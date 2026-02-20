Colombia

Colombiano revela cómo es trabajar en un call center de brujería: “Hay una persona a la que llaman el ‘chamán’, que se disfraza, se coloca collares y se sienta ante un altar”

Un testimonio en un pódcast destapa la estructura de call centers esotéricos que manipulan, disfrazan y simulan ceremonias para obtener dinero de estadounidenses de origen latino

Guardar
Un antiguo empleado de centros
Un antiguo empleado de centros de servicios espiritistas formales expuso en un pódcast los métodos utilizados para captar y manipular a migrantes latinoamericanas que buscan resolver problemas sentimentales a cambio de altas sumas de dinero - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz / Youtube

Salvador, extrabajador de un call center de brujería en Colombia, reveló en el pódcast Historias Paranormales, conducido por el antropólogo y periodista Esteban Crúz, los mecanismos internos detrás de las estafas esotéricas en internet.

A través de su testimonio, describió cómo estas oficinas operan mediante manipulación emocional y promesas de rituales de amor, logrando que mujeres jóvenes, principalmente migrantes latinoamericanas en Estados Unidos, entreguen sumas considerables de dinero con la esperanza de resolver problemas afectivos o alcanzar objetivos personales.

Ahora puede seguirnos enFacebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Llegué a ese ambiente porque estudiaba música en Chapinero y tenía pocos recursos”, narró Salvador. Inicialmente, realizó retiros bancarios para venezolanos, quienes luego lo invitaron a las oficinas esotéricas.

Me ofrecieron ochenta mil pesos por cada retiro, más de lo que recibía en otros empleos”, relató. Así, se sumó a una estructura que, según su experiencia, podía llegar a agrupar hasta cincuenta trabajadores, cada uno en su propio cubículo, gestionando varias consultas al mismo tiempo.

Un exempleado de oficinas esotéricas
Un exempleado de oficinas esotéricas en Bogotá relató ante un pódcast la dinámica interna con la que engañan a migrantes latinoamericanas mediante rituales falsos y manipulaciones psicológicas para obtener grandes sumas de dinero - crédito captura de pantalla Historias Paranormales con Esteban Cruz

El funcionamiento de las oficinas, detalló Salvador al pódcast, era clandestino y con roles definidos. “Hay una persona a la que llaman el ‘chamán’, que se disfraza, se coloca collares y se sienta ante un altar. Se encarga de videollamadas, videos de rituales y personalizar los trabajos para los clientes”, indicó. Aunque el negocio se ubica en Colombia, el público principal son latinos residiendo en Estados Unidos, “porque allá la tarifa parte desde cuatrocientos dólares”.

La clave de la estafa esotérica, según Salvador, radica en la captación emocional de las víctimas. “Uno maniobraba guiones y jugaba mucho con la cabeza de las personas, aprovechando lo que cuentan.

Las ‘consultas’ inician gratis, pero de inmediato la historia se adapta para justificar un pago”, afirmó. Relató que, tras simular rituales y grabar vídeos donde un velón explota intencionadamente, se convence al cliente de la existencia de fuerzas ocultas, lo que desencadena nuevos cobros. “Desde ahí empieza la verdadera pedidera de dinero, y uno puede estar meses con un solo cliente”, reconoció.

Sobre las estrategias, Salvador confesó que el discurso varía según el origen del cliente. “Si es mexicano, se menciona la Santa Muerte; si es cubano, se usan elementos de santería; con colombianos, se recurre a los muertos o a la Virgen”, explicó.

Aseguró que la manipulación llega a tal grado que, incluso, optaba por asumir el personaje de bruja. “Siempre me hacía pasar por una bruja; así hablaba con afecto para generar confianza”.

El funcionamiento de estos negocios,
El funcionamiento de estos negocios, según un extrabajador, se sostiene sobre la personalización de rituales y el aprovechamiento emocional de quienes buscan resolver problemas sentimentales mediante supuestos intermediarios espirituales - crédito Freepik

En cuanto al perfil de quienes caen en estas redes de fraude espiritual, Salvador subrayó, en diálogo con Historias Paranormales, que predominan “mujeres jóvenes, migrantes, que quieren atraer a un hombre”.

Los hombres solicitan suerte o dinero; ellas solo piensan en enamorar a alguien, incluso si nunca han tenido relación con esa persona”, agregó. Subrayó que, a pesar de la creencia de que la estafa afecta a personas humildes, el cliente recurrente suele contar con recursos. “Tuve una clienta en Miami que gastó más de treinta mil dólares intentando recuperar a alguien”, contó.

El flujo económico se sostiene mediante tácticas progresivas. Salvador relató que tras un primer pago bajo, el “trabajo” se encarece con cada supuesta dificultad añadida.

El primer pago es barato, después viene el resto. Siempre se inventan obstáculos para justificar más materiales y cobrar otra vez”, detalló. Explicó que los videos personalizados de altares o rituales en realidad son los mismos para todas las personas, únicamente cambia la foto del cliente.

Las peticiones de daño también ocupan un lugar en la operativa. “A veces solicitaban rituales perjudiciales, incluso para dañar a un niño. Esos cobros siempre eran mayores”, confesó. Dentro de la oficina, había instrucciones específicas para manejar estas situaciones. Salvador reconoció que “algunos empleados realmente creían en los rituales, otros sabían que era solo una manipulación”.

El impacto psicológico en quienes trabajan en esta industria es significativo. “Psicológicamente es fuerte, porque uno engaña a mucha gente y la fe que te depositan pesa. Uno puede ganar bien, pero la racha negativa llega. Esa gente vive mal, el dinero no luce”, admitió.

El testimonio de un exempleado
El testimonio de un exempleado revela cómo los fraudes espirituales en línea aprovechan vulnerabilidades emocionales de migrantes latinoamericanos y expone los desafíos sociales y psicológicos derivados de la búsqueda de soluciones mágicas en internet - crédito ChatGPT

Según Salvador, el negocio de la brujería en internet está en decadencia. Explicó ante Esteban Crúz que las oficinas han mermado su actividad por el fortalecimiento de los controles policiales y el aumento de la desconfianza hacia los servicios virtuales.

Siento que ese negocio se está acabando. Ahora, con la inteligencia artificial, se pueden falsificar imágenes de brujos famosos y sofisticar la estafa, pero la confianza del público está por el piso”. aseguró el hombre identificado como Slavador en el podcast de Esteban Cruz.

En los tramos finales del programa, Salvador dejó una advertencia: quienes buscan soluciones mágicas deberían repensar sus gastos y desconfiar de promesas de milagros en línea.

Recordó que muchas personas terminan desilusionadas, incluso si logran lo que deseaban por estos medios. Su testimonio evidencia heridas emocionales profundas y una permanente insatisfacción, tanto en las víctimas como en quienes desarrollan el fraude espiritual.

Temas Relacionados

Call Center De BrujeríaColombiaEsteban CrúzMigrantes LatinoamericanosEstafa EsotéricaSalud MentalColombia-Noticias

Más Noticias

“Yo no soy malo, es que necesito para la hija mía”, fue la respuesta de un ladrón capturado en Barranquilla tras robar un celular

El delincuente se justificó en su accionar criminal, argumentando que “la situación está dura”

“Yo no soy malo, es

Familiares de Cristian Martín denunciaron ausencia de autoridades en su búsqueda y aseguran que no se quitó la vida: “No hablen sin investigar”

La familia relató que fueron ellos, junto con vecinos y amigos, quienes lideraron la búsqueda del adolescente en Gachancipá, mientras esperan que la Fiscalía avance en el análisis del celular y computador

Familiares de Cristian Martín denunciaron

Federico Gutiérrez envió ‘sablazo’ a Daniel Quintero tras denuncia por presunta participación en política: “De pronto la cárcel se inaugura con ellos”

El alcalde de Medellín aseguró que todo se trata de una estrategia electoral de Quintero para ganar la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026

Federico Gutiérrez envió ‘sablazo’ a

El exjefe paramilitar alias Botalón fue condenado en segunda instancia: había sido designado como gestor de paz por Gustavo Petro

La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bucaramanga en contra de Arnubio Triana Mahecha

El exjefe paramilitar alias Botalón

Convocan a caminatas de therians y meditaciones con la luna llena en Pereira: “Conéctate con tu animal interior”

Los therians de la ciudad se volvieron tendencia en redes sociales con caminatas, meditación y rituales inspirados en animales en espacios públicos

Convocan a caminatas de therians
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El exjefe paramilitar alias Botalón

El exjefe paramilitar alias Botalón fue condenado en segunda instancia: había sido designado como gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Retiran demanda contra Karol G

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa dividió entre “elegantes” y “vulgares” famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

James Rodríguez es la sensación

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord en ventas del colombiano

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país