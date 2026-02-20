Inseguridad en Bogotá: nuevo asalto con armas en Usaquén genera alerta entre los habitantes, la víctima no denunció

El hombre debió entregar sus pertenencias, cuando iba de camino a su casa, en el norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

A las 8:00 p. m. del 17 de febrero de 2025, un ciudadano bogotano fue asaltado por dos hombres en una motocicleta que, tras desenfundar sus armas, lo amenazaron para despojarlo de todas sus pertenencias. El atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, cuyas imágenes se difundieron en redes sociales.

De acuerdo con los videos, la víctima se dirigía a su lugar de residencia vestida con ropa deportiva y portando una maleta. En la grabación se observa que llevaba objetos personales, como un celular y una billetera, en los bolsillos de su chaqueta.

Las imágenes también confirman que el asalto no ocurrió en una zona oscura: el segmento de la vía estaba bien iluminado. El afectado no estaba solo, ya que a su lado transitaba una mujer que logró huir del asalto, mientras que otras dos mujeres, situadas a pocos metros, advirtieron el atraco armado y escaparon del lugar.

Una mujer que estaba justo al lado del la víctima alcanzó a correr para evadir el atraco a mano armada, en el norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá indicaron a Infobae Colombia que el caso llegó a manos de las autoridades; sin embargo, no se ha confirmado la búsqueda de los responsables, ni la identificación de la víctima porque, al parecer, “la Policía no recibió la denuncia, o no fue alertada en el momento en el que se presentó el hecho”.

Aun así, la fuente policial informó que se encuentran analizando el material gráfico difundido en las redes sociales para corroborar los hechos y emprender la búsqueda de los hombres armados.

Por su parte, las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar todos los hechos delictivos de los que son víctimas o testigos, ojalá, con prontitud. Según la alcaldía de la capital, “cualquier víctima de delitos puede llamar a la línea (601) 3779595, ext. 1137 y el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) lo acompañará y orientará en su caso”.

Inseguridad en la localidad de Usaquén: crecen las denuncias

En diciembre de 2025 la indignación de los residentes de la localidad de Usaquén llegó al límite, en especial, tras el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 28 años que fue baleado a plena luz del día por atracadores que querían quitarle su cadena de oro, su maleta con un computador y su celular.

El crimen ocurrió en la calle 108 con carrera 19, en los límites de los barrios San Patricio y Santa Paula, a manos de dos integrantes de “la banda de la moto naranja”, una temida banda que tenía azotados a los residentes de este punto del norte de Bogotá.

La banda sería compuesta por mínimo tres integrantes, de los cuales uno fue dado de baja y otro fue aprehendido (el menor de 16 años) - crédito @ardila_edil/X

En esas fechas, autoridades del distrito conocieron los reiterados señalamientos de vecinos y representantes locales sobre el comportamiento delictivo de varias bandas delincuenciales en los barrios Chicó Navarra, San Patricio, Santa Paula, Molinos Norte y Santa Bárbara, desde la calle 100 hasta la 127 y entre las carreras 9 y la autopista Norte.

El asunto es que los índices de atracos no han disminuido del todo en la localidad. El 30 de enero de 2026, una pareja fue víctima de un asalto a mano armada en el barrio Villa Magdala, de la misma localidad, cuando delincuentes interceptaron su camioneta de alta gama frente a un conjunto residencial.

El vehículo, cuyo valor es superior a los 140 millones de pesos, fue robado en cuestión de segundos, mientras las víctimas ingresaban al complejo residencial.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permiten observar el accionar coordinado de los asaltantes: mientras uno de ellos apuntaba con un arma de fuego y exigía a las víctimas abandonar el automóvil, otros custodiaban el lugar y aseguraban la ruta de escape.

Los sujetos armados apuntaron a las víctimas - crédito @PasaenBogota/X

La rapidez y precisión del delito sugieren la existencia de una planeación previa y un profundo conocimiento del entorno por parte de los responsables.

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, aún se investigan los videos recopilados y se realizan tareas de rastreo para ubicar el vehículo sustraído.

Las autoridades investigan la posible relación del hecho con bandas especializadas en el hurto de automotores, un fenómeno que ha cobrado fuerza en el norte de la capital colombiana.