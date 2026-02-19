Colombia

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

En diálogo con Infobae Colombia, el analista político Jaime Wilches analizó la reanudación de los diálogos con las AGC

Hay debate en Colombia por
Hay debate en Colombia por opiniones sobre las intenciones de paz del Clan del Golfo - crédito Colprensa

En el inicio del Gobierno Petro, en agosto de 2022, el mandatario nacional indicó que uno de sus compromisos sería consolidar una “Paz Total”, lo que incluía comenzar diálogos con las estructuras al margen de la ley.

En febrero de 2026, a punto de que termine el mandato de Gustavo Petro, no se ha concluido ningún acuerdo de paz con el ELN, las disidencias de las Farc o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo.

Precisamente, en el segundo mes de 2026 se anunció una nueva reanudación de los diálogos de paz con el Clan del Golfo, que se ha mantenido en actividades ilícitas en todos los momentos en que se han realizado encuentros entre voceros del grupo armado y del Estado.

El anuncio sobre la reanudación de los diálogos de paz se registró tras una reunión llevada a cabo en Bogotá.

El Estado colombiano volverá a
El Estado colombiano volverá a hablar de paz con el Clan del Golfo - crédito Consejería Comisionada de Paz

Durante el encuentro, representantes del Gobierno y delegados del grupo armado discutieron los términos para continuar con las negociaciones. El objetivo principal es alcanzar un acuerdo que permita la desmovilización del Clan del Golfo y su reintegración en la vida civil, así como la reducción de la violencia en las regiones donde este grupo tiene presencia.

El proceso de paz había enfrentado varios obstáculos en los meses recientes, incluyendo episodios de violencia y desacuerdos sobre las condiciones de cese al fuego y los términos de la negociación. No obstante, tras intensas deliberaciones, ambas partes decidieron retomar el diálogo, mostrando disposición para buscar soluciones pacíficas al conflicto armado.

Mientras que el Gobierno nacional pide que se registre una disminución de la violencia y la consolidación de la paz, figuras políticas han indicado que se debe mantener la transparencia en el proceso y garantizar la participación de las comunidades afectadas en la nueva mesa de diálogos.

Por su parte, los delegados del grupo armado manifestaron su intención de avanzar en el diálogo, pero con solicitudes puntuales, entre las que se incluye no ser mencionados como Clan del Golfo, sino como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

A pesar de dialogar de
A pesar de dialogar de paz, el Clan del Golfo ha seguido delinquiendo - crédito Ejército

Debido a que la reanudación de la mesa de diálogo ha generado opiniones divididas en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches hizo un análisis ligado al nuevo ciclo de conversación entre el Estado y el Clan del Golfo.

En primer lugar, Wilches mencionó que es muy poco probable que exista un avance concreto en los menos de seis meses que faltan para que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño.

“No existe ninguna posibilidad de poder concretar un acuerdo en seis meses, al menos no uno fuerte, no uno que tenga puntos fuertes en los que se prolonguen los escenarios de violencia”.

El experto argumentó, basado en los procesos de paz que se han visto frustrados en los últimos años, que entiende que las nuevas intenciones del Clan del Golfo van ligadas al proceso electoral, mientras que es poco probable que se alejen del ámbito criminal durante los diálogos.

“La dinámica de finalización y continuidad de los procesos de diálogos con los grupos armados es algo histórico, algo que demuestra la poca resolución del Estado y los bajos niveles de negociación que existen, una ausencia de seriedad por parte de los grupos armados que juegan dependiendo de las coyunturas. En el ámbito de imagen, siempre ha sido común que los grupos ilegales delincan en medio del diálogo, pero esto solo refleja que las negociaciones se dan en zonas grises, de ambigüedad”.

Estado colombiano volverá a hablar
Estado colombiano volverá a hablar de paz con el Clan del Golfo - crédito EFE

EN VIVO | Marchas en

Davinson Sánchez es protagonista con

Este sería el jugador con

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Contralor advirtió sobre posibles responsabilidades
