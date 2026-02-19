Colombia

Exministro de Salud de Iván Duque no aguantó más y explotó ante hipótesis sobre la muerte de Kevin Acosta: “Da asco”

Fernando Ruiz, que fue titular de la cartera de Salud durante la administración anterior al Gobierno de Gustavo Petro, expresó su indignación frente a lo sucedido con el menor, que sufría de hemofilia y se quedó sin recibir su medicamento por parte de Nueva EPS

Guardar
El exministro de Salud Fernando
El exministro de Salud Fernando Ruiz se pronunció sobre la muerte del menor Kevin Acosta, que era paciente de hemofilia severa - crédito Presidencia - @ronnysuarez_/X

El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa, causó una fuerte controversia frente a lo que sería la fragilidad del sistema de salud en Colombia, reformado por vía administrativa por el Gobierno de Gustavo Petro, tras las dificultades que ha tenido su reforma en su trámite en el Congreso, y que no registraría avances significativos en un tema de especial relevancia, como la entrega de medicamentos.

En medio de la discusión que se ha gestado en las redes sociales, Fernando Ruiz, que fungió como ministro de Salud durante la presidencia de Iván Duque Márquez, entre 2020 y 2022, expresó su indignación frente a las explicaciones oficiales y la narrativa impulsada desde Palacio. Y con una dura respuesta al comentario de una joven en la red social X, que sería seguidora del actual jefe de Estado, sentó una contundente posición frente a este doloroso deceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el exminiastro
Con este mensaje, el exminiastro de Salud Fernando Ruiz sentó su posición sobre lo sucedido con Kevin Acosta - crédito @Fruizgomez/X

En su declaración, el extitular de esta dependencia no solo censuró la postura asumida por Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sino que además señaló la gravedad de divulgar información médica sin autorización. “Solo un juez de la República puede permitir el acceso a la historia clínica. NuevaEPS y el presidente violaron la reserva que Kevin y su familia tienen según la Ley”, expresó Ruiz, que aludió a lo dicho por el mandatario en su Consejo de Ministros.

En su exposición, que quedó consignada en la red social X, fue categórico con respecto a la privacidad que está atada a la información clínica de cualquier paciente en Colombia y sugirió que se vulneró un principio básico. “El país NO ‘tiene derecho a saber lo que sucedió’ si cree que es así abra ud su historia clínica a la primera persona que crea tener ese ‘derecho’”, manifestó el exministro, en su respuesta a la usuaria Laura Daniela Montoya (@lauradanielacm).

En un evento con madres comunitarias en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, el primer mandatario reiteró que la principal responsabilidad por el deceso del menor, que sufría de hemofilia y se habría quedado sin su medicamento - crédito Presidencia

Así fue la arremetida de Fernando Ruiz al Gobierno nacional por la muerte de Kevin Acosta

El exfuncionario señaló que la falta de acceso al medicamento esencial resultó decisiva para la gravedad del accidente que habría causado la muerte al menor. “Si Kevin hubiera recibido medicamento muy probable la caída no hubiese generado hemorragia”, afirmó Ruiz, que reconoció que, en ausencia del fármaco indicado, el Emicizumab, someter al menor a una intervención quirúrgica en su cráneo resultaba, por demás, altamente riesgosa.

“Precisamente por no tener medicamento la cirugía era de muy alto riesgo y la madre estaba abocada a una decisión entre dos muy altos riesgos”, explicó el exministro. Y, en respuesta a lo que sería la versión que apunta al golpe como causa primaria, Ruiz remarcó la falta de protección de un sistema de salud que no cumple con el “más elemental principio”; no solo en este caso, sino sobre miles de pacientes que “están sufriendo por las decisiones del Gobierno”.

Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”, remató en sus apreciaciones el exministro, al que le correspondió, en su periodo, hacerle frente al avance de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional, no solo con la gestión de las 89 millones de dosis aplicadas, sino además para la atención de las 6,3 millones de personas contagiadas y el dato más lamentable: las 142.000 muertes confirmadas.

Con este comentario, una usuaria
Con este comentario, una usuaria en X identificada como @lauradanielacm se refirió a la muerte de Kevin Acosta - crédito X

La publicación de Ruiz en redes le salió al paso a lo dicho por Montoya, que se atrevió a dar su versión sobre lo sucedido, lo que causó más críticas. “El niño Kevin murió por la caída y un golpe contundente en la cabeza, EN LA CABEZA”, aseguró Montoya a través de su cuenta, al afirmar que el trágico desenlace no puede atribuirse exclusivamente a la falta del medicamento mencionado, sino al impacto que causó la lesión severa en el cerebro de Acosta.

Además, en su exposición, defendió el acceso público a la historia clínica. “Sí puede ser de conocimiento público, toda vez que ya hace parte de una investigación y es necesario que el país conozca lo que sucedió, ya que los medios están tan alborotados”, declaró la joven, que con su comentario provocó la respuesta del exministro. “La madre tenía que estar pendiente de su hijo, porque conocía su condición, también fue descuido, y eso debe ser investigado”, agregó.

En su publicación, reafirmó su postura, que fue objeto de polémicas. “El niño no falleció por falta del medicamento, falleció por el golpe, y no podemos suponer que porque se le aplicara un medicamento o no, iba a salvarse”, dijo la mujer, de la que se desconoce si tiene conocimientos médicos que soporten sus afirmaciones. Pero que irían en la misma línea de Petro, que atribuyó el deceso al accidente y criticó que un menor hemofílico pudiera montar bicicleta.

Temas Relacionados

Exministro RuizFernando RuizExministro de Salud DuqueMuerte Kevin AcostaGobierno PetroGustavo PetroMuerte niño hemofiliaHemofilia en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, contó detalles del accidente y cómo identificaron el cuerpo del congresista: “Lo protegieron”

El representante a la Cámara falleció el 28 de enero de 2026, en Norte de Santander, en un vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña

Diana Riveros, esposa de Diógenes

Sondra Macollins acusó a Abelardo de la Espriella de ser el “caballo de Troya” del Gobierno Petro: “Es una falta de hombría”

La abogada y candidata a la presidencia retó al aspirante de la extrema derecha a sacar las pruebas que tenga en su contra, luego de criticar su ética profesional

Sondra Macollins acusó a Abelardo

Encuentran a una abuelita de 80 años abandonada en Cartagena: la mujer tiene signos de desnutrición

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social fue la encargada del rescate de la ciudadana de la tercera edad, en el barrio La María

Encuentran a una abuelita de

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Iván Cepeda marcó una elevada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”