Colombia

Bomberos rescataron a una babilla de casi dos metros que estaba en cautiverio: estaba cerca de una vivienda en zona rural de Bucaramanga

El animal, identificado por científicos como ‘Caiman crocodilus’, fue hallado cerca de una vivienda por habitantes de la vereda, quienes alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de un posible ataque a la comunidad

Guardar
Una operación nocturna permitió trasladar la especie silvestre al Centro de Valoración Animal, donde especialistas evalúan su condición y estudian el lugar adecuado para su posterior reinserción a su hábitat natural - crédito Bomberos Bucaramanga/Facebook

Los bomberos de Bucaramanga rescataron a una babilla de casi dos metros en la vereda Santa Rita, zona rural de Bucaramanga, y la entregaron a las autoridades ambientales para su reintegración a un entorno seguro, tras activar un operativo de emergencia que evitó incidentes en la comunidad local.

El ejemplar, identificado como Caiman crocodilus, fue avistado por residentes de la vereda Santa Rita, en el corregimiento 1 al norte de Bucaramanga, que alertaron a los servicios de emergencia por temor a posibles ataques.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rescate efectivo del animal evitó daños tanto para los habitantes como para el reptil, y permitió que la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (Cdmb) asumiera su evaluación veterinaria y posterior liberación en un hábitat natural.

El incidente se desencadenó cuando una llamada a la línea 119 informó sobre la presencia de un reptil de gran tamaño merodeando una vivienda rural.

Bomberos de Bucaramanga rescataron una
Bomberos de Bucaramanga rescataron una babilla de casi dos metros en la vereda Santa Rita y evitaron incidentes en la comunidad local - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga asumió el control de la situación desplegando un equipo especializado en la manipulación de fauna silvestre.

Las autoridades reconocieron que estos desplazamientos de caimanes hacia zonas habitadas se deben normalmente a la búsqueda de alimento o a la alteración de sus ecosistemas, fenómeno que puede repetirse en otras áreas del departamento de Santander.

El capitán Jorge Peña, responsable de la intervención, confirmó que el operativo se realizó por la noche, logrando una captura exitosa sin poner en riesgo la seguridad de las personas o la integridad del animal.

“Recibimos el reporte ciudadano en la noche del 16 de febrero y acudimos para realizar el rescate correspondiente”, explicó Peña.

El procedimiento, según evidencian los videos publicados por los socorristas, se extendió durante varios minutos mientras el animal intentaba defenderse, pero concluyó con el traslado seguro de la babilla a la estación central de bomberos y luego hacia la Cdmb.

El ejemplar de Caiman crocodilus
El ejemplar de Caiman crocodilus fue avistado por residentes de la vereda Santa Rita, en zona rural de Bucaramanga, que alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de ataques - crédito captura pantalla/Bomberos de Bucaramanga/Facebook

De inmediato, Bomberos de Bucaramanga realiza el rescate, se trae a la estación central y el día de hoy se hace presencia la Policía Nacional con la autoridad ambiental, la Corporación de la Defensa, para ubicar este animal en uno de las, de las áreas que tienen ellos dispuestos para este fin”, expresó el capitán del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña González, por medio de un video publicado en las redes sociales de la entidad.

Las imágenes registradas por los socorristas dan cuenta de la complejidad del operativo, ya que el animal se resistió al intentar ser asegurado.

Una vez inmovilizada, la babilla fue enviada directamente al Centro de Valoración Animal, en el que veterinarios revisaron su estado de salud antes de autorizar su liberación fuera del alcance humano.

El número de atención a la fauna silvestre fue activado nuevamente este 19 de febrero, señalando la rápida respuesta institucional en emergencias medioambientales en la región.

Tras el rescate, la Cdmb asumió la custodia del animal y reiteró el mensaje sobre la importancia de no intervenir directamente frente a la presencia de fauna silvestre, recomendando siempre acudir a los organismos competentes.

Manipular o capturar reptiles como
Manipular o capturar reptiles como la babilla sin formación adecuada representa un riesgo tanto para humanos como para la integridad del animal, según explicó el capitán Jorge Peña, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga - crédito captura pantalla/Bomberos Bucaramanga/Facebook

Juan Carlos Reyes, director de la entidad, enfatizó: “Lo que no debemos hacer es hacer pagar a los animales culpas que no han tenido; tenerlas capturadas, tenerlas enjauladas... ¿para qué las queremos tener nosotros en nuestras viviendas si podemos disfrutar de los ecosistemas?

La recomendación principal de las autoridades es evitar cualquier intento no profesional de rescate o captura, ya que estas especies, aunque propias de la región, pueden resultar peligrosas tanto para humanos como para mascotas. Advirtieron que manipular estos reptiles sin la formación adecuada incrementa el riesgo de accidentes y puede generar estrés o heridas a los ejemplares.

Al trasladar la babilla a la Cdmb, la entidad se encarga no solo de su revisión veterinaria, sino también de definir un área apta para su reintegración definitiva. Esta dinámica forma parte de los protocolos ambientales diseñados por instituciones regionales para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de las comunidades rurales.

Temas Relacionados

Babilla en cautiverioAnimales silvestresCuerpo de Bomberos de BucaramangaAlcaldía de BucaramangaPolicía NacionalPolicía Metropolitana de BucaramangaColombia-noticias

Más Noticias

Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

La actriz y su esposo, Matti Bylin, compartieron la primera foto del pequeño Emmanuel

Ana María Estupiñán anunció en

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

El listado musical de la mujer impulsa un nuevo debate sobre los códigos culturales y la mirada extranjera frente a asuntos nacionales

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes”

La cultura colombiana se une en un concierto solidario por los damnificados de las lluvias

Grandes exponentes de la música nacional proponen una jornada artística que convierte el compromiso ciudadano en respaldo directo a quienes lo han perdido todo

La cultura colombiana se une

Dónde puede reclamar si su vuelo se retrasa o pierde su equipaje en Colombia: puede exigir compensaciones

Los pasajeros tienen derechos frente a demoras, cancelaciones o pérdida de maletas. La reclamación debe iniciar con la aerolínea, pero existen autoridades que pueden intervenir e incluso ordenar indemnizaciones si no hay solución

Dónde puede reclamar si su

Entre juguetes y ropa fueron halladas dos armas de fuego tipo carabina en una encomienda en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Durante el 2026, los controles operativos y preventivos han resultado en la incautación de más de 158 armas de fuego en Bogotá

Entre juguetes y ropa fueron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Ana María Estupiñán anunció en

Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Premios Lo Nuestro 2026: Karol G y Bad Bunny fueron protagonistas, Juanes fue homenajeado, y Maluma recordó a Yeison Jiménez

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Deportes

Polémica por posible regreso de

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal