda.

Las líneas de diálogo originales fueron trasladadas con fidelidad y adquirieron un tono aún más dramático en el lenguaje visual anime.

A lo largo del fragmento, la tensión crece cuando Daniel le reclama a Armando por la pérdida del patrimonio familiar y cuestiona: “¿Qué le hiciste? ¿La perdiste? Porque ya no existe Armando”.

El cruce continúa con gritos de “¡Estúpido, está embargada!” hasta la irrupción inesperada de Patricia Fernández, “la peliteñida”, que entra acompañada de los meseros: “¡Y llegaron los mesero!”

Frases como “la novela completa con esta animación me la vería, hasta pagaría por verla” y “no lo quiero, lo necesito”, se sumaron a las peticiones de usuarios de varios países de versionar la telenovela entera en anime, un éxito global.

