UIS llega a Saravena en una estrategia que busca cambiar la educación en Arauca

La apertura de la nueva sede en Saravena busca consolidar la formación profesional, fortalecer el tejido social y potenciar la transferencia de conocimiento como motor del progreso en el oriente colombiano - crédito Gobernación de Arauca

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, y el rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, concretaron en Bucaramanga una alianza que permitirá la expansión de la UIS en el territorio araucano a través de programas presenciales, investigación e innovación científica y tecnológica. El acuerdo contempla la apertura de una sede en Saravena y una agenda conjunta para consolidar la formación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo regional.

La reunión institucional, que contó con la participación de funcionarios del gobierno departamental y del Consejo Académico de la UIS, tuvo como eje principal la articulación entre la capacidad científica y tecnológica de la universidad y las necesidades productivas y sociales de Arauca. Según lo anunciado por las autoridades, el convenio busca transformar la oferta educativa y canalizar el conocimiento hacia soluciones que tengan impacto directo en la región.

Durante el encuentro, Martínez Prada destacó la importancia de la alianza y afirmó: “Avanzamos en una alianza entre la Universidad Industrial de Santander y el departamento de Arauca, en un proceso que permitirá la presencia de la universidad en el territorio araucano a través de programas presenciales, programas de investigación, innovación, ciencia y tecnología”. Esta declaración fue recogida durante el acto protocolario realizado en la capital santandereana.

La nueva infraestructura universitaria ofrecerá opciones académicas y espacios de investigación científica y tecnológica, orientados a impulsar la capacitación de jóvenes y contribuir al desarrollo socioeconómico regional - crédito Gobernación de Arauca

Como parte de la agenda, se firmó el acta de entrega y recepción de un bien inmueble que la Gobernación de Arauca destinó para la implementación de la sede universitaria en Saravena. Este espacio servirá de base para la oferta de programas académicos orientados a la formación de jóvenes del departamento. Las autoridades prevén que esta infraestructura impulse la educación superior, favorezca el acceso a oportunidades y contribuya al desarrollo local a partir del conocimiento.

El arquitecto Christian Hernández, quien lidera el proyecto arquitectónico, detalló que la sede contempla un sistema de aulas modulares distribuidas en áreas administrativas, salones de clase, aula de cómputo, laboratorios, biblioteca y espacios de bienestar. La primera etapa está diseñada para atender una población cercana a los 1.900 estudiantes, con posibilidades de expansión conforme aumente la demanda educativa.

La expansión de la UIS en Saravena responde a la estrategia institucional de fortalecer su presencia en regiones clave del oriente colombiano. El propósito es consolidar una infraestructura educativa con visión de crecimiento progresivo y capacidad para articularse con los sectores productivos y sociales de la zona.

La expansión universitaria transforma el panorama formativo en el oriente colombiano, con una sede que apuesta por la investigación. Nuevas oportunidades y desafíos se abren en la región, marcando un cambio decisivo - crédito Gobernación de Arauca

La jornada de trabajo incluyó un recorrido por los laboratorios y la infraestructura tecnológica del Parque Tecnológico Guatiguará, un complejo de innovación científica de la UIS que alberga proyectos de investigación aplicada en diferentes áreas del conocimiento. Durante esta visita, el gobernador de Arauca conoció de cerca la planta piloto de chocolates y otros desarrollos vinculados a la transferencia de tecnología y al apoyo a iniciativas productivas.

El mandatario regional identificó oportunidades para replicar este modelo en Arauca, apostando por la generación de soluciones que tengan impacto regional y valor productivo. La presencia de la UIS en el territorio araucano abre la puerta a la articulación de proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación y formación profesional, lo que representa una apuesta por el desarrollo integral y sostenible del departamento.

La alianza entre la Universidad Industrial de Santander y la Gobernación de Arauca se consolida como un paso estratégico para acercar la educación superior a los habitantes de la región, potenciar la investigación aplicada y fomentar la innovación orientada a resolver desafíos locales. El inicio de actividades académicas en Saravena está previsto para el corto plazo, con el objetivo de atender las necesidades formativas de la juventud araucana y fortalecer la vinculación universidad-territorio.

La iniciativa contempla la instalación de una sede en Saravena y el desarrollo de programas presenciales, investigación e innovación, con el propósito de responder a las necesidades formativas y productivas del departamento - crédito Gobernación de Arauca