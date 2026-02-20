Colombia

Unión Europea enviará 160 observadores para consulta del 8 de marzo y primera vuelta del 31 de mayo

El presidente Gustavo Petro se reunió con la Misión de Observación Electoral de la UE y se acordó el envío de 160 observadores para las votaciones del 8 de marzo y la primera vuelta del 31 de mayo en Colombia

REUTERS/Fabrizio Bensch
REUTERS/Fabrizio Bensch

La Unión Europea enviará 160 observadores a Colombia para acompañar las votaciones previstas para el 8 de marzo, en las que se elegirán Congreso y se realizarán consultas presidenciales, y también para la primera vuelta presidencial programada el 31 de mayo. La decisión se definió en una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y representantes de la Misión de Observación Electoral, según informó Semana.

El encuentro se llevó a cabo en medio de la expectativa que ha venido aumentando en el país frente a la jornada electoral. Durante la reunión se concretó la presencia de los observadores internacionales como garantes del proceso democrático en las fechas establecidas.

En la cita también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien avanzó en las garantías ofrecidas por el Gobierno nacional para el desarrollo de las elecciones.

- crédito Montaje Jesúe
- crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

De manera paralela a este encuentro de alto nivel, el 19 de febrero, el presidente se pronunció públicamente sobre el proceso electoral a través de su cuenta personal en X, donde expuso inquietudes relacionadas con aspectos técnicos y operativos del sistema de votación y escrutinio.

En uno de sus mensajes indicó: “Hablo de espacios en blanco de los formularios. No debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas and Greg que ya ha sido notificado como defectuoso”.

El jefe de Estado también manifestó: “Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe. Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate”.

- crédito Presidencia/Joel González
- crédito Presidencia/Joel González

En otro mensaje agregó: “Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato. Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en un contexto en el que diferentes autoridades han anunciado medidas relacionadas con la organización electoral. Entre ellas se conoció el traslado de 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para la jornada del 8 de marzo.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral informó la duplicación del número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral en esa fecha. Estas decisiones se enmarcan en la preparación logística y técnica de los comicios.

En medio del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también lanzó alertas sobre posibles irregularidades, al advertir que se ofrecerán hasta 50 millones de pesos para capturar a quienes incurran en compra de votos durante la jornada electoral.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
- crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Petro se refirió igualmente a la manera en que, según su criterio, podrían enfrentarse eventuales irregularidades. En ese sentido afirmó: “La única manera de contrarrestar un fraude, es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa la irregularidad ya no se destapan las urnas para reconteo”.

La presencia de los 160 observadores de la Unión Europea se sumará así a las acciones institucionales previstas para el seguimiento de los comicios. Se espera que su labor incluya la observación tanto de la elección legislativa como de las consultas presidenciales y de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

