Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó si las denuncias de nepotismo en el gabinete de Petro eran la punta del iceberg: “¿Cuántos familiares enchufados?”

La senadora reaccionó a las acusaciones contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, poco después de que se destapara el escándalo sobre los contratos otorgados a los familiares de la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, con el Estado

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático apunta a una red de familiares "enchufados" en el gabinete de Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

A medida que el Gobierno de Gustavo Petro se acerca a su fin, las denuncias de nepotismo y conflicto de interés en el gabinete ministerial continúan acaparando titulares. Con varias investigaciones en curso, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en mostrar su preocupación sobre la posible extensión de estas prácticas dentro del círculo cercano al mandatario.

A través de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático lanzó un fuerte cuestionamiento, al señalar que no solo la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, estaba involucrada en casos de nepotismo, sino el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Debido a los señalamientos al gabinete ministerial de Petro, la senadora María Fernanda Cabal expresó su preocupación en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X: “No solo es la ministra de Cultura la que tenía ubicados con contratos a su hermano y su mamá. Sino que también Sanguino. ¿19 ministros y cuántos familiares enchufados?”.

María Fernanda Cabal señaló las
María Fernanda Cabal señaló las denuncias que hay sobre los casos de nepotismo en el Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Con esta publicación, la senadora planteó la duda de si estos casos revelados podrían ser solo la punta del iceberg, al cuestionar si lo mismo podría estar ocurriendo en otras carteras del Gobierno. Asimismo, se preguntó si existen más familiares de los ministros de Petro que ocupan contratos o cargos en el Estado, pero que aún no salen a la luz.

¿Nepotismo en el Gobierno Petro?: estas son las denuncias en contra del gabinete ministerial

La polémica comenzó con las acusaciones de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, que lideró denuncia contra Yannai Kadamani. Según la legisladora, la jefa de cartera de las Culturas otorgó contratos estatales a varios familiares cercanos, incluido a su hermano Salim Kadamani, que habría recibido acuerdo por un total aproximado de $333 millones.

Estos contratos fueron adjudicados justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que despertó sospechas sobre la legalidad de los mismos. La situación se complicó aún más cuando se mencionó a la madre de la ministra, que, según las acusaciones, habría firmado seis contratos por un valor cercano a los $600 millones, siendo tres de estos firmados en enero de 2026 por más de $313 millones. A esto se suma la denuncia de que la tía política de Kadamani también habría obtenido contratos públicos.

Yannai Kadamani, ministra de las
Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, es señalada de otorgar contratos a su familia, lo que sería un caso de nepotismo- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante las acusaciones, Yannai Kadamani negó las irregularidades, al asegurar que no existía inhabilidad legal ni conflicto de interés en los contratos firmados por sus familiares, ya que no tenía autoridad sobre las entidades que adjudicaron esos acuerdos. Además, insistió en que los contratos eran legítimos y que sus familiares eran profesionales capacitados para los cargos que desempeñaban.

Pero la ministra de las Culturas no fue la única señalada, ya que desde el diario El Tiempo denunciaron que once días después de la posesión de Gustavo Petro, Diana Meza, esposa del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, firmó un contrato de $32 millones con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Desde entonces, recibe un total de $719 millones en contratos directos con entidades del Estado. La mayoría de estas adjudicaciones se realizaron durante el Gobierno de Petro, con el último contrato firmado el 27 de enero de 2026 por $154 millones.

Antonio Sanguino, ministra de Trabajo,
Antonio Sanguino, ministra de Trabajo, es señalado de otorgar contratos y cargos a su familia, lo que sería un caso de nepotismo- crédito Andrea Puentes/Presidencia- crédito Colprensa

Por su parte, se conoció que Jairo Sanguino Páez, hermano del ministro, también firmó varios contratos con el Estado desde el inicio de la administración de Petro. Entre 2024 y 2026, obtuvo ocho contratos que suman un total de $661 millones de pesos; entre las entidades que más recursos le adjudicaron se incluyen la Secretaría General del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Agencia de Desarrollo Rural.

Además de Diana y Jairo Sanguino, Laura Marcela Sanguino, hija del ministro, fue nombrada en febrero de 2024 como subdirectora técnica en el Ministerio de Vivienda. Estos hechos provocaron polémica sobre las denuncias de nepotismo en el gabinete de Petro.

