Colombia

Colombianos detenidos en Estados Unidos piden ayuda para su repatriación

Las voces de los detenidos reflejan la urgencia de una solución y la necesidad de atención por parte de los gobiernos involucrados

Colombianos detenidos en Estados Unidos
Colombianos detenidos en Estados Unidos piden ayuda para regresar al país - crédito redes sociales/X

El sufrimiento de colombianos retenidos en Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel de urgencia tras el mensaje altamente visible de un grupo que permanece bajo custodia de ICE en la prisión Correccional Jackson Parish, en Luisiana.

Entre solicitudes directas de asistencia al gobierno de Colombia y los medios, expusieron su realidad: “Llevamos entre 60 y 90 días esperando a ser repatriados en nuestro país. Todos ya firmados nuestras respectivas órdenes de deportación y salida voluntaria emitida por un juez de migración”, expresó Jonathan Gamboa, que indicó que tiene meses privados de la libertad.

A esta denuncia se sumó Bryan Moreno, que mensionó que su detención cruza los tres meses: “Llevo noventa y un días detenido”, y compartió el temor que invade a todos los internos: “Tenemos miedo de las represalias que puedan tomar ICE y la correccional en nuestra contra por la publicación de este video”.

El relato de Giovanni añadió otra dimensión, evidenciando el drama de las familias: “Llevo sesenta y tres días retenido con mi hijo”.

Las condiciones del centro generaron una especial preocupación. “Nos encontramos en pésimas condiciones de salud, alimentación, higiene. El trato del personal a cargo es denigrante”, señaló el grupo en una declaración colectiva. El testimonio de Juan Pablo reforzó la presencia de vínculos familiares detenidos: “Estoy aquí con mi papá hace sesenta y dos días”, mientras Fabián detalló: “Llevo sesenta y cuatro días retenido”.

El mensaje también arrojó luz sobre el hacinamiento en el penal: “Hay catorce celdas, cada una con más de cien personas de diferentes países”, indicaron. William Hernández y Diego sumaron cifras al recuento al precisar: “Llevo cincuenta días retenido acá” y “treinta días detenido” respectivamente.

Un grupo de colombianos detenidos por ICE en el centro correccional de Jackson Parish, Luisiana, graban un video para solicitar ayuda al gobierno de Colombia y a los medios de comunicación. Llevan entre 60 y 90 días esperando ser repatriados a pesar de haber firmado sus órdenes de deportación - crédito redes sociales

El grupo subrayó su situación jurídica al reclamar: “No estamos siendo detenidos ni pagando una condena. Estamos en paso de este sitio a la espera de que se nos sea reprogramado un vuelo que se nos fue cancelado hace más de un mes”. Su petición concluyó con una frase: “Esperamos libertad”.

