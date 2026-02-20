Bomberos rescataron a una babilla de casi dos metros que estaba en cautiverio: estaba cerca de una vivienda en zona rural de Bucaramanga

Una operación nocturna permitió trasladar la especie silvestre al Centro de Valoración Animal, donde especialistas evalúan su condición y estudian el lugar adecuado para su posterior reinserción a su hábitat natural - crédito Bomberos Bucaramanga/Facebook

Los bomberos de Bucaramanga rescataron a una babilla de casi dos metros en la vereda Santa Rita, zona rural de Bucaramanga, y la entregaron a las autoridades ambientales para su reintegración a un entorno seguro, tras activar un operativo de emergencia que evitó incidentes en la comunidad local.

El ejemplar, identificado como Caiman crocodilus, fue avistado por residentes de la vereda Santa Rita, en el corregimiento 1 al norte de Bucaramanga, que alertaron a los servicios de emergencia por temor a posibles ataques.

El rescate efectivo del animal evitó daños tanto para los habitantes como para el reptil, y permitió que la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (Cdmb) asumiera su evaluación veterinaria y posterior liberación en un hábitat natural.

El incidente se desencadenó cuando una llamada a la línea 119 informó sobre la presencia de un reptil de gran tamaño merodeando una vivienda rural.

Bomberos de Bucaramanga rescataron una babilla de casi dos metros en la vereda Santa Rita y evitaron incidentes en la comunidad local - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga asumió el control de la situación desplegando un equipo especializado en la manipulación de fauna silvestre.

Las autoridades reconocieron que estos desplazamientos de caimanes hacia zonas habitadas se deben normalmente a la búsqueda de alimento o a la alteración de sus ecosistemas, fenómeno que puede repetirse en otras áreas del departamento de Santander.

El capitán Jorge Peña, responsable de la intervención, confirmó que el operativo se realizó por la noche, logrando una captura exitosa sin poner en riesgo la seguridad de las personas o la integridad del animal.

“Recibimos el reporte ciudadano en la noche del 16 de febrero y acudimos para realizar el rescate correspondiente”, explicó Peña.

El procedimiento, según evidencian los videos publicados por los socorristas, se extendió durante varios minutos mientras el animal intentaba defenderse, pero concluyó con el traslado seguro de la babilla a la estación central de bomberos y luego hacia la Cdmb.

El ejemplar de Caiman crocodilus fue avistado por residentes de la vereda Santa Rita, en zona rural de Bucaramanga, que alertaron a los servicios de emergencia ante el riesgo de ataques - crédito captura pantalla/Bomberos de Bucaramanga/Facebook

“De inmediato, Bomberos de Bucaramanga realiza el rescate, se trae a la estación central y el día de hoy se hace presencia la Policía Nacional con la autoridad ambiental, la Corporación de la Defensa, para ubicar este animal en uno de las, de las áreas que tienen ellos dispuestos para este fin”, expresó el capitán del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña González, por medio de un video publicado en las redes sociales de la entidad.

Las imágenes registradas por los socorristas dan cuenta de la complejidad del operativo, ya que el animal se resistió al intentar ser asegurado.

Una vez inmovilizada, la babilla fue enviada directamente al Centro de Valoración Animal, en el que veterinarios revisaron su estado de salud antes de autorizar su liberación fuera del alcance humano.

El número de atención a la fauna silvestre fue activado nuevamente este 19 de febrero, señalando la rápida respuesta institucional en emergencias medioambientales en la región.

Tras el rescate, la Cdmb asumió la custodia del animal y reiteró el mensaje sobre la importancia de no intervenir directamente frente a la presencia de fauna silvestre, recomendando siempre acudir a los organismos competentes.

Manipular o capturar reptiles como la babilla sin formación adecuada representa un riesgo tanto para humanos como para la integridad del animal, según explicó el capitán Jorge Peña, director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga - crédito captura pantalla/Bomberos Bucaramanga/Facebook

Juan Carlos Reyes, director de la entidad, enfatizó: “Lo que no debemos hacer es hacer pagar a los animales culpas que no han tenido; tenerlas capturadas, tenerlas enjauladas... ¿para qué las queremos tener nosotros en nuestras viviendas si podemos disfrutar de los ecosistemas?”

La recomendación principal de las autoridades es evitar cualquier intento no profesional de rescate o captura, ya que estas especies, aunque propias de la región, pueden resultar peligrosas tanto para humanos como para mascotas. Advirtieron que manipular estos reptiles sin la formación adecuada incrementa el riesgo de accidentes y puede generar estrés o heridas a los ejemplares.

Al trasladar la babilla a la Cdmb, la entidad se encarga no solo de su revisión veterinaria, sino también de definir un área apta para su reintegración definitiva. Esta dinámica forma parte de los protocolos ambientales diseñados por instituciones regionales para proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de las comunidades rurales.