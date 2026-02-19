Colombia

Sergio Fajardo le contestó a Roy Barreras tras proponerle ser su ministro de Educación: “No está ni tibio”

La eventual e hipotética designación de Fajardo fue anunciada por Barreras como parte de un gabinete de expertos, aunque el exgobernador antioqueño rechazó públicamente la invitación a integrar el equipo ministerial

Sergio Fajardo le respondió a
Sergio Fajardo le respondió a Roy Barreras tras proponerle el Ministerio de Educación si llega a ser presidente - crédito @sergio_fajardo/X

Roy Barreras, exsenador, exembajador y candidato presidencial, anunció que, si resulta elegido en las elecciones presidenciales de 2026, propondrá a Sergio Fajardo como ministro de Educación.

Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y nuevamente candidato presidencial respondió en forma contundente en su cuenta oficial de X, antes Twitter: “No está ni tibio”.

La propuesta de Barreras incluyó un reconocimiento al perfil profesional y a la trayectoria académica de Fajardo. El aspirante a la Casa de Nariño lo calificó como “un hijo de Antioquia, un hombre meritorio, formado, un profesional muy capaz”, y resaltó su conocimiento en materia educativa.

Barreras consideró que tener a Fajardo en su gabinete sería “un lujo para la educación colombiana”.

Fajardo, por su parte, no mostró interés en la invitación y se distanció públicamente de cualquier acuerdo inmediato con Barreras mediante su corta frase. Hasta la fecha, no ha emitido declaraciones adicionales al respecto.

La propuesta de incluir a
La propuesta de incluir a perfiles como Sergio Fajardo e Irene Vélez subraya el enfoque de Roy Barreras en reunir profesionales reconocidos para promover unidad política y gestión sectorial - crédito captura de pantalla @sergio_fajardo / X

Barreras también cuestionó la estrategia política de Fajardo. Lamentó que el exalcalde de Medellín haya dejado de participar en las consultas interpartidistas y consideró que, tras su resultado poco favorable en las elecciones de 2022, optó por mantener un perfil distante a la contienda electoral.

Aun así, insistió en que las capacidades de Fajardo “no se deben desperdiciar” y reiteró su deseo de que preste un servicio al país encabezando el Ministerio de Educación, incluso si prefiere evitar la lucha electoral directa.

En el mismo anuncio, Roy Barreras incluyó a Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como posible integrante de su gabinete.

Destacó su interés en que Vélez contribuya a garantizar la continuidad de las políticas de protección ambiental y el desarrollo regional. Sin embargo, no especificó si mantendría a Vélez en su actual cartera o si la asignaría a otro ministerio.

Sergio Fajardo actualmente es candidato
Sergio Fajardo actualmente es candidato presidencial en las elecciones 2026 en Colombia, junto con Roy Barreras - crédito Juan Diego López / EFE

Hasta ahora, ni Fajardo ni Vélez han dado una respuesta formal a la invitación de Barreras. El candidato presidencial enfatizó su intención de conformar un gabinete de expertos comprometidos con la unidad nacional, y expresó su esperanza de reunir en su equipo de gobierno a figuras de alto nivel profesional que aporten a la construcción de una Colombia más integrada.

Fajardo le hace una solicitud a Petro luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender el aumento del salario mínimo para 2026

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, que había sido fijado en $2.000.000 tras un incremento del 23,7% mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025.

La autoridad judicial ordenó al Gobierno nacional expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, aplicando todos los criterios definidos en la Ley 278 de 1996 mientras se dicta sentencia definitiva en el proceso en curso.

Ante esta decisión, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, advirtió que la administración del presidente Gustavo Petro actúa con improvisación y desorden, lo que estaría reflejado en la intervención de la justicia.

El Consejo de Estado ordenó
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto en el que fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo, cumpliendo con ciertos parámetros económicos y constitucionales - crédito Banco de la República

Fajardo sostuvo que la medida tomada por el Consejo de Estado requiere que se fundamenten de manera adecuada las razones del ajuste salarial, señalando que el Gobierno “está improvisando” y que hay un “caos”.

El candidato también manifestó preocupación por el impacto del aumento en otros sectores, especialmente en los trabajadores informales, y alertó sobre una posible subida de la inflación, factores que, según él, no fueron considerados por el Ejecutivo.

En su cuenta de X, Fajardo instó al presidente Petro a priorizar soluciones para los empleados informales y los emprendedores: “No queremos más improvisaciones del Gobierno. En Colombia todos deben tener un salario digno, para tener una vida digna (...). Presidente, haga las cosas bien, no improvise más”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, comunicó que el Gobierno presentará un recurso de reposición contra el fallo de la máxima instancia administrativa. Además, garantizó que el 28 de febrero se mantendrá el aumento del 23,7% en los pagos a quienes devengan el salario mínimo.

