Gustavo Petro confirmó captura de Diego Optra, señalado jefe de Los Shottas, en operativo con la Policía española

Imágenes del operativo muestran a las autoridades colombianas y españolas durante la recaptura de Diego Optra, tras años al frente de la estructura criminal en Buenaventura - crédito Policía Nacional

El presidente Gustavo Petro anunció la captura de Diego Optra, señalado jefe de la banda criminal conocida como Los Shottas en Buenaventura (Valle del Cauca), en una operación coordinada entre autoridades colombianas y la policía española.

Según el mandatario, este resultado representa un importante golpe a una de las estructuras que más ha impactado la seguridad en la ciudad portuaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los Shottas son una organización criminal urbana que surgió tras la división en 2019 de la antigua banda La Local, y se disputan el control territorial con otra facción llamada Los Espartanos desde entonces.

La estructura liderada por Optra se ha visto implicada en narcotráfico, extorsión, homicidios, desplazamientos forzados y control de economías ilegales dentro de varias comunas de Buenaventura, con entre varios cientos y cerca de mil integrantes jóvenes en sus filas, según analistas de seguridad.

En los últimos años, los Shottas han sido vinculados con redes de extorsión que han obligado a comerciantes locales a pagar sumas significativas, y sus disputas con grupos rivales han generado una fuerte violencia urbana en el puerto pacífico.

Diego Bustamante Riascos, conocido por el alias Diego Optra, lleva al menos doce años en actividades ilegales, de acuerdo con los registros judiciales.

Autoridades colombianas y españolas coordinaron la operación que permitió la recaptura de Diego Optra en España, demostrando cooperación internacional contra el crimen organizado - crédito Policía Nacional

Heredó el mando de estructuras delincuenciales ligadas a su familia, el llamado “clan Bustamante”, una red que opera desde hace décadas en Buenaventura y que ha extendido sus conexiones criminales a escala internacional.

La trayectoria criminal de la familia comenzó bajo la dirección de su tío Lugo Bustamante, quien fue capturado en abril de 2019. Tras esa aprehensión, Diego Optra asumió el control de La Local, banda que posteriormente se fraccionó en Los Shottas y Los Espartanos, elevando la competencia armada y el desangre en la ciudad y municipios vecinos.

Entre sus familiares se cuenta también a Fabio Bustamante y a su padre, conocido como alias Zandalio, actualmente privado de la libertad por narcotráfico en Costa Rica.

La poderosa estructura familiar permitió a Diego Optra comandar una banda de casi 70 hombres armados en su facción central, cifra que según estimaciones de seguridad ha crecido en los últimos años con nuevas incorporaciones juveniles.

El ascenso, el lujo y la primera captura

Antes de la reciente operación internacional, Diego Optra se hizo conocido por el estilo ostentoso con que administraba sus riquezas ilícitas.

Un episodio notorio fue la celebración de su cumpleaños número veintiocho, el 3 de octubre de 2019, para la cual gastó más de 150 millones de pesos en una fiesta rodeada de lujos. La policía señaló entonces que tales fondos provenían de los negocios ilegales bajo su dirección en Buenaventura.

Diego Optra solía presumir su poder y riqueza con cadenas, pulseras y ropa de marcas reconocidas, símbolos del lujo obtenido con actividades ilícitas en Buenaventura - crédito @TwitteroCali/X

Durante su detención inicial en Rionegro, Antioquia, las autoridades le incautaron una cadena y una pulsera avaluadas en 600 millones de pesos, joyas que Optra exhibía con regularidad en videos y redes sociales junto a ropa de marcas reconocidas y armas largas.

En esos registros audiovisuales, presumía de la influencia y poder que le otorgaba ser jefe de la principal banda criminal de la ciudad portuaria.

La captura fue llevada a cabo por unidades de la Sijín y la Fiscalía Seccional Especializada, en medio de un despliegue operativo en el que Optra circulaba en vehículos blindados con siete escoltas.

Allí fue aprehendido y trasladado ante un juez en Cali, donde le imputaron cargos de concierto para delinquir, extorsión y hurto, y recibió medida de aseguramiento intramural en el centro carcelario de alta seguridad de Combita, Boyacá.

El proceso judicial y la polémica liberación

No era la primera vez que el cabecilla enfrentaba a la justicia: investigaciones demostraron que había estado privado de la libertad en 2013 por porte ilegal de armas, aunque solo permaneció poco tiempo en prisión.

Meses antes de su mayor captura, en abril de 2019, un juez de Cali había emitido una orden de detención contra él, vinculado al asesinato del líder social Temístocles Machado.

Foto: Colprensa

La gobernación del Valle del Cauca, encabezada entonces por Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre su paradero. Tras ser juzgado por un juez penal municipal, Diego Optra fue enviado a prisión en Boyacá.

Sin embargo, en septiembre de 2022 se conoció que un juez de ejecución de penas de Tunja concedió un Habeas Corpus a su favor, al alegar vencimiento de términos y supuestas irregularidades en el proceso de detención.

La gobernadora Clara Luz Roldán González expresó su rechazo afirmando: “Rechazamos totalmente esta decisión y allí es donde nosotros le pedimos a la justicia agilidad, todavía por un Habeas Corpus simplemente porque se vencieron unos términos. Es muy triste porque nuestra Fuerza Pública hace todo para capturar a estos delincuentes y que quede en libertad esta persona que fue tan buscada es lamentable”.

Tras su liberación, Optra volvió a las calles en la tarde del 13 de septiembre de 2022. A pesar de estar brevemente fuera de prisión, las autoridades mantuvieron los esfuerzos de búsqueda, ya que para ese entonces era considerado el jefe máximo de Los Shottas, estructura responsable de generar violencia y actividades ilícitas a gran escala en el puerto de Buenaventura.

La Policía Nacional detiene en Getafe (Madrid) al fugitivo y líder de la banda colombiana Los Shottas - crédito Europa Press

Consolidación, nuevas disputas y resultado de la operación

El liderazgo de Diego Optra consolidó el poder de Los Shottas hasta convertirla en una banda temida y estructurada, con capacidad para ordenar asesinatos, ejercer control financiero sobre gran parte de las rentas ilegales en el Pacífico, y establecer conexiones con redes del crimen internacional.

Los fiscales y mandos policiales han vinculado esa trayectoria a la agudización de la inseguridad en Buenaventura, territorio estratégico para el narcotráfico hacia Centroamérica y Norteamérica.

Finalmente, la reciente operación coordinada entre las autoridades de Colombia y España logró la recaptura del excéntrico capo