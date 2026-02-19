Benedetti advierte fallas en tarjetón del 8 de marzo y alerta posible “fraude” electoral

| crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó este 18 de febrero de 2026 que el tarjetón diseñado para las consultas previstas el 8 de marzo presenta una falla que, en su criterio, podría abrir la puerta a posibles “fraudes”. La declaración fue entregada en Cúcuta, Norte de Santander, tras encabezar una sesión de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales, según informó Semana en su reporte sobre la advertencia realizada por el funcionario.

De acuerdo con lo señalado por el jefe de la cartera política, el documento electoral que la Registraduría distribuirá en el país carece de un espacio en blanco que, a su juicio, resulta necesario para evitar riesgos posteriores sobre la marcación del voto. La advertencia adquiere relevancia al provenir del funcionario encargado de coordinar el desarrollo de los comicios.

El ministro sostuvo que la ausencia de un espacio en blanco en el tarjetón podría permitir que, si el elector no lo marca, otra persona lo haga posteriormente. En ese contexto, planteó interrogantes sobre la custodia del documento cuando no sea diligenciado por el votante.

Desde Cúcuta, tras liderar la comisión en Norte de Santander, Benedetti expresó: “Ustedes ven que el tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces, si el elector no marca el tarjetón, queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue, para mí, una falla, una falla que no ha debido ocurrir y que puede prestarse a un fraude. Si usted no recoge el tarjetón, ¿quién dice que no lo marcó o lo puede marcar después? Nadie”.

El ministro reiteró su inquietud con otra pregunta formulada ante los asistentes: “¿Quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”. Las declaraciones se dieron en el marco de la preparación logística y de garantías para las consultas.

Hasta el momento, el registrador nacional, Hernán Penagos, no se ha pronunciado sobre las afirmaciones del ministro. Se espera que la entidad electoral responda frente a la preocupación planteada respecto al diseño del material de votación.

Las advertencias se producen en un contexto en el que han aumentado los señalamientos públicos sobre posibles riesgos para el proceso electoral. En días recientes, diferentes actores han manifestado inquietudes relacionadas con la transparencia y los mecanismos de control.

El 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”. En su mensaje también agregó: “La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude. El software a auditar no es solo el nacional, sino también el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentos. La auditoría debe hacerse con expertos en códigos fuente de los partidos y del Consejo Nacional Electoral”.

En su intervención en Cúcuta, Benedetti afirmó que “la democracia no se protege desde la distancia, se protege donde existen los desafíos reales”. El pronunciamiento se dio en el marco de la sesión de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales realizada en esa ciudad.

El ministro subrayó que Norte de Santander, por su condición de frontera, requiere atención focalizada y coordinación constante entre instituciones. “El Gobierno nacional está pendiente de lo que ocurre en el territorio y no va a permitir que ningún riesgo altere el ejercicio democrático”, agregó.

Asimismo, señaló que los territorios fronterizos enfrentan complejidades adicionales, entre ellas “flujos migratorios constantes, presencia de economías ilegales, presión de estructuras criminales y desafíos institucionales que no se pueden ignorar”. Estas condiciones fueron mencionadas como parte del análisis realizado durante la comisión.

En la reunión también se revisaron aspectos relacionados con el orden público, las alertas tempranas, el despliegue de la Fuerza Pública y la articulación con autoridades locales. Se abordaron además medidas de protección a candidaturas, con énfasis en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como CITREP.

En el encuentro participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes hicieron parte de la revisión de los preparativos y de las garantías para el desarrollo de las consultas programadas para el 8 de marzo de 2026.