Comunidades colombianas en el exterior reclaman mejoras urgentes en atención y registros consulares

En la actualidad, más de cinco millones de colombianos viven de manera legal en el exterior, además de la cantidad que no es posible calcular de connacionales que se han mantenido en otros países de manera irregular.

Debido a que hay varias naciones que han aumentado las normas regulatorias para la radicación de extranjeros en su territorio, en los últimos meses se han registrado varios casos de colombianos que son expulsados. En algunos casos, estos individuos denuncian que no tuvieron ayuda alguna por parte de entidades del Estado cafetero cuando intentaron tramitar su residencia en estos países.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, César Castro, que lleva varios años viviendo en el exterior, denunció los problemas con los que se encuentra un colombiano que busca empezar de cero en otra nación.

“Estamos pidiendo un apoyo al Gobierno colombiano con los consulados, porque el censo sigue aumentando, pero el personal sigue igual; nos sentimos abandonados”, fue como Castro inició su argumentación.

En la previa de tres jornadas electorales, Castro habló de las falencias que existen en la actualidad en todos los sentidos, resaltando que los connacionales tienen problemas para acceder a atención primaria y servicios consulares.

“Muchos de los consulados tienen carencia de infraestructura, operan con escasez y no le están dando su lugar a los colombianos que viven en el exterior. Los que estamos acá también necesitamos voz, que nos cuiden y nos respalden, que se nos garantice que podemos estar en un censo”.

Las peticiones de los colombianos en el exterior

César Castro mencionó que las comunidades de ciudadanos colombianos en el exterior enfrentan importantes obstáculos en el acceso a servicios consulares, atención básica y representación de derechos, resaltando que solo cerca de 950.000 están inscritos formalmente en los registros de los consulados.

Para Castro, esta cifra representa una proporción reducida respecto al total de connacionales en el extranjero, lo que limita la capacidad para ofrecer asistencia en casos de emergencia, desastres o requerimientos de protección.

También mencionó que uno de los principales retos identificados es el acceso restringido a servicios consulares esenciales, puesto que muchos ciudadanos deben afrontar barreras como la saturación de las sedes, horarios limitados y la ausencia de oficinas diplomáticas en regiones con alta densidad de población colombiana. Esta situación obliga a realizar desplazamientos extensos y asumir gastos elevados para tramitar documentos como pasaportes, registros de nacimientos o matrimonios, y recibir orientación legal.

El registro consular insuficiente constituye otra dificultad relevante. El bajo nivel de inscripción restringe la capacidad de respuesta ante crisis internacionales, emergencias médicas y situaciones que demandan protección internacional. Además, la escasez de datos oficiales afecta la visibilidad de las comunidades y su inclusión en políticas públicas.

En cuanto a la infraestructura, múltiples consulados indicaron que varios presentan carencias en instalaciones y recursos humanos. El funcionamiento de oficinas con equipamiento limitado y personal insuficiente ocasiona demoras prolongadas en la atención y una cobertura inadecuada para quienes requieren asistencia inmediata.

Bajo ese contexto, Castro y parte de una comunidad de colombianos residentes en el exterior han solicitado al Gobierno nacional la expansión y modernización de los consulados, con énfasis en los países que concentran mayor número de nacionales. También piden campañas de registro consular que faciliten la localización de los ciudadanos y el acceso a apoyo oficial, así como mejoras en las plataformas digitales para realizar trámites, lo que reduciría los tiempos de espera y los desplazamientos. Entre las demandas se incluye el fortalecimiento de los equipos consulares y la capacitación en áreas como asesoría laboral, social y jurídica.