Revelaron nueva camiseta de Millonarios para el 2026: aficionados reaccionan con memes y críticas

La nueva camiseta alternativa de Millonarios 2026, en tonos celeste tornasolados y detalles rosados, ya oficial y lista para debutar en la temporada del 80° aniversario del club - crédito Millonarios FC

Millonarios FC confirmó oficialmente la camiseta alternativa para la temporada 2026, y la reacción de los aficionados no se hizo esperar.

Tras semanas de filtraciones y rumores en redes sociales, el club reveló la prenda mediante un lanzamiento digital en el que participaron figuras del primer equipo, como David Mackalister Silva, Andrés Llinás, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero y Jorge Arias.

El anuncio puso fin a la especulación y dejó claro que el diseño filtrado no sufrió cambios respecto a lo difundido previamente.

El estreno de esta camiseta llega en un año especial para el conjunto bogotano, que celebra su aniversario número 80. Esta efeméride le da un valor simbólico a la nueva indumentaria, que busca reinterpretar la identidad embajadora con un giro moderno.

La prenda, de base celeste con efecto tornasolado y detalles rosados, se distancia del clásico azul profundo que ha caracterizado históricamente al club y propone un estilo renovado que genera debate entre tradición e innovación.

Según el mensaje publicado por Millonarios en sus redes, “El pasado inspira. El presente marca el camino. La nueva camiseta visitante reinterpreta la identidad embajadora con una mirada moderna.”

Esta declaración refleja la apuesta estética del club y de Adidas, que diseñó la camiseta con un acabado iridiscente que cambia según la incidencia de la luz, combinando matices celeste, turquesa y rosado en un estilo que, aseguran, sigue tendencias globales de indumentaria deportiva.

La presentación digital mostró el uniforme acompañado de pantaloneta lila, un contraste poco habitual en la historia reciente del club, pero que refuerza el carácter contemporáneo del diseño. El escudo del club fue resaltado con un borde oscuro para destacar sobre el fondo claro, mientras que el logo de Adidas aparece en blanco para mantener la armonía visual del conjunto.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la reacción de los hinchas en plataformas como X y Facebook fue inmediata y polarizada. Algunos seguidores criticaron el cambio de color, argumentando que la camiseta se aleja demasiado del azul clásico y de la identidad histórica del club. Otros valoraron la audacia de la propuesta, vinculando los tonos inéditos con la celebración del aniversario y la necesidad de innovación.

Los comentarios variaron desde críticas estéticas hasta comparaciones humorísticas con personajes animados, como James P. Sullivan de Monsters Inc., o escenas de Los Simpson. Incluso surgieron memes en los que los patrocinadores, como Bavaria - Cerveza Andina, eran reemplazados por productos infantiles o golosinas, evidenciando la creatividad de los aficionados frente al debate cromático.

El color sigue siendo el eje central del conflicto entre tradición y modernidad. Usuarios expresaron desde sarcasmo hasta propuestas para volver a los tonos clásicos, evidenciando que la camiseta no deja a nadie indiferente. La polémica demuestra que, a pesar de la innovación, la historia y la memoria colectiva de la hinchada siguen pesando en la percepción de la indumentaria.

Precio y disponibilidad

La camiseta alternativa de Millonarios 2026 ya está disponible en la tienda oficial de Adidas. La versión para adulto tiene un precio de $319.950 pesos colombianos, mientras que la de niño cuesta $269.950 pesos colombianos.

La pantaloneta lila que acompaña el uniforme se vende por $219.950 pesos colombianos y todas las tallas para hombre y mujer se encuentran disponibles en línea.

El estreno oficial del conjunto está programado para el partido frente a Deportivo Pereira, reprogramado debido a trabajos en la gramilla del estadio El Campín.

La camiseta se usará principalmente en encuentros donde el azul tradicional genere conflicto con el uniforme rival y, eventualmente, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana si llega a pasar de rondo ante Atlético Nacional el 8 de marzo.

Millonarios en bsuqueda de mejorar su forma

Mientras el debate por la camiseta se mantiene, el equipo enfrenta retos en su plantilla ofensiva. Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras presentan lesiones musculares en los isquiotibiales que ponen en duda su participación en los próximos encuentros.

El club informó que Falcao tiene una leve lesión en la pierna derecha, mientras que Contreras sufrió una contractura en la izquierda, ambos con evaluación diaria por parte del cuerpo técnico.