Un soldado y dos civiles resultaron heridos tras explosión de moto bomba en vía que conecta a Risaralda y Chocó

Personas heridas por explosión de moto bomba - crédito redes sociales/X

Una moto bomba explotó en la vía que conecta Guarato, en el departamento de Chocó, con el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.

El hecho ocurrió en la mañana del 19 de febrero de 2026 y dejó a varias personas heridas, entre ellas un soldado del Ejército y dos civiles. El atentado se registró en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales y por repetidas alertas tempranas de seguridad.

El ataque se registró a solo cinco minutos de Santa Cecilia, en jurisdicción de Chocó. Según detalló Eisenhower Zapata, integrante del comité de Justicia Transicional de Risaralda al medio Caracol Radio, el estallido se produjo “sobre la vía que va hacia Guarato” y señaló que más de tres personas resultaron lesionadas. Zapata confirmó además la presencia activa del ELN en los límites entre Risaralda y Chocó.

Noticia en desarrollo...