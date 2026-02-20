Inteligencia Naval de Colombia logró megaincautación de cocaína en México, Francia y El Salvador y capturó a 16 personas

(Imagen de referencia) Las incautaciones se realizaron al noroeste Isla Clarión (México), al sureste de la Polinesia Francesa (Francia), y al suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador) - crédito Armada Nacional de Colombia/Reuters

El presidente Gustavo Petro dio a conocer un informe de las autoridades que deja en evidencia un importante resultado operacional en materia de lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el reporte, la inteligencia Naval de la Armada de Colombia (ARC), en coordinación con las autoridades de Francia, México y El Salvador, incautaron casi 17 toneladas de cocaína.

Según el primer mandatario, esta incautación constituye un resultado destacado en los esfuerzos por combatir el tráfico de estupefacientes. “Creo que es el mayor decomiso en un solo día de la historia del trafico ilegal de cocaína”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Sin embargo, la incautación de la droga se logró en tres operaciones realizadas en días distintos: 1 de febrero, 3 de febrero y 15 de febrero.

El presidente Gustavo Petro destacó el resultado operacional de las interdicciones realizadas en México, Francia y El Salvador - crédito Colprensa

El informe indica que las autoridades Internacionales Semar de México, la Armada de Francia, y la Marina Nacional de El Salvador, junto con la inteligencia Naval colombiana, llevaron a cabo tres operaciones de interdicción marítima en los siguientes puntos:

Noroeste Isla Clarión (México)

Sureste de la Polinesia Francesa (Francia)

Suroeste de Bocana El Cordoncillo (El Salvador)

Allí, detectaron una embarcación tipo pesquero, una embarcación alto bordo tipo cisterna y otra embarcación tipo multipropósito, en las que se estaba trasportando clorhidrato de cocaína.

El presidente Gustavo Petro presentó un informe que expone resultados operacionales de la lucha contra el narcotráfico - crédito @petrogustavo/X

En el primer evento, las autoridades decomisaron 6.016 kilogramos de la sustancia ilícita y capturaron a seis personas de nacionales mexicana. En el segundo, enctronaron 4.240 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iba a ser comercializada, pero no hubo capturas. En el tercero, incautaron 6.600 kilogramos de esta droga, y capturaron a 10 personas: cuatro colombianos, un ecuatoriano, tres nicaragüenses y dos panameños.

En ese sentido, las tres operaciones de interdicción dejaron como resultado la incautación de 16.856 kilogramos de clorhidrato de cocaína y el arresto de 16 personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa reportó el 18 de febrero otro resultado operacional de la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el segundo comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, el teniente de Navío Hernán Trujillo, un operativo de la Armada de Colombia en aguas del Pacífico colombiano permitió la incautación de clorhidrato de cocaína valorado en más de USD14.000.000.

El cargamento decomisado estaba avaluado en más de USD14.000.000 - crédito @mindefensa/X

El uniformado indicó que el alijo, hallado a 36 millas náuticas (67 kilómetros) de Buenaventura (Valle del Cauca), fue recuperado gracias a labores de inteligencia desarrolladas y al despliegue del buque ARC Punta Soldado.

De acuerdo con su reporte, el cargamento recuperado consistía en 16 bultos de estupeaciente que, tras su traslado a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, se verificó que contenían 320 kilogramos de cocaína.

“Con esta incautación, la institución naval evitó la distribución de cerca de ochocientas mil dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional. La Armada de Colombia reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la soberanía nacional, implementando estrategias efectivas que permitan contrarrestar las actividades ilícitas en aguas del Pacífico colombiano”, detalló.

Armada de Colombia incautó 1,6 toneladas de estupefacientes de estupefacientes en el Pacífico colombiano - crédito @ArmadaColombia/X

Días antes, el 13 de febrero, la Armada de Colombia incautó más de 1,6 toneladas de estupefacientes en el Pacífico, tas la interdicción de tres embarcaciones en las que se estaba transportando marihuana y clorhidrato de cocaína. Las autoridades decomisaron las sustancias ilegales, junto con varios equipos de comunicación, y capturaron a siete sujetos (tres panameños y cuatro colombianos) presuntamente involucrados en el negocio ilícito.

“Con este resultado evitamos que más de 60 millones de dólares fortalecieran las finanzas del narcotráfico. Continuamos firmes enfrentando el crimen transnacional y protegiendo el uso lícito del mar”, indicó la Armada en X.