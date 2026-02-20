Detectaron el primer caso de sarampión importado en Bogotá: fue activado el monitoreo epidemiológico por altas probabilidades de contagio

El primer caso fue detectado en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó este 20 de febrero de 2026 la detección del primer caso importado de sarampión, en un viajero internacional procedente de México.

El diagnóstico se realizó mediante PCR en el Laboratorio Distrital de Salud Pública, que cuenta con tecnología propia para la identificación del virus, luego de que el paciente fuera revisado apenas llegó al Aeropuerto El Dorado, ante la presentación de síntomas.

La muestra, tomada el 15 de febrero, fue confirmada el 19 del mismo mes. Luego fue remitida al Instituto Nacional de Salud para su validación oficial.

Gerson Bermont, secretario de Salud de la capital, afirmó que la detección del caso se debió a que Bogotá es la única entidad territorial en el país que tiene “capacidad de diagnóstico molecular propio para sarampión“.

El caso fue detectado en el aeropuerto El Dorado - crédito Colprensa

El paciente está aislado y no hay contagio local, aseguró el secretario de Salud

“El sistema de vigilancia de Bogotá funciona”, dijo Bermont, que también garantizó que luego de la oportuna identificación del caso, “aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, continuó.

El funcionario detalló que desde la identificación clínica del paciente, las autoridades sanitarias activaron protocolos estrictos, en los que se incluyó una investigación epidemiológica de campo, identificación y seguimiento de contactos, una búsqueda activa de posibles casos adicionales y verificación de coberturas de vacunación.

El paciente permanece bajo cuidado en su domicilio, sin presentar complicaciones clínicas y con supervisión constante por parte de los equipos de salud de la ciudad.

El ciudadano al que le detectaron sarampión provino de México, en donde se han incrementado los casos de sarampión - crédito Galo Cañas/Cuartoscuro.com

Como respuesta institucional, desde la entidad de Salud implementaron un plan para reforzar la vigilancia epidemiológica en toda Bogotá, en especial, como respuesta a la emergencia internacional por sarampión declarada en las Américas desde 2024. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad incrementó en 35% la investigación de casos sospechosos: de 580 en 2024 a 782 en 2025.

El sarampión es un virus con alta capacidad de contagio que se transmite por vía aérea y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

Un llamado urgente a la vacunación

Por su parte, la Secretaría de Salud invitó a todo el talento humano en salud menor de 59 años, incluido personal asistencial, administrativo y logístico de clínicas públicas y privadas, así como a quienes trabajan en servicios de ambulancias y equipos territoriales, a que cooperen con el refuerzo de sus esquemas de vacunación.

El mensaje se extendió también a personas que planeen viajar a países con transmisión activa y a cuidadores de niños con esquemas incompletos.

Desde la Secretaría recordaron que “la vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus”.

Vacuna contra el VPH sería gratuita hasta los 25 años

Durante febrero de 2026, la Secretaría de Salud también propuso ampliar la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los veinticinco años, en aras de cerrar brechas de acceso y reducir la carga futura de cáncer en la ciudad.

La recomendación fue anunciada el 13 de febrero de 2026, tras una mesa técnica en la que se evaluó la evidencia científica y el impacto epidemiológico de la enfermedad.

La propuesta de ampliar el rango de edad para la gratuidad de la vacuna será llevada al Ministerio de Salud - crédito Charles Rex Arbogast/AP Photo

La Secretaría Distrital de Salud elevará la solicitud al Ministerio de Salud y Protección Social, con el objetivo de fortalecer la prevención primaria y ampliar el impacto poblacional de una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública.

El virus del papiloma humano está vinculado a por lo menos seis tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, anal, orofaringe, pene, vulva y vagina, además de lesiones precancerosas que requieren tratamientos complejos.

En Bogotá, el cáncer de cuello uterino se mantiene como una de las principales causas de cáncer en mujeres. Las cifras recientes muestran una incidencia de entre 14 y 16 casos por cada 100.000 mujeres, y una mortalidad de cinco a seis muertes por cada 100.000, lo que evidencia la importancia de fortalecer la prevención con esquemas de vacunación completos.