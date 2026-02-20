Colombia

Comunidades colombianas en el exterior reclaman mejoras urgentes en atención y registros consulares

Más de cinco millones de colombianos viven fuera del país y enfrentan serias dificultades para acceder a servicios consulares, tramitar documentos y recibir apoyo estatal en situaciones de emergencia

Guardar
En la actualidad hay más
En la actualidad hay más de cinco millones radicados en el exterior - crédito Cancillería

En la actualidad, más de cinco millones de colombianos viven de manera legal en el exterior, además de la cantidad que no es posible calcular de connacionales que se han mantenido en otros países de manera irregular.

Debido a que hay varias naciones que han aumentado las normas regulatorias para la radicación de extranjeros en su territorio, en los últimos meses se han registrado varios casos de colombianos que son expulsados. En algunos casos, estos individuos denuncian que no tuvieron ayuda alguna por parte de entidades del Estado cafetero cuando intentaron tramitar su residencia en estos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, César Castro, que lleva varios años viviendo en el exterior, denunció los problemas con los que se encuentra un colombiano que busca empezar de cero en otra nación.

“Estamos pidiendo un apoyo al Gobierno colombiano con los consulados, porque el censo sigue aumentando, pero el personal sigue igual; nos sentimos abandonados”, fue como Castro inició su argumentación.

El connacional afirmó que hay
El connacional afirmó que hay falencias en los consulados de Colombia en el exterior - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

En la previa de tres jornadas electorales, Castro habló de las falencias que existen en la actualidad en todos los sentidos, resaltando que los connacionales tienen problemas para acceder a atención primaria y servicios consulares.

“Muchos de los consulados tienen carencia de infraestructura, operan con escasez y no le están dando su lugar a los colombianos que viven en el exterior. Los que estamos acá también necesitamos voz, que nos cuiden y nos respalden, que se nos garantice que podemos estar en un censo”.

Las peticiones de los colombianos en el exterior

Menos de un millón de
Menos de un millón de los colombianos radicados en el exterior están registrados formalmente en los consulados - crédito Cancillería de Colombia

César Castro mencionó que las comunidades de ciudadanos colombianos en el exterior enfrentan importantes obstáculos en el acceso a servicios consulares, atención básica y representación de derechos, resaltando que solo cerca de 950.000 están inscritos formalmente en los registros de los consulados.

Para Castro, esta cifra representa una proporción reducida respecto al total de connacionales en el extranjero, lo que limita la capacidad para ofrecer asistencia en casos de emergencia, desastres o requerimientos de protección.

También mencionó que uno de los principales retos identificados es el acceso restringido a servicios consulares esenciales, puesto que muchos ciudadanos deben afrontar barreras como la saturación de las sedes, horarios limitados y la ausencia de oficinas diplomáticas en regiones con alta densidad de población colombiana. Esta situación obliga a realizar desplazamientos extensos y asumir gastos elevados para tramitar documentos como pasaportes, registros de nacimientos o matrimonios, y recibir orientación legal.

La petición de los connacionales
La petición de los connacionales en el exterior fue hecha directamente al Gobierno nacional - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

El registro consular insuficiente constituye otra dificultad relevante. El bajo nivel de inscripción restringe la capacidad de respuesta ante crisis internacionales, emergencias médicas y situaciones que demandan protección internacional. Además, la escasez de datos oficiales afecta la visibilidad de las comunidades y su inclusión en políticas públicas.

En cuanto a la infraestructura, múltiples consulados indicaron que varios presentan carencias en instalaciones y recursos humanos. El funcionamiento de oficinas con equipamiento limitado y personal insuficiente ocasiona demoras prolongadas en la atención y una cobertura inadecuada para quienes requieren asistencia inmediata.

Bajo ese contexto, Castro y parte de una comunidad de colombianos residentes en el exterior han solicitado al Gobierno nacional la expansión y modernización de los consulados, con énfasis en los países que concentran mayor número de nacionales. También piden campañas de registro consular que faciliten la localización de los ciudadanos y el acceso a apoyo oficial, así como mejoras en las plataformas digitales para realizar trámites, lo que reduciría los tiempos de espera y los desplazamientos. Entre las demandas se incluye el fortalecimiento de los equipos consulares y la capacitación en áreas como asesoría laboral, social y jurídica.

Temas Relacionados

Colombianos en el exteriorDenunciasConsuladosApoyoEntrevistaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá: servicio troncal opera con normalidad

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Marchas en

Transportadores de carga denuncian que Gobierno sabe de los cobros ilegales en los puertos colombianos: “Estafa legal”

Los transportadores reportan prácticas extorsivas, largas esperas y falta de inspectores, mientras solicitan respuestas concretas al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional para frenar los abusos

Transportadores de carga denuncian que

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Petro aseguró que a Kevin Acosta “lo usaron salvajemente” para culpar al Gobierno por su muerte: “Un infundio”

El presidente afirmó que detrás de la situación que vivió el menor, que no recibió un medicamento durante dos meses para tratar la hemofilia que padecía, hay un cartel

Petro aseguró que a Kevin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo subió las

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Venesti, el “rey del afro-pop”, habló de su carrera, Mike Bahía y del presente del afrobeats: “Se metió en Latinoamérica para quedarse”

Aida Victoria Merlano y Andy Rivera protagonizaron video viral que ‘enloqueció’ a sus fans: “Te quiero volver a ver”

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Junior pone en la mira a Gremio y Botafogo: siguen sin pagar por José Enamorado y Jordan Barrera

Atlético Nacional sufrió una baja sensible contra Millonarios para la Copa Sudamericana: esta es la razón

Medellín estuvo cerca de llevarse a Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios: ¿qué pasó?