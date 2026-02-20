Petro respondió al registrador Hernán Penagos por conflicto sobre los formularios E-14: “El pueblo le dice cómo hacer las elecciones”

El presidente Gustavo Petro se mostró muy crítico con las instrucciones del registrador Hernán Penagos sobre el llenado de formularios de preconteo en las elecciones de 2026 - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Hernán Penagos, afirmando que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, luego de que Penagos declarara que “nadie le va a decir a la Registraduría, y al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.

En ese contexto, el mandatario subrayó: “Esto es una democracia”, cuestionando así la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la organización logística de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Gustavo Petro le dijo al registrador Penagos que la Constitución, la Ley y el pueblo son la autoridad de la Registraduría - crédito @petrogustavo/X

El mandatario solicitó a los jurados de votación que marquen las casillas en blanco de los formularios E-14 para “evitar el fraude procesal”, contraviniendo la directriz del registrador Hernán Penagos, que había instruido a los miembros de las mesas electorales a no marcar las casillas sin votos.

Gustavo Petro también respondió a la Procuraduría General de la Nación, que advirtió sobre posibles sanciones a los jurados que no sigan la instrucción de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, el presidente pidió convocar a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del Ministerio del Interior.

El jefe de Estado afirmó: “Ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion, ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo. Comenté todas las flaquezas del actual sistema electoral con la misión que llegó hoy de Europa y le pido al ministro del Interior convocar la Comisión de Garantías”.

Gustavo Petro pidió al Ministerio del Interior convocar a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales tras anuncio de sanciones por parte de la Procuraduría - crédito @petrogustavo/X

La polémica exigencia de Petro a los jurados de votación.

La petición del presidente fue emitida en medio de las tareas pedagógicas que adelanta el registrador Penagos para preparar toda la logística electoral que se avecina en marzo del 2026.

El jefe de Estado aseguró que, en oposición a la indicación de Penagos, “las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

De hecho, se remitió de manera directa a Penagos para señalar que las indicaciones a los jurados eran “estímulos al fraude” que “la Registraduría debe impedir”, de modo que se deben realizar “auditorías” para garantizar la seguridad de los softwares que se usarán para transmitir los datos electorales.

Al respecto, en un mensaje posterior que publicó en su perfil de X, Petro escribió que “el software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas & Greg que ya ha sido notificado como defectuoso”.

Petro aseguró que se deben realizar auditorías en el software de Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

Entonces acudió a una vieja denuncia contra la controversial firma británica, y es el hecho de que “el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”.

“Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate. Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas & Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato (...) Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, aseguró.

Hernán Penagos defendió que el procedimiento anunciado se ha aplicado por décadas para facilitar la digitalización y el escrutinio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Ante estos señalamientos, Gustavo Petro afirmó que para evitar un eventual fraude, se requeriría de testigos electorales “bien preparados” que impugnen “correctamente en cada mesa”. Les pidió que “tomen la foto del formulario de la mesa...Si no se impugna en la mesa la irregularidad ya no se destapan las urnas para reconteo”.

La respuesta del registrador

Para Hernán Penagos las acusaciones fueron graves. Dijo que, al ser la Registraduría un organismo con independencia, “no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”.

Sobre el presidente, dijo que tiene “actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir, porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor: carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público”.

Además, afirmó que desde la autoridad electoral, ya se está implementando un calendario electoral con “instrucciones y orientaciones para que las elecciones sean íntegras”.