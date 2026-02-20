Habrá refuerzo militar en Barranquilla y sus alrededores ante la ola de violencia en la región

Los casos de homicidios y extorsión han aumentado en la región metropolitana de Barranquilla - crédito Alcaldía de Barranquilla

Debido a la ola de violencia que se vive en el Atlántico, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Malambo, en donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado de la cúpula militar y del ministro del Interior, Armando Benedetti, establecieron la ruta con la que se combatirán las problemáticas que van ligadas a la criminalidad en la región.

Tras el encuentro, como vocero del Gobierno nacional, Armando Benedetti indicó que en el Atlántico, principalmente en la capital del departamento, han aumentado los casos de sicariato y extorsión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Barranquilla sigue en problemas con sicariato y lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. La demanda del alto consumo ayuda a que haya más violencia, porque eso crea mafia y eso trae la violencia”, fueron las palabras del ministro del Interior.

Anunciaron refuerzo militar en la región

Los ministros de Defensa y del Interior encabezaron el consejo de seguridad - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, encabezó en Barranquilla un encuentro con líderes comunales del área metropolitana, en el que se anunció el despliegue de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana.

La reunión, realizada con representantes de las Juntas de Acción Comunal de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, fue aprovechada para exponer las principales preocupaciones de los barrios frente al aumento de delitos de alto impacto.

Durante el diálogo, los líderes comunales, las autoridades y los voceros del Gobierno nacional identificaron como problemáticas centrales el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, siendo la comunidad la que manifestó la necesidad de una mayor presencia institucional y acciones preventivas.

Como respuesta, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional pusieron en marcha un plan que incluye la utilización de capacidades operativas enfocadas en zonas priorizadas.

El ministro de Defensa anunció un refuerzo militar en la región metropolitana de Barranquilla - crédito Ministerio de Defensa

Entre los detalles que se informaron sobre el refuerzo, el ministro Sánchez indicó que cerca de 200 uniformados de la especialidad de policía comunitaria y más de 60 agentes de infancia y adolescencia fueron asignados a labores de prevención y acercamiento con la ciudadanía.

El objetivo principal será generar ambientes de confianza en los barrios y crear canales de comunicación efectivos entre la fuerza pública y los habitantes, con el fin de disminuir la incidencia de delitos y comportamientos que afectan la convivencia.

Las autoridades regionales indicaron que la mayoría de los casos de extorsión detectados en la región tienen su origen en actividades delictivas coordinadas desde las cárceles. El ministro de Defensa enfatizó en la importancia de la denuncia oportuna por parte de las víctimas para contrarrestar esta modalidad criminal y reforzar la protección ciudadana.

El consejo de seguridad se llevó a cabo en Malambo - crédito Ministerio de Defensa

Por otra parte, el Ejército Nacional dispondrá del Gaula Militar y patrullas motorizadas para realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional en puntos estratégicos definidos a partir del diagnóstico comunal, lo que busca incrementar la cobertura y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

El ministro Sánchez también anunció la realización de conferencias, charlas y talleres dirigidos a líderes sociales, comunales y a la comunidad en general, actividades que estarán centradas en fortalecer las medidas de autoprotección de los ciudadanos, con el propósito de reducir la vulnerabilidad frente a la delincuencia y promover una mayor participación en la construcción de entornos seguros en toda la región metropolitana de Barranquilla.

Por último, se mencionó que uno de los pilares de la estrategia será la lucha contra las estructuras criminales, recordando que en el fin de semana del Carnaval de Barranquilla se registraron más de 20 homicidios, la mayoría ligados a disputas territoriales de rutas de microtráfico.