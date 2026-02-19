Qué podrán hacer y qué no los usuarios de Bancolombia y Nequi tras el anuncio de suspensión de servicios

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios digitales clave el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026 por mantenimiento programado - crédito Bancolombia

Nequi y Bancolombia anunciaron una suspensión temporal de servicios digitales clave durante el fin de semana del 21 y 22 de febrero de 2026, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento en sus plataformas.

La ventana de afectaciones, que se desarrollará entre las 10:30 p. m. del sábado 21 hasta las 3:30 a. m. del domingo 22 de febrero, impactará principalmente las transferencias entre cuentas de ambas entidades y los pagos mediante códigos QR vinculados a Bancolombia, según informaron desde cada una de las entidades.

La interrupción se produce en un entorno en el que millones de colombianos dependen de estos canales para gestionar su dinero, especialmente tras la integración de los usuarios de “Ahorro a la Mano” hacia Nequi, tras el cierre de aquella plataforma en julio de 2025.

Durante el corte técnico, los usuarios podrán seguir utilizando varios servicios internos. Nequi mantendrá habilitadas funciones como el acceso a la aplicación, transferencias entre cuentas Nequi, retiros en cajeros automáticos de Bancolombia y el uso de los servicios que queden activos.

La ventana de suspensión afectará las transferencias entre cuentas de Nequi y Bancolombia y los pagos con código QR Bancolombia - crédito Nequi

Además, la aplicación desplegará un mensaje fijo para notificar a los clientes sobre la restricción de ciertos servicios mientras dure el mantenimiento, conforme a la comunicación oficial difundida por la compañía.

Según información de Bancolombia, se permitirá realizar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones, y a cuentas no inscritas por montos de hasta $3 millones durante las horas de mantenimiento.

También seguirán activos los pagos con tarjetas físicas y los retiros en cajeros. Sin embargo, servicios esenciales como el envío de dinero desde Nequi hacia Bancolombia, los pagos QR entre cuentas Bancolombia y la recepción de remesas no estarán disponibles.

Tras el cierre de “Ahorro a la Mano” y la migración de sus usuarios a Nequi en 2025, la interacción entre ambas entidades se ha profundizado, lo que vuelve más sensibles las suspensiones técnicas para una amplia base de usuarios.

Bancolombia permitirá transferencias entre cuentas inscritas hasta por $30 millones y no inscritas hasta por $3 millones durante la actualización - crédito Luisa González/Reuters

Esta decisión refuerza la importancia de robustecer las plataformas y comunicar de forma clara los alcances de cada intervención para evitar inconvenientes a los clientes.

De forma complementaria, Nequi realizará un segundo mantenimiento los días 25 y 26 de febrero entre las 3:00 a. m. y 5:00 a. m. Durante ese breve lapso, el acceso a la aplicación permanecerá cerrado, aunque los pagos con la tarjeta física del neobanco estarán habilitados.

La empresa explicó que la actualización técnica tiene como objetivo perfeccionar la experiencia de usuario y reducir errores en las transferencias, un servicio recientemente incorporado a la oferta digital.

Ambas compañías remarcaron que eligieron horarios nocturnos y de menor actividad para mitigar el impacto de las interrupciones. Los servicios principales, como el acceso a la aplicación, las transferencias internas de Nequi y los retiros en cajeros Bancolombia, funcionarán con normalidad fuera de los períodos previstos para el mantenimiento.

Las limitaciones más notorias se centrarán en los movimientos interbancarios entre Nequi y Bancolombia y los pagos con código QR durante las ventanas programadas para la intervención tecnológica.

Nequi advierte sobre nuevas estafas con comprobantes de pago falsos

Nequi advierte sobre el aumento de estafas con comprobantes de pago falsos en la plataforma digital - crédito Nequi

Nequi ha emitido una alerta sobre estafas relacionadas con comprobantes de pago falsos que afectan tanto a usuarios como a establecimientos comerciales que utilizan la plataforma.

Esta advertencia responde a una reciente estrategia fraudulenta en la que delincuentes emplean la página “NequiDZ V2” para generar soportes falsos que imitan los originales, utilizando datos reales de los destinatarios y dificultando su detección.

La compañía recomienda verificar toda transacción exclusivamente dentro de la aplicación y no confiar en capturas de pantalla o imágenes presentadas por los posibles compradores. Nequi señala que la única manera confiable de confirmar un pago exitoso es revisar el estado de la operación directamente en la app.

Entre las herramientas disponibles está el QR verificador; para usarlo, se debe abrir la aplicación, pulsar el ícono rosado con el signo pesos ($), seleccionar la opción ‘Código QR’ y luego ‘Comprueba un pago’, para posteriormente escanear el código del comprobante y validar su legitimidad.

Aquellas personas que hayan sido víctimas de este tipo de engaño pueden denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación y contactar a Nequi para recibir orientación sobre cómo proteger sus fondos.