Colombia

UIS llega a Saravena en una estrategia que busca cambiar la educación en Arauca

La Universidad Industrial de Santander y el gobierno departamental firman convenio para instalar un campus con capacidad para 1.900 estudiantes, enfocado en innovación, ciencia y tecnología

Guardar
La apertura de la nueva
La apertura de la nueva sede en Saravena busca consolidar la formación profesional, fortalecer el tejido social y potenciar la transferencia de conocimiento como motor del progreso en el oriente colombiano - crédito Gobernación de Arauca

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, y el rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, concretaron en Bucaramanga una alianza que permitirá la expansión de la UIS en el territorio araucano a través de programas presenciales, investigación e innovación científica y tecnológica. El acuerdo contempla la apertura de una sede en Saravena y una agenda conjunta para consolidar la formación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo regional.

La reunión institucional, que contó con la participación de funcionarios del gobierno departamental y del Consejo Académico de la UIS, tuvo como eje principal la articulación entre la capacidad científica y tecnológica de la universidad y las necesidades productivas y sociales de Arauca. Según lo anunciado por las autoridades, el convenio busca transformar la oferta educativa y canalizar el conocimiento hacia soluciones que tengan impacto directo en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el encuentro, Martínez Prada destacó la importancia de la alianza y afirmó: “Avanzamos en una alianza entre la Universidad Industrial de Santander y el departamento de Arauca, en un proceso que permitirá la presencia de la universidad en el territorio araucano a través de programas presenciales, programas de investigación, innovación, ciencia y tecnología”. Esta declaración fue recogida durante el acto protocolario realizado en la capital santandereana.

La nueva infraestructura universitaria ofrecerá
La nueva infraestructura universitaria ofrecerá opciones académicas y espacios de investigación científica y tecnológica, orientados a impulsar la capacitación de jóvenes y contribuir al desarrollo socioeconómico regional - crédito Gobernación de Arauca

Como parte de la agenda, se firmó el acta de entrega y recepción de un bien inmueble que la Gobernación de Arauca destinó para la implementación de la sede universitaria en Saravena. Este espacio servirá de base para la oferta de programas académicos orientados a la formación de jóvenes del departamento. Las autoridades prevén que esta infraestructura impulse la educación superior, favorezca el acceso a oportunidades y contribuya al desarrollo local a partir del conocimiento.

El arquitecto Christian Hernández, quien lidera el proyecto arquitectónico, detalló que la sede contempla un sistema de aulas modulares distribuidas en áreas administrativas, salones de clase, aula de cómputo, laboratorios, biblioteca y espacios de bienestar. La primera etapa está diseñada para atender una población cercana a los 1.900 estudiantes, con posibilidades de expansión conforme aumente la demanda educativa.

La expansión de la UIS en Saravena responde a la estrategia institucional de fortalecer su presencia en regiones clave del oriente colombiano. El propósito es consolidar una infraestructura educativa con visión de crecimiento progresivo y capacidad para articularse con los sectores productivos y sociales de la zona.

La expansión universitaria transforma el
La expansión universitaria transforma el panorama formativo en el oriente colombiano, con una sede que apuesta por la investigación. Nuevas oportunidades y desafíos se abren en la región, marcando un cambio decisivo - crédito Gobernación de Arauca

La jornada de trabajo incluyó un recorrido por los laboratorios y la infraestructura tecnológica del Parque Tecnológico Guatiguará, un complejo de innovación científica de la UIS que alberga proyectos de investigación aplicada en diferentes áreas del conocimiento. Durante esta visita, el gobernador de Arauca conoció de cerca la planta piloto de chocolates y otros desarrollos vinculados a la transferencia de tecnología y al apoyo a iniciativas productivas.

El mandatario regional identificó oportunidades para replicar este modelo en Arauca, apostando por la generación de soluciones que tengan impacto regional y valor productivo. La presencia de la UIS en el territorio araucano abre la puerta a la articulación de proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación y formación profesional, lo que representa una apuesta por el desarrollo integral y sostenible del departamento.

La alianza entre la Universidad Industrial de Santander y la Gobernación de Arauca se consolida como un paso estratégico para acercar la educación superior a los habitantes de la región, potenciar la investigación aplicada y fomentar la innovación orientada a resolver desafíos locales. El inicio de actividades académicas en Saravena está previsto para el corto plazo, con el objetivo de atender las necesidades formativas de la juventud araucana y fortalecer la vinculación universidad-territorio.

La iniciativa contempla la instalación
La iniciativa contempla la instalación de una sede en Saravena y el desarrollo de programas presenciales, investigación e innovación, con el propósito de responder a las necesidades formativas y productivas del departamento - crédito Gobernación de Arauca

Temas Relacionados

AraucaSantanderUniversiddEducaciónCambiosEstrategiaColombia-Noticias

Más Noticias

Las derrotas de Sandra Ortiz: así ha buscado su libertad la exconsejera acusada de corrupción

Tras tres solicitudes fallidas de libertad, la exconsejera presidencial sigue enfrentando acusaciones formales y permanece detenida, mientras su defensa no logra modificar su situación jurídica

Las derrotas de Sandra Ortiz:

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Resultados Super Astro Luna jueves 19 de febrero, número y signo ganador del último sorteo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Super Astro Luna jueves

Resultados Sinuano Noche hoy jueves 19 de febrero: números ganadores del último sorteo

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Resultados Sinuano Noche hoy jueves

Resultados Súper Chontico Millonario Noche: números ganadores del último sorteo de hoy jueves 19 de febrero

Comprueba los números ganadores que corresponden al sorteo de esta noche, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Deportes

Brasil ahogó a la selección

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal

Deportes Tolima pegó primero en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por la Copa Libertadores: Táchira le pelea el cupo a tercera fase previa

Portugal y su balance ante Sudamérica en los Mundiales FIFA: Colombia se sumará a la lista