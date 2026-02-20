El precio de la paz: cuánto ha invertido el Ministerio de Justicia en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Ministerio de Justicia reveló la cifra que ha gastado para implementar los puntos del acuerdo de paz - crédito AP

En el inicio de sus labores como ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, participó de la audiencia pública en la que se habló de la implementación y avances del Acuerdo de Paz firmado con las Farc-EP en 2016.

“Este Gobierno está comprometido con la paz, la está construyendo desde y con la institucionalidad, con reglas claras, y está dejando instaladas capacidades para que la paz sea una realidad en los territorios“, sostuvo el ministro durante la audiencia.

Acto seguido, reveló que desde que se firmó la paz con el grupo armado, la cartera ha invertido 137.668 millones de pesos que han sido utilizados para la implementación del acuerdo.

Así se ha utilizado el dinero de la paz

El ministro Cuervo explicó que el dinero mencionado ha sido para cumplir con lo ligado a la firma y sostener la “Paz Total”, que mencionó como pilares del trabajo de la cartera en la actualidad.

Entre los puntos destacados por el ministro estuvo la justicia transicional, que incluye todo lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como la creación de la bolsa de recursos para proyectos restaurativos, la ley de mujeres buscadoras y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

En cuanto a política criminal, mencionó que 63 de las 123 acciones están bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia y a la fecha alcanzan un avance del 73,62%, calificando esto como “un resultado concreto”.

El ministro destacó la implementación de la Ley 2292 de 2023, conocida como Ley de Utilidad Pública, que les permite a las mujeres cabeza de familia condenadas por delitos de menor impacto sustituir prisión por servicios comunitarios, como algunos de los triunfos de la actual administración.

Respecto al acceso de justicia en los territorios, Cuervo mencionó que se ha centrado el trabajo en acortar las brechas históricas que han tenido mujeres, personas de la comunidad Lgtbiq+, lideresas sociales y las diferentes comunidades étnicas e indígenas.

Otro de los pilares mencionados por el ministro fueron las políticas de drogas, asegurando que el Gobierno nacional ha impulsado una nueva lucha que combina control, sustitución, enfoques en la salud pública y el fortalecimiento institucional para cortar con las cadenas del narcotráfico.

Entre los voceros que participaron de la audiencia estuvo la directora de la unidad de búsqueda, Luz Janeth Forero, que hizo un llamado de atención a las entidades del Estado para construir una política integral en su área.

También participaron entidades como el Instituto Kroc, la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que solicitaron la aprobación de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que es el primer punto del acuerdo de paz en torno a la reforma rural integral.

En el evento se recordó que en 2024 fue aprobada la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria que creó dicha jurisdicción, pero recordaron que para que comience a operar efectivamente, se requiere la ley ordinaria que establece las reglas de funcionamiento. Se espera que en la presente legislatura del Congreso sea aprobada en sus últimos dos debates.

“Hemos tenido avances en la modernización del sistema penitenciario, en la atención de violencias de género y en la lucha contra la corrupción penitenciaria; un resultado concreto es la implementación de la Ley de utilización pública. Ya registran más de 2.000 plazas habilitadas y un sistema robusto para que tengan respaldo territorial“, puntualizó el ministro de Justicia, que envió mensajes al nuevo gobierno que asumirá el poder en agosto de 2026 sobre los retos que tendrá que afrontar para seguir implementando el acuerdo.

