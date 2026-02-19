Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de Troya” del Gobierno Petro: “Es una falta de hombría”

La abogada y candidata presidencial Sondra Macollins ha tomado una postura firme ante las acusaciones de Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia

La abogada y candidata presidencial Sondra Macollins Garvin, conocida por su amplia trayectoria en el ámbito penal, dio un paso al frente para responder a las acusaciones que Abelardo de la Espriella —su contraparte en la carrera presidencial— lanzó en su contra.

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Macollins no solo defendió a su esposo, Moisés David Garvin, sino que expresó su firme determinación de llevar las acusaciones del abogado y político de la extrema derecha a los tribunales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que Abelardo de la Espriella acusó a Moisés David Garvin de ser un “contratista del Gobierno de Gustavo Petro” y sugirió que la candidatura de Macollins recibía apoyo del petrismo para dividir el voto de la derecha.

Sondra Macollins anunció que tomará acciones legales tras las declaraciones infundadas sobre su esposo, Moisés David Garvin, y su candidatura presidencial - crédito Infobae Colombia

Aunque De la Espriella reconoció haber cometido un error en los nombres, los efectos de sus palabras ya habían afectado gravemente la imagen pública de la campaña de Macollins. Moisés David Garvin exigió una rectificación formal, pero más allá de eso, Sondra Macollins no dudó en anunciar que tomaría acciones legales.

En su conversación con Infobae Colombia, Macollins dejó en claro su postura ante las acusaciones infundadas: “No solo respaldo a mi esposo, él solicitó una rectificación. Pero hoy mismo voy a proceder a instaurar una denuncia penal contra el señor Abelardo de la Espriella, porque no podemos permitir que en la política todo se valga. Si él tiene alguna prueba, que la muestre. Es muy fácil hacer acusaciones sin sustento”.

Macollins estalló contra De la Espriella: así lo retó

La abogada y candidata presidencial desafió públicamente a De la Espriella a demostrar lo que había dicho. “Si él dice que mi esposo es un contratista de dos billones de pesos, debe haber aunque sea un contrato. Bueno, lo reto, señor Abelardo de la Espriella, a que muestre uno solo. No le estoy pidiendo dos billones, uno solo”, afirmó con firmeza.

Según Macollins, De la Espriella tiene una larga trayectoria de realizar acusaciones sin base, lo que a su juicio no hace sino dañar la reputación de la política colombiana: “Lo que está haciendo es exactamente lo mismo que Gustavo Petro, que constantemente tiene que salir a rectificar, porque habla mucho sin probar lo que dice. Si ese es el estilo de campaña del señor Abelardo, qué tristeza, porque va a tener que estar todo el tiempo rectificando, como lo hace Petro”.

Sondra Macollins no dudó en desafiar públicamente a Abelardo de la Espriella a demostrar sus acusaciones - crédito Infobae Colombia

“Usted (Abelardo de la Espriella) tal vez no fue a esa clase de derecho donde le decían a uno que la reina del derecho es la prueba. Uno no puede andar por la vida diciendo cosas sin tener un sustento”, agregó la candidata a su desafío.

Macollins no escatimó en señalar que, en su opinión, el candidato de la extrema derecha se convirtió en “el caballo de Troya” del Gobierno actual. Aseguró que sus vínculos con figuras como Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Álex Saab lo hacen un aliado inusitado del oficialismo.

“Cada vez que sube un poco en las encuestas, lo que hacen es subir más a Iván Cepeda”, sostuvo, al destacar su percepción de que De la Espriella está alineado con intereses del Gobierno de Petro.

Además de las acusaciones contra su esposo, el abogado también atacó directamente la ética profesional de Macollins, relacionándola con David Murcia Guzmán —creador y principal accionista de DMG Grupo Holding S.A. fue señalado por las autoridades de involucrarse en actividades ilegales como lavado de dinero y esquemas piramidales—.

Macollins defendió su labor como abogada, aclarando que su representación de Murcia Guzmán no implica ninguna vinculación con actividades criminales: “No podemos asociar a los abogados con las causas que defendemos, como hizo el señor Abelardo de la Espriella, tratándome de criminal por representar a Murcia”.

Sondra Macollins expresó su rechazo a los ataques personales de Abelardo de la Espriella, que la asoció con actividades ilícitas - crédito suministrado a Infobae

La abogada resaltó que su trabajo es defender los derechos de quienes lo necesitan, siempre dentro del marco legal, y que su defensa de figuras como Murcia Guzmán se basa en principios jurídicos, como el de ‘non bis in idem’, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

“Lo que está pasando es que se me está atacando por hacer mi trabajo, y eso me parece una falta de respeto”, agregó. Según Macollins, De la Espriella está utilizando una táctica de desprestigio al asociarla con bandas criminales, lo que considera un acto de “falta de ética” y “falta de hombría”.

La candidata también dejó claro que no defendería nunca casos de abuso sexual o corrupción del Estado, temas con los que jamás ha estado vinculada: “No defiendo violadores de niños ni casos de corrupción. Nunca lo he hecho”.

Sondra Macollins, candidata presidencial, resaltó que no tolerará la política del "todo vale" - crédito Infobae Colombia

“Me parece que lo que está ocurriendo es un intento de manchar mi imagen sin pruebas. Y lo peor es que hay personas que se creen esas mentiras”, dijo Macollins con tono firme para Infobae Colombia.

Macollins reiteró su compromiso con la justicia y la transparencia, por lo que aseguró que la denuncia penal contra De la Espriella será solo el inicio de un proceso judicial que busca esclarecer la verdad detrás de las acusaciones: “No podemos seguir tolerando que en la política se juegue sucio, que se lancen acusaciones sin fundamento. Esto no puede ser ‘todo vale’”.