El Pacto Histórico denunció fallas en la inscripción de testigos electorales: aseguró que habría violación de datos personales

La organización advirtió sobre la exposición de datos personales en la plataforma del Consejo Nacional Electoral y comunicó que no presentará postulaciones hasta garantizar la confidencialidad y la protección adecuada de la información ingresada

El Pacto Histórico denunció falta
El Pacto Histórico denunció falta de garantías en la plataforma de inscripción de testigos electorales del CNE por riesgos en la protección de datos personales - crédito Colprensa

El Pacto Histórico denunció graves irregularidades en la plataforma de inscripción de testigos electorales implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia.

La agrupación política afirmó que no existen garantías para la protección de datos personales y que, por ese motivo, ha decidido no inscribir a sus testigos electorales hasta que se asegure la confidencialidad de la información.

El movimiento señaló que la plataforma habilitada por el CNE expone los datos cargados, lo cual calificó como una violación evidente al manejo de los datos personales.

El representante Alirio Uribe detalló que la información de más de 5.000 personas inscritas por distintos partidos estaría visible y susceptible de ser copiada o extraída sin restricciones. El Pacto Histórico enfatizó que, ante este riesgo, ninguna persona de su militancia ha sido inscrita como testigo electoral, a la espera de garantías plenas de protección.

La agrupación expresó además preocupación por el reducido plazo para inscribir testigos, ya que la plataforma oficial fue presentada el 22 de enero de 2026, pero empezó a funcionar el 10 de febrero. Esto deja únicamente trece días para registrar testigos internacionales y veinte días para los nacionales.

“Hoy pedimos garantías electorales al CNE”, insistió Uribe, subrayando que el escaso tiempo complica aún más una tarea que consideran insegura.

El Pacto Histórico amplió sus denuncias señalando otros riesgos en el proceso electoral. Manifestaron inquietud por la instrucción oficial de dejar espacios en blanco en los formularios E-14, lo que a su juicio puede facilitar la alteración de resultados.

“Nos preocupa que la Registraduria anunció que los jurados de votación deberán dejar en blanco las casillas de partidos que no obtengan votos en el formulario E14, lo que, sin duda, abre de nuevo, como en anteriores elecciones, la posibilidad de alteración de resultados. Nos informan también que en la capacitación de jurados se está dando la instrucción de entregar a todos los electores el tarjetón de las consultas, en contravía de la ley que señala que este debe ser solicitado por los ciudadanos que deseen participar”

Asimismo, denunciaron que en la capacitación a jurados de votación se estaría sugiriendo entregar los tarjetones de consulta a todos los electores, en vez de solo a quienes lo solicitan, contrariando el procedimiento que establece la ley.

El comunicado del movimiento también incluyó reportes de actos de violencia durante la campaña, destrucción de propaganda, daños a murales y pasacalles, y la ruptura de materiales proselitistas.

El grupo advirtió sobre la “posible injerencia extranjera” en los comicios e identificó amenazas de ataques cibernéticos contra el software electoral y riesgos de manipulación de resultados. Alertaron además sobre la compra masiva de votos, coacción a electores, traslados irregulares de votantes y cambios de punto de votación incluso el día de la elección.

Ante este panorama, el movimiento anunció una estrategia integral de cuidado electoral. Esta prevé la apertura de canales de denuncia pública, como el dispositivo #BloqueaElFraude, la movilización de miles de observadores electorales dentro y fuera del país, la capacitación intensiva de testigos y la creación de un equipo nacional de abogados escrutadores para verificar la validez de los resultados.

Como novedad, impulsarán la “Registraduría Popular”, una plataforma interna diseñada para vigilar y comparar la información del proceso electoral en tiempo real y detectar eventuales irregularidades.

El Pacto Histórico hizo un llamamiento a la ciudadanía para participar como testigos, observadores o defensores del voto, e instó a las autoridades nacionales y locales a garantizar los derechos políticos en las elecciones de 2026.

Frente a la ausencia de respuesta institucional y los riesgos descritos, el movimiento reafirmó su determinación de fortalecer sus mecanismos legales y logísticos, con el objetivo de defender la transparencia y asegurar la protección de los derechos políticos de sus candidatos y votantes en la próxima cita electoral.

