Colombia

Qué podrán hacer y qué no los usuarios de Bancolombia y Nequi tras el anuncio de suspensión de servicios

La interrupción programada impactará principalmente las transferencias entre ambas entidades y los pagos con código QR, debido a actualizaciones técnicas desde la noche del sábado 21 de febrero hasta la madrugada del domingo 22

Guardar
Nequi y Bancolombia suspenderán servicios
Nequi y Bancolombia suspenderán servicios digitales clave el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026 por mantenimiento programado - crédito Bancolombia

Nequi y Bancolombia anunciaron una suspensión temporal de servicios digitales clave durante el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento en sus plataformas.

La ventana de afectaciones, que se desarrollará entre las 10:30 p. m. del sábado 21 hasta las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero, impactará principalmente las transferencias entre cuentas de ambas entidades y los pagos mediante códigos QR vinculados a Bancolombia, según informaron desde cada una de las entidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La interrupción se produce en un entorno en el que millones de colombianos dependen de estos canales para gestionar su dinero, especialmente tras la integración de los usuarios de “Ahorro a la Mano” hacia Nequi, tras el cierre de aquella plataforma en julio de 2025.

Durante el corte técnico, los usuarios podrán seguir utilizando varios servicios internos. Nequi mantendrá habilitadas funciones como el acceso a la aplicación, transferencias entre cuentas Nequi, retiros en cajeros automáticos de Bancolombia y el uso de los servicios que queden activos.

La ventana de suspensión afectará
La ventana de suspensión afectará las transferencias entre cuentas de Nequi y Bancolombia y los pagos con código QR Bancolombia - crédito Nequi

Además, la aplicación desplegará un mensaje fijo para notificar a los clientes sobre la restricción de ciertos servicios mientras dure el mantenimiento, conforme a la comunicación oficial difundida por la compañía.

Según información de Bancolombia, se permitirá realizar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones, y a cuentas no inscritas por montos de hasta $3 millones durante las horas de mantenimiento.

También seguirán activos los pagos con tarjetas físicas y los retiros en cajeros. Sin embargo, servicios esenciales como el envío de dinero desde Nequi hacia Bancolombia, los pagos QR entre cuentas Bancolombia y la recepción de remesas no estarán disponibles.

Tras el cierre de “Ahorro a la Mano” y la migración de sus usuarios a Nequi en 2025, la interacción entre ambas entidades se ha profundizado, lo que vuelve más sensibles las suspensiones técnicas para una amplia base de usuarios.

Bancolombia permitirá transferencias entre cuentas
Bancolombia permitirá transferencias entre cuentas inscritas hasta por $30 millones y no inscritas hasta por $3 millones durante la actualización - crédito Luisa González/Reuters

Esta decisión refuerza la importancia de robustecer las plataformas y comunicar de forma clara los alcances de cada intervención para evitar inconvenientes a los clientes.

De forma complementaria, Nequi realizará un segundo mantenimiento los días 25 y 26 de febrero entre las 3:00 a. m. y 5:00 a. m. Durante ese breve lapso, el acceso a la aplicación permanecerá cerrado, aunque los pagos con la tarjeta física del neobanco estarán habilitados.

La empresa explicó que la actualización técnica tiene como objetivo perfeccionar la experiencia de usuario y reducir errores en las transferencias, un servicio recientemente incorporado a la oferta digital.

Ambas compañías remarcaron que eligieron horarios nocturnos y de menor actividad para mitigar el impacto de las interrupciones. Los servicios principales, como el acceso a la aplicación, las transferencias internas de Nequi y los retiros en cajeros Bancolombia, funcionarán con normalidad fuera de los períodos previstos para el mantenimiento.

Las limitaciones más notorias se centrarán en los movimientos interbancarios entre Nequi y Bancolombia y los pagos con código QR durante las ventanas programadas para la intervención tecnológica.

Nequi advierte sobre nuevas estafas con comprobantes de pago falsos

Nequi advierte sobre el aumento
Nequi advierte sobre el aumento de estafas con comprobantes de pago falsos en la plataforma digital - crédito Nequi

Nequi ha emitido una alerta sobre estafas relacionadas con comprobantes de pago falsos que afectan tanto a usuarios como a establecimientos comerciales que utilizan la plataforma.

Esta advertencia responde a una reciente estrategia fraudulenta en la que delincuentes emplean la página “NequiDZ V2” para generar soportes falsos que imitan los originales, utilizando datos reales de los destinatarios y dificultando su detección.

La compañía recomienda verificar toda transacción exclusivamente dentro de la aplicación y no confiar en capturas de pantalla o imágenes presentadas por los posibles compradores. Nequi señala que la única manera confiable de confirmar un pago exitoso es revisar el estado de la operación directamente en la app.

Entre las herramientas disponibles está el QR verificador; para usarlo, se debe abrir la aplicación, pulsar el ícono rosado con el signo pesos ($), seleccionar la opción ‘Código QR’ y luego ‘Comprueba un pago’, para posteriormente escanear el código del comprobante y validar su legitimidad.

Aquellas personas que hayan sido víctimas de este tipo de engaño pueden denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación y contactar a Nequi para recibir orientación sobre cómo proteger sus fondos.

Temas Relacionados

NequiBancolombiaSuspensión servicio de NequiSuspensión de servicio de plataforma digital BancolombiaMantenimientoCódigo QRTransacciones bancariasBanca digitalColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Figura de la selección de Croacia podría definir su futuro de cara a lo que será del Mundial 2026: esto se sabe

Uno de los rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo, podría tener noticias claves sobre una de sus figuras

Figura de la selección de

Procuraduría le pidió ‘cuentas’ a la Superintendencia de Salud sobre vigilancia a la Nueva EPS tras muerte de Kevin Acosta: solicitó estados financieros

La autoridad exigió información financiera detallada y acciones de control más estrictas después de reportes sobre deficiencias en la atención y el suministro de medicamentos a pacientes, especialmente a menores con enfermedades huérfanas

Procuraduría le pidió ‘cuentas’ a

Periodista Gigliola Valero alertó sobre sofisticada estafa bancaria en Colombia: “Me hicieron abrir una cuenta de ahorros”

Un esquema fraudulento que imita procedimientos oficiales fue detectado y denunciado tras un intento de engaño que logró ser frustrado antes de concretarse gracias a la verificación realizada a través de canales institucionales

Periodista Gigliola Valero alertó sobre

EN VIVO | Protestas en Bogotá generan fuerte congestión vehicular este jueves 19 de febrero; bloqueos afectan a Soacha

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

EN VIVO | Protestas en

Consejo Superior de la Universidad Nacional anunció que cumplirá con fallo judicial que restablece a José Ismael Peña como rector

La determinación responde a la instrucción de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que vence a las 4:00 p. m. del jueves 19 de febrero de 2026

Consejo Superior de la Universidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los Pachenca tendrían control armado

Los Pachenca tendrían control armado sobre El Rodadero en Santa Marta: el defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció

El ‘influencer’ Yeferson Cossio anunció alianza para entregar becas a sus seguidores, serán del 90%

Yaya Muñoz reveló que reconocido cantante le ofreció dinero por fingir una relación: “Vive en Miami”

Una propuesta de matrimonio sorprendió a los televidentes en el primer capítulo de ‘A otro nivel’

Así le fue en ‘rating’ al primer capítulo de ‘A otro nivel’: se llevó por delante a ‘La casa de los famosos’

Melissa Gate respondió ataque de Karola en ‘La casa de los famosos’: “Le faltan clasecitas de lealtad”

Deportes

Figura de la selección de

Figura de la selección de Croacia podría definir su futuro de cara a lo que será del Mundial 2026: esto se sabe

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Bajo tremenda nevada tuvo que entrenar Luis Díaz con el Bayern Múnich previo al duelo contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Alerta en el Vasco de Gama de Brasil donde juegan varios colombianos: futbolista renunció para cuidar su salud mental